    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    El CEO y presidente de Samsung para América Latina, HS Jo, declaró a La Tercera que la firma “avanza con nuestra gran visión de la IA como compañera, haciendo que la inteligencia artificial sea natural, útil y significativa en la vida de las personas”.

    Alexis Paiva Mack
    En el marco del Consumer Electronics Show (CES) celebrado en Las Vegas, Nevada, en enero de 2026, Samsung, presentó una serie de nuevas propuestas que prometen mejorar la vida diaria de los usuarios con el apoyo de la inteligencia artificial (IA).

    Your Companion to AI Living (Su compañero para una vida con IA, en español) es el concepto que sintetiza la visión de la compañía y que se materializa a través de dispositivos como los nuevos televisores Micro RGB, los refrigeradores inteligentes Bespoke AI Family Hub, la línea de computadores portátiles Galaxy Book6 y el smartphone plegable de tres pantallas Galaxy Z Trifold, por mencionar solo algunos.

    En una reunión con periodistas realizada en la mencionada ciudad de Estados Unidos durante el CES, el CEO y presidente de Samsung para América Latina, HS Jo, abordó cómo la tecnología de la firma puede mejorar las experiencias de los consumidores e impulsar sus actividades y experiencias, tanto en la vida personal como en la laboral.

    Al ser consultado por La Tercera sobre dicho punto, declaró: “Buscamos expandir la tecnología de IA a todos los dispositivos Samsung, pero al mismo tiempo, democratizarla mediante su incorporación en distintas líneas de productos, para que todos nuestros usuarios puedan disfrutar de las experiencias que ofrece”.

    “Hemos elevado nuestra tecnología de IA al nivel de un verdadero compañero”, enfatizó HS Jo.

    Cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    La tecnología de IA integrada en los dispositivos de Samsung tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizada para acciones como potenciar las actividades de entretenimiento, facilitar las tareas del hogar y hacer que acciones relacionadas al trabajo sean más rápidas y sencillas.

    Por ejemplo, los nuevos televisores Micro RGB no solo la utilizan para ajustar la imagen en pantalla de acuerdo a las preferencias de los usuarios, sino que también pueden responder a sus consultas mientras están viendo contenidos.

    De esta manera, si estás viendo un partido de fútbol, un reportaje noticioso u otro tipo de contenido, y quieres saber el nombre o datos históricos sobre una persona en particular, puedes preguntarle directamente a la IA para que te comparta sus respuestas.

    Herramientas como AI Sound Controller Pro también permiten ajustar el sonido según las propias preferencias, por lo que, por ejemplo, si estás viendo un video musical para aprender una canción en un instrumento, puedes pedirle al sistema que baje el volumen de los otros, para que así puedas escuchar mejor los acordes y melodías del que tú estás tocando.

    Estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la IA integrada en ciertos dispositivos del ecosistema Samsung.

    En cuanto a las tareas del hogar, los refrigeradores Bespoke AI Family Hub permiten desde poner videos y música en apps del streaming hasta tener videollamadas, lo que facilita hacer varias acciones en simultáneo.

    Asimismo, tienen la capacidad de reconocer los alimentos que están en su interior, agregarlos a un inventario y avisar cuando están por expirar.

    Sus beneficios además incluyen que puede recomendar preparaciones en base a los ingredientes que tienes, así como sugerir videos de cocina y convertirlos en pasos fáciles a seguir.

    Por su parte, los computadores portátiles Galaxy Book6 cuentan con funciones como AI Cut Out, mediante la que los usuarios pueden recortar instantáneamente fondos de imágenes para luego utilizarlas en, por ejemplo, presentaciones de trabajo.

    En el CES 2026, HS Jo subrayó que “la IA pasó a formar parte de la vida cotidiana”, por lo que es fundamental que, a su vez, sea “más humana, intuitiva y accesible”.

    “Es por eso que nuestra visión es clara: la IA como su compañera perfecta. Una compañera que entiende sus hábitos, sus preferencias y su privacidad. Una compañera que potencia el entretenimiento, simplifica la vida diaria y une más a las personas”.

    Durante la reunión con periodistas celebrada en Las Vegas, el CEO y presidente de la compañía para América Latina manifestó que “Samsung avanza con nuestra gran visión de la IA como compañera, haciendo que la IA sea natural, útil y significativa en la vida de los usuarios”.

    TecnologíaInteligencia artificialSamsungSamsung GalaxyIASamsung Micro RGBSamsung Bespoke AI Family HubSamsung Galaxy Book6Samsung Galaxy Z Trifold

    Tendencias

