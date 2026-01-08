Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

Durante la edición 2026 del Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, Samsung presentó su nueva línea de computadores portátiles Galaxy Book6, los cuales prometen un mayor rendimiento y productividad impulsada con inteligencia artificial (IA).

Los dispositivos combinan hardware de última generación con imágenes y audio envolventes en un diseño delgado y fácil de transportar, el cual promete satisfacer las necesidades de múltiples perfiles de usuarios.

Según anticipan desde la firma, los modelos estrenados en el CES 2026 ofrecen el rendimiento de PC más avanzado de la compañía hasta la fecha .

Cómo son los Galaxy Book6, los nuevos computadores portátiles de Samsung

Los computadores portátiles de la serie Galaxy Book6 están equipados con los nuevos procesadores Intel Core Ultra Serie 3 , fabricados en Intel 18A (nodo de clase de 1,8 nanómetros).

Estos ofrecen hasta 16 nuevos núcleos de rendimiento (P-cores) y de eficiencia (E-cores), lo que permite un rendimiento de CPU más del 50 % superior en comparación a la generación anterior de procesadores Intel .

Con una NPU integrada que ofrece hasta 50 TOPS, las tareas impulsadas por IA, como limpieza de imágenes, traducción instantánea y búsqueda inteligente, ocurren de forma instantánea, sin depender de la nube .

Los dispositivos de la nueva serie de Samsung también están equipados con la última GPU para computadoras portátiles NVIDIA GeForce RTX 5070/5060 .

Desde la compañía aseguran que aquello desbloquea un nuevo nivel de creatividad y experiencias de entretenimiento, gracias a la generación ultrarrápida de imágenes con IA, reproducción y edición de video supersuaves, y un gaming profundamente inmersivo.

El gerente de Productos de Samsung en Norteamérica, Rafael de Ory, comenta a La Tercera: “Book6 es la primera vez desde la serie 3 en que hemos reconstruido el producto prácticamente desde cero” .

“Hemos cambiado el chasis, los componentes internos, mejorado la pantalla. Estamos incluyendo toda la tecnología reciente de Intel, con el procesador más nuevo. Modificamos la forma en que el ordenador gestiona el calor y lo expulsa para mantenerlo en sus mejores capacidades, en una temperatura óptima”.

“También estamos dedicando mucho tiempo a asegurarnos de que la experiencia al usar el ordenador incluya muchas funciones adicionales, como AI Select, por ejemplo”.

Los respectivos Galaxy Book6 Ultra y Pro cuentan con la batería de mayor duración que ha desarrollado Samsung hasta el momento .

De esta manera, los computadores ofrecen hasta 28 horas de reproducción de video, es decir, cinco horas más en comparación a la generación anterior.

La carga ultra rápida del Galaxy Book6 Ultra restaura hasta el 65 % de la vida útil de la batería en solo 30 minutos , lo que es especialmente beneficioso si se deben realizar numerosas actividades en distintos lugares durante el día.

La pantalla de los respectivos Galaxy Book6 Ultra y Pro muestra imágenes vívidas y de alto contraste. Está diseñada para minimizar los reflejos mientras mantiene detalles y profundidad, independiente de la iluminación.

“Con un brillo máximo HDR de hasta 1000 nits, la avanzada pantalla Dynamic AMOLED 2X táctil ofrece un contraste nítido y colores vivos tanto en interiores como en exteriores , mientras que un brillo máximo SDR de 500 nits garantiza una nitidez excepcional para las tareas cotidianas. Los usuarios pueden interactuar fácilmente con la pantalla táctil y editar contenido directamente en la pantalla”, detallan desde Samsung a través de un comunicado.

Vision Booster adapta de forma inteligente la pantalla a los entornos exteriores, analizando la iluminación ambiental y el contenido.

Asimismo, la certificación True Bright 1300 garantiza que alcance niveles de brillo percibidos que mejoran la nitidez e intensidad.

True Black 0,0005 nits permite niveles de negro reales para una experiencia visual inmersiva, ideal para el trabajo creativo, el entretenimiento y la productividad, asegura la compañía.

Los ordenadores de la nueva serie tienen una frecuencia de actualización adaptable de 30 Hz a 120 Hz, lo que entrega un movimiento suave y fluido, especialmente útil para animación, videojuegos y transmisión de video.

Junto con ello, Corning Gorilla Glass con DXC mejora la durabilidad con una mejor resistencia a caídas y rayones, al tiempo que reduce el reflejo de la superficie frontal hasta en un 75% en comparación con el vidrio estándar.

“Este compuesto de vidrio avanzado garantiza una mejor claridad de visión incluso en entornos brillantes y, al mismo tiempo, mantiene la reconocida resistencia de Gorilla Glass para un rendimiento duradero”, afirma Samsung.

Para los amantes del audio inmersivo, el Galaxy Book6 Ultra posee seis altavoces con Dolby Atmos , incluidos cuatro woofers con cancelación de fuerza y dos tweeters.

Esto último promete ser especialmente beneficioso para los usuarios que utilizan sus ordenadores para ver películas, usar videojuegos y reproducir música.

Entre las capacidades de IA más llamativas de la serie se encuentra AI Select, función que permite seleccionar fácilmente cualquier texto usando las yemas de los dedos, para así obtener información de manera inmediata mientras se usa el ordenador.

También está AI Cut Out, mediante la cual los usuarios pueden recortar instantáneamente fondos de imágenes . Esto facilita la preparación de elementos visuales de alta calidad para, por ejemplo, presentaciones relacionadas al trabajo o los estudios.

Desde Samsung también destacan las siguientes funciones de la serie Galaxy Book6:

Search (Buscar) se vuelve más fácil usando lenguaje natural, Galaxy AI entiende la intención de los usuarios, los usuarios pueden simplemente describir el contenido que están buscando y ubicarlo rápidamente, ya sea una foto de unas vacaciones familiares, ajustando configuraciones o un archivo de hace dos semanas.

Asistente de notas mejora la escritura y la toma de notas al resumir el texto y traducir notas a varios idiomas, ideal para organizar ideas rápidamente después de reuniones o convertir notas a otro idioma para colaborar con equipos globales.

Storage Share (Compartir almacenamiento) permite un acceso perfecto a fotos y archivos en todos los dispositivos Galaxy, de modo que los usuarios pueden abrir fotos almacenadas en su teléfono Galaxy y editarlas en la pantalla más grande de Galaxy Book6 sin necesidad de usar cables o unidades externas.

Link to Windows (Enlace a Windows) lleva las aplicaciones del teléfono, mensajes y notificaciones a la pantalla más grande de Galaxy Book6 para una multitarea más cómoda y eficiente. Por ejemplo, los usuarios pueden tomar una foto en su teléfono Galaxy, retocarla con Generative Edit y continuar editándola en su PC. O pueden usar Traducción Simultánea durante llamadas o chats y luego revisar el contenido traducido cómodamente en la pantalla más grande de su computadora portátil.

Nearby Devices (Dispositivos cercanos)permite a los usuarios ver los dispositivos de un vistazo y conectarlos fácilmente con arrastrar y soltar para verificar las funciones disponibles de inmediato. Por ejemplo, durante una reunión, los usuarios pueden vincular rápidamente su Galaxy Book6 a una Galaxy Tab o smartphone Galaxy para compartir archivos, duplicar pantallas o controlar dispositivos juntos fácilmente, lo que permite una colaboración y una productividad perfectas.

Multi Control (Control múltiple)permite que un solo cursor se mueva por Galaxy Book6, teléfono y tablet, lo que permite copiar, pegar y arrastrar y soltar sin esfuerzo entre dispositivos. Los usuarios pueden extraer una foto de su teléfono o un texto de su Galaxy Tab y colocarlos directamente en una presentación en su PC: perfecto para trabajar de manera rápida y eficiente.

Second Screen (Segunda pantalla) permite a los usuarios expandir su espacio de trabajo de forma instantánea para una mayor flexibilidad, como abrir y ver una investigación en una Galaxy Tab mientras editan un documento en Galaxy Book6.

Los respectivos Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6 estarán disponibles en color gris o plata desde principios de 2026 .

Además, existirá una edición Galaxy Book6 Enterprise que incluirá funciones y soluciones optimizadas para entornos de TI gestionados , disponible en determinados mercados a partir de abril de este año.

Puedes conocer más información sobre la serie haciendo clic en este enlace.