En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos. Foto: referencial.

Apple anunció esta semana que planea basar sus productos de inteligencia artificial (IA) en tecnología desarrollada por Google.

Con esta nueva alianza, que se dio a conocer el lunes 12 de enero, las próximas versiones de los Modelos Fundacionales de Apple (los utilizados para Apple Intelligence ) se basarán en los modelos de IA de Gemini y sus servicios de computación en la nube .

Se tiene previsto que estos modelos impulsen a Siri , el asistente personal de la firma de la manzana, que debería presentar una actualización dentro de este año.

De la misma manera, se espera que potencien otras funciones de IA.

Qué se sabe de la alianza de Apple con Google para incorporar su IA a los productos

A través de un comunicado conjunto al que tuvo acceso el New York Times, los gigantes de la tecnología declararon: “Tras una cuidadosa evaluación, Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para los Modelos Fundacionales de Apple y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios de Apple”.

Hasta el momento, las compañías no han detallado públicamente los términos exactos del acuerdo, que es de carácter plurianual.

Sin embargo, un portavoz de Google declaró al citado periódico que la alianza no es exclusiva.

Las empresas ya han colaborado juntas en el pasado. Durante años, Google ha proporcionado el motor de búsqueda predeterminado para el navegador web de Safari.

Apple también trabaja con OpenAI para integrar ChatGPT con Siri y Apple Intelligence.

Los usuarios pueden permitir que Siri utilice ChatGPT para, por ejemplo, responder preguntas más complejas en nombre del asistente personal de Apple.