De Kojima a GoPro: La estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

En el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2026 de Las Vegas, Asus presentó una nueva generación de dispositivos que refuerzan su apuesta por el diseño, la personalización y potencia tanto en equipos orientados a la productividad como al gaming.

La firma taiwanesa mostró notebooks como el Zenbook DUO, Zenbook A16 y la edición limitada ProArt GoPro Edition.

Además, mostró novedades en su línea Republic of Gamers (ROG), con modelos como la ROG Flow Z13 desarrollada junto a Kojima Productions y el regreso del Zephyrus Duo con doble pantalla OLED.

En ese contexto, La Tercera participó de una entrevista con Shawn Yen , vicepresidente de consumo en Asus, quien abordó el rol de las colaboraciones en el desarrollo de productos .

Además de abordar la manera en que la compañía busca responder a las necesidades de sus distintas comunidades de usuarios.

Pregunta: Vimos diferentes colaboraciones en este evento. Por ejemplo, la de Kojima Production con Asus y también con GoPro. ¿Podremos ver más de esto?

-Respuesta: Asus es una empresa muy centrada en la comunidad. Por eso, al analizar las necesidades de nuestra comunidad, vemos el mismo entusiasmo en muchas de las marcas con las que colaboramos.

Este año, en particular con GoPro, nos centramos en el flujo de trabajo.

Si vas a lugares hermosos como Chile, Perú y México, estás en plena naturaleza y grabas esos videos emocionantes, siempre es una pesadilla transferir todos esos videos y empezar a editarlos en una PC.

Observamos a nuestras comunidades. La marca Asus es muy atractiva para clientes muy exigentes, al igual que los de GoPro.

Este año celebramos el 20º aniversario de ROG, lo cual es muy emocionante y nos entusiasma enormemente la colaboración con Kojima Productions.

En futuras asociaciones, seguirán uniendo los mismos compromisos espirituales de marca y de comunidad. Y habrán más colaboraciones por venir que los entusiasmarán…

P: ¿Cuáles son las principales prioridades de Asus hoy? ¿Y cómo se reflejan en los planes de la compañía para los próximos años?

R: -Hay necesidades básicas fundamentales, como conectarme a internet, trabajar, estudiar, programar y otras cosas, o jugar. Pero esas experiencias tienen que evolucionar.

No podemos simplemente darles el rendimiento base. Eso es como un punto de referencia. Siempre buscamos el mejor rendimiento y los mejores diseños.

Pero más allá de eso, queremos que la marca te represente a ti. Ser personalizada para los clientes.

Así que estamos invirtiendo mucho en el diseño. Quienes tienen una laptop Asus saben que no solo es una pieza tecnológica genial, sino también una declaración de estilo.

Para ROG, no es solo una laptop para juegos, sino un portal para conectar con el mundo de los videojuegos.

Así que tienes esa sensación, y ahí es donde la colaboración con Kojima Production se hace patente: en cuanto tocas el dispositivo, sabes que estás listo para jugar.

Nuestra visión de futuro es satisfacer el valor funcional fundamental de las necesidades del cliente, pero además, satisfacer el valor emocional .

P: Respecto a esta colaboración con Kojima, ¿por qué los elegiste?

-Compartimos la pasión de dar vida a nuestro producto para los jugadores. Y conociendo el trabajo de Kojima y su singularidad, sabemos que no será un juego ni una producción que solo perdure en una generación. Sabemos que se convertirá en un legado.

No habrá una próxima generación con un tipo de colaboración similar entre ningún estudio de videojuegos.

P: ¿Cómo ve el aumento de precios en componentes como memorias RAM? ¿Cree que podría afectar a la industria?

R: Sin duda, ¿verdad? El precio de la memoria aumenta, el producto se mueve en ciclos. No es la primera vez que aceptamos la realidad de que el precio de la memoria aumentará.

Lo que debemos mejorar es determinar cuál es el tamaño de memoria adecuado para nuestros clientes. ¿Van a aprovechar al máximo esas memorias? Si funciona para un cliente, representa un aumento de valor y no solo un aumento de costo.

Por lo tanto, en lo que estamos trabajando estrechamente es en ayudar a nuestros clientes a comprender qué implica elegir 16 GB de memoria en su flujo de trabajo. ¿Les ayuda a trabajar más rápido?

Si les ayuda a trabajar más rápido, el tiempo que ahorran, ¿es mejor que el precio que puede aumentar? Ese tiempo de ahorro es el valor para el cliente .

Mientras ese aumento de costo se convierta en un valor tangible para nuestros clientes, sentimos que hemos hecho un buen trabajo para que comprendan el valor.

P: ¿Cuál fue el secreto para tener una empresa exitosa con clientes habituales?

A nadie le gusta perder, ¿verdad? Sobre todo si juegas, a nadie le gusta perder. Y eso nos ayuda mucho, porque si prestamos atención y escuchamos a las comunidades, nos dirán qué debemos mejorar.

Y nuestro trabajo es asegurarnos de tener la capacidad y la energía suficientes para cumplirlas lo antes posible. Y muchas de ellas las tenemos que hacer con toda la industria.

Entonces, si un jugador dice: “Quiero HDR 1000”, tenemos que empezar con eso hace dos años para tenerlo listo y presentarlo a un jugador este año.