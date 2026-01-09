SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    En el marco de la feria tecnológica realizada en Las Vegas, La Tercera conversó con Shawn Yen, vicepresidente de consumo de Asus, sobre el presente de la marca y los lanzamientos de nuevos equipos.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    De Kojima a GoPro: La estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    En el marco del Consumer Electronics Show (CES) 2026 de Las Vegas, Asus presentó una nueva generación de dispositivos que refuerzan su apuesta por el diseño, la personalización y potencia tanto en equipos orientados a la productividad como al gaming.

    La firma taiwanesa mostró notebooks como el Zenbook DUO, Zenbook A16 y la edición limitada ProArt GoPro Edition.

    Además, mostró novedades en su línea Republic of Gamers (ROG), con modelos como la ROG Flow Z13 desarrollada junto a Kojima Productions y el regreso del Zephyrus Duo con doble pantalla OLED.

    En ese contexto, La Tercera participó de una entrevista con Shawn Yen, vicepresidente de consumo en Asus, quien abordó el rol de las colaboraciones en el desarrollo de productos.

    Además de abordar la manera en que la compañía busca responder a las necesidades de sus distintas comunidades de usuarios.

    Pregunta: Vimos diferentes colaboraciones en este evento. Por ejemplo, la de Kojima Production con Asus y también con GoPro. ¿Podremos ver más de esto?

    -Respuesta: Asus es una empresa muy centrada en la comunidad. Por eso, al analizar las necesidades de nuestra comunidad, vemos el mismo entusiasmo en muchas de las marcas con las que colaboramos.

    Este año, en particular con GoPro, nos centramos en el flujo de trabajo.

    Si vas a lugares hermosos como Chile, Perú y México, estás en plena naturaleza y grabas esos videos emocionantes, siempre es una pesadilla transferir todos esos videos y empezar a editarlos en una PC.

    Observamos a nuestras comunidades. La marca Asus es muy atractiva para clientes muy exigentes, al igual que los de GoPro.

    De Kojima a GoPro: La estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Este año celebramos el 20º aniversario de ROG, lo cual es muy emocionante y nos entusiasma enormemente la colaboración con Kojima Productions.

    En futuras asociaciones, seguirán uniendo los mismos compromisos espirituales de marca y de comunidad. Y habrán más colaboraciones por venir que los entusiasmarán…

    P: ¿Cuáles son las principales prioridades de Asus hoy? ¿Y cómo se reflejan en los planes de la compañía para los próximos años?

    R: -Hay necesidades básicas fundamentales, como conectarme a internet, trabajar, estudiar, programar y otras cosas, o jugar. Pero esas experiencias tienen que evolucionar.

    No podemos simplemente darles el rendimiento base. Eso es como un punto de referencia. Siempre buscamos el mejor rendimiento y los mejores diseños.

    Pero más allá de eso, queremos que la marca te represente a ti. Ser personalizada para los clientes.

    Así que estamos invirtiendo mucho en el diseño. Quienes tienen una laptop Asus saben que no solo es una pieza tecnológica genial, sino también una declaración de estilo.

    Para ROG, no es solo una laptop para juegos, sino un portal para conectar con el mundo de los videojuegos.

    Así que tienes esa sensación, y ahí es donde la colaboración con Kojima Production se hace patente: en cuanto tocas el dispositivo, sabes que estás listo para jugar.

    De Kojima a GoPro: La estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Nuestra visión de futuro es satisfacer el valor funcional fundamental de las necesidades del cliente, pero además, satisfacer el valor emocional.

    P: Respecto a esta colaboración con Kojima, ¿por qué los elegiste?

    -Compartimos la pasión de dar vida a nuestro producto para los jugadores. Y conociendo el trabajo de Kojima y su singularidad, sabemos que no será un juego ni una producción que solo perdure en una generación. Sabemos que se convertirá en un legado.

    No habrá una próxima generación con un tipo de colaboración similar entre ningún estudio de videojuegos.

    P: ¿Cómo ve el aumento de precios en componentes como memorias RAM? ¿Cree que podría afectar a la industria?

    R: Sin duda, ¿verdad? El precio de la memoria aumenta, el producto se mueve en ciclos. No es la primera vez que aceptamos la realidad de que el precio de la memoria aumentará.

    Lo que debemos mejorar es determinar cuál es el tamaño de memoria adecuado para nuestros clientes. ¿Van a aprovechar al máximo esas memorias? Si funciona para un cliente, representa un aumento de valor y no solo un aumento de costo.

    Por lo tanto, en lo que estamos trabajando estrechamente es en ayudar a nuestros clientes a comprender qué implica elegir 16 GB de memoria en su flujo de trabajo. ¿Les ayuda a trabajar más rápido?

    Si les ayuda a trabajar más rápido, el tiempo que ahorran, ¿es mejor que el precio que puede aumentar? Ese tiempo de ahorro es el valor para el cliente.

    Mientras ese aumento de costo se convierta en un valor tangible para nuestros clientes, sentimos que hemos hecho un buen trabajo para que comprendan el valor.

    De Kojima a GoPro: La estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    P: ¿Cuál fue el secreto para tener una empresa exitosa con clientes habituales?

    A nadie le gusta perder, ¿verdad? Sobre todo si juegas, a nadie le gusta perder. Y eso nos ayuda mucho, porque si prestamos atención y escuchamos a las comunidades, nos dirán qué debemos mejorar.

    Y nuestro trabajo es asegurarnos de tener la capacidad y la energía suficientes para cumplirlas lo antes posible. Y muchas de ellas las tenemos que hacer con toda la industria.

    Entonces, si un jugador dice: “Quiero HDR 1000”, tenemos que empezar con eso hace dos años para tenerlo listo y presentarlo a un jugador este año.

    Y es precisamente porque estamos siempre atentos a sus necesidades, para ser capaces de reaccionar con gran rapidez para ofrecerles lo que querían. Y lo experimentarán primero en Republic of Gamers.

    Lee también:

    Más sobre:AsusROGCESCES 2026Shawn YenTecnologíaNotebooksLaptopPCNotebookInnovaciónKojimaGoProKojima ProductionTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado Machado la próxima semana

    Petro afirma que su futuro político “depende” de Donald Trump

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Lo más leído

    1.
    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    2.
    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    3.
    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    4.
    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    5.
    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados
    Chile

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto
    Negocios

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central
    Tendencias

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno
    El Deportivo

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania
    Mundo

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado Machado la próxima semana

    Petro afirma que su futuro político “depende” de Donald Trump

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo