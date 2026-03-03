SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Pasamos hasta un tercio de nuestra vida en la cama, pero pocas veces pensamos en lo que realmente se acumula en nuestras sábanas. ¿Cada cuánto hay que lavarlas? ¿Cómo es mejor hacerlo? Esta la frecuencia ideal y los trucos clave para que queden limpias de verdad.

    Por 
    Constanza Llefi
    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Es un chiste bastante recurrente en redes sociales el tiempo “aceptable” que debe transcurrir antes de cambiar las sábanas de la cama. Los más atrevidos bromean al comentar: “¿Se tienen que cambiar?” (sí, sí se tienen que cambiar).

    Hay que tomar en cuenta, cuando pensamos en las sábanas de nuestra cama: ¿cuántas horas estamos acostados ahí?

    En promedio, todos los adultos deberían dormir de 7 a 8 horas diarias, aunque probablemente hay quienes duermen menos. De todas maneras, cuando estamos acostados, las sábanas acumulan escamas de piel muerta, fluidos, aceite corporal y, en el caso de dormir en compañía de una mascota, también reciben restos de pelos de perro o gato.

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Es por eso, que lo recomendable es cambiar y lavar las sábanas una vez por semana. Al menos, esto es lo que recomiendan la gran mayoría de expertos.

    Pero, además, es importante que el método y los productos utilizados para realizar esta limpieza sean correctos. Estas son algunas recomendaciones para lograr un lavado óptimo de la ropa de cama, y también para garantizar que la vida útil de la tela sea lo más larga posible.

    Hacerse cargo de las manchas antes de lavar

    Si solemos comer o beber algo en la cama, es fácil que las sábanas terminen con alguna mancha sin darnos cuenta. Además, en el caso de las mujeres, puede ocurrir que durante la noche aparezcan marcas inesperadas en la ropa de cama cuando el período se adelanta o llega antes de lo previsto.

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Para quitar manchas que sean visibles, lo mejor es primero utilizar un quitamanchas sobre la superficie antes de poner en la lavadora. En el mercado hay muchos, de diversos precios, tamaños, calidad y propiedades. Casi todos traen las instrucciones de uso al reverso de la botella.

    Las manchas no se fijan hasta que se secan en un ciclo de secado de una lavadora, por lo tanto, es importante hacerse cargo de cualquier resto antes de hacer andar la máquina. En algunos casos, si la mancha es muy obstinada, harán falta varias pasadas con el producto antes de proceder.

    Lavar con temperaturas bajas

    Según una guía publicada en el The New York Times, la mejor manera de mantener las sábanas en buen estado a pesar de los años y el uso constante, es lavarlas a baja temperatura, en el mejor de los casos, con agua fría.

    Si bien en casos específicos, sobre todo cuando queremos eliminar manchas difíciles de limpiar, será necesario usar temperaturas más altas, lo ideal es que el agua se mantenga tibia y no caliente.

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Sin embargo, esto no aplica cuando queremos desinfectar nuestras sábanas después de haber padecido alguna enfermedad. Para eliminar los gérmenes, se requiere de agua caliente.

    En el libro Laundry recomiendan evitar las sábanas que contienen instrucciones de lavado y cuidado complejas, sobre todo para quienes tienen bebés o niños pequeños. Lo ideal es que realizar la limpieza no se vuelva una tarea difícil y que consuma demasiado tiempo, ya que sino se corre el riesgo de no realizarla seguido.

    Mejor evitar el suavizante

    Al lavar la ropa de cama, es mejor no utilizar suavizantes de ningún tipo. O, al menos, hay que tratar de no usar estos productos en todas las ocasiones que lavamos las sábanas.

    Esto se debe a que los suavizantes dejan residuos en la tela que reducen la capacidad que ésta tiene de absorber. Por lo mismo, si con el tiempo eso se acumula, nuestra sábanas podrían producir calor en las noches en lugar de una sensación de frescor.

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Secar a baja temperatura

    Secar las sábanas a bajas temperaturas o al aire libre prolonga la vida útil de la tela, ya que así no se corre el riesgo de que se encojan o de que las fibras de la tela se dañen.

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Cuando las sábanas se dañan por el calor, se pierde la sensación de suavidad y en su lugar, ésta se reemplaza por aspereza. Las temperaturas altas también pueden hacer que las telas de algodón suelten más pelusas.

    Es mejor realizar el lavado un día que tengamos más tiempo disponible, para que no afecte a nuestra rutina tener que esperar más tiempo para que se complete el ciclo de secado.

    Lee también:

    Más sobre:ConsejosHigieneDormirHoras de sueñoSábanasLavadoraGérmenesLimpieza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump anuncia protección con escoltas y seguros para buques petroleros en el golfo Pérsico

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas

    Andrés Trivelli: “Vemos que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las ideas que forman el crecimiento del Estado y del socialismo retroceden”

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Lo más leído

    1.
    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    2.
    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    3.
    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    4.
    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas
    Chile

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Trump anuncia protección con escoltas y seguros para buques petroleros en el golfo Pérsico
    Negocios

    Trump anuncia protección con escoltas y seguros para buques petroleros en el golfo Pérsico

    Andrés Trivelli: “Vemos que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las ideas que forman el crecimiento del Estado y del socialismo retroceden”

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia
    El Deportivo

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Se realiza el lanzamiento del Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol que se jugará en Chile

    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”