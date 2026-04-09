Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

Enfocada en el método Baby-Led Weaning (BLW), también conocido como Baby Led Introduction to Solids (BLISS), la actriz Isidora Khamis se ha consolidado como una voz referente en la cocina infantil a través de su cuenta de Instagram @unaactrizenlacocina.

Como contó a Paula el año pasado, todo comenzó en la búsqueda de preparaciones adecuadas para su hijo, quien presenta una alergia alimentaria. Esa necesidad personal se transformó en un impulso creativo: compartir alternativas accesibles y seguras para la alimentación de niños y niñas. Así fue creciendo su comunidad y, más tarde, dio el salto a su primer libro.

Hoy presenta Manitos al plato: La segunda cucharada, una nueva entrega que amplía tanto el repertorio culinario como su enfoque. Incluye preparaciones pensadas para bebés desde los 6 meses, así como para niños y niñas mayores de 1 y 2 años. Isidora explica la decisión de ampliar el rango etario de sus recetas: “Quise también poner el foco ahí, porque es una etapa más desconocida, donde la relación de las y los niños con la comida cambia y se vuelve más compleja, influida de manera más marcada por lo emocional, lo social y el entorno”.

Una mirada integral

El libro va más allá de la cocina, ofreciendo una mirada integral sobre la alimentación complementaria y la nutrición en la infancia. “No puedo creer que sea real, que exista y que haya tomado esta forma tan completa, tan cuidada, tan hermosa. De verdad siento que es todo lo que soñé, e incluso más”, dice la autora sobre su reciente lanzamiento.

Con el respaldo de profesionales de la salud como la nutricionista infantil Sofía Acle, el pediatra Roberto Boissier, la terapeuta ocupacional Lía Ibarra y Josefa Córdova en la asesoría de lo relacionado a alergias alimentarias, Khamis desarrolla contenidos que orientan a madres, padres y cuidadores en aspectos clave como los alimentos adecuados según la edad, las porciones recomendadas de proteína animal, la implementación del método BLW y la elección de utensilios y sillas para iniciar este proceso.

También aborda, con claridad y responsabilidad, los riesgos de asfixia y cómo prevenirlos sin limitar la variedad en la dieta, además de detallar qué ingredientes evitar y cuáles incorporar en cada etapa.

Al igual que la versión anterior, este libro mantiene secciones dedicadas a esos momentos que suelen ser un estrés para quienes están a cargo del menú semanal de los niños: desayunos rápidos, mi primer cumpleaños, recetas para festividades y menú semanal, pero con preparaciones completamente renovadas. Y suma dos que seguro van a agradecer las madres, padres y cuidadores: ensaladas y loncheras, pensadas para el jardín, el colegio y salidas fuera de la casa.

“Esto responde a cómo va cambiando la vida familiar. A medida que las niñas y los niños crecen, surgen nuevos escenarios y, con ellos, preguntas cotidianas sobre cómo resolver comidas prácticas y nutritivas fuera de la casa”, explica Isidora.

Si bien el foco está puesto en el bienestar de niños y niñas, la autora subraya que este proyecto también busca acompañar a quienes cuidan, haciendo un llamado a que la carga doméstica no recaiga únicamente en las madres. “Este libro está pensado para que cualquier persona que cuide pueda hacerse cargo”, señala, y agrega que “aliviar la carga mental también pasa por compartirla”, por lo que este libro se presenta como una herramienta para que cualquier persona pueda hacerse cargo de la cocina de manera práctica y accesible.

En Paula seleccionamos tres recetas imperdibles de este nuevo libro. Una invitación a introducir a tus hijos en nuevos sabores, texturas y colores de forma entretenida, didáctica y saludable.

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Albóndigas de berenjena y coliflor

Foto: Francisca Valenzuela / Dirección de arte: Francisca Tobar / Foodstyling: Paulina Salamé.

Preparación para 7 unidades.

Apto para niños y niñas de más de 6 meses.

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Dificultad: media.

Ingredientes:

2 arbolitos de coliflor (60 g)

½ berenjena (120 g)

1 cucharada de aceite de oliva o canola extra virgen (10 g)

1 huevo

½ taza de pan rallado (60 g)

Preparación:

1. Cocer la coliflor por 10 minutos o hasta que esté blanda. Colar y reservar.

2. Pelar la berenjena y cortar en láminas delgadas. Cocinar en un sartén con aceite de oliva o canola extra virgen, a fuego medio, durante 1 a 2 minutos por lado, hasta que estén ligeramente doradas. Esperar a entibiar.

3. Triturar la berenjena junto con la coliflor hasta obtener una pasta suave.

4. Pasar la mezcla a un bowl, añadir el huevo y mezclar bien.

5. Incorporar el pan rallado e integrar hasta obtener una masa suave y moldeable.

Tapar y llevar al congelador durante 20 minutos.

6. Con las manos ligeramente húmedas, formar las albóndigas. Si consideras que la mezcla está demasiado blanda, agregar un poco más de pan rallado hasta lograr la consistencia deseada.

7. Opcional: Rebozar las albóndigas en un extra de pan rallado.

8. Cocinar las albóndigas en un sartén tapado, con una fina capa de aceite de oliva extra virgen, a fuego medio, removiendo ocasionalmente hasta dorar por todos sus lados. Alternativamente, hornear en horno precalentado a 180°C durante 5 a 7 minutos, o hasta que estén levemente doradas.

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Chiquitín

Foto: Francisca Valenzuela / Dirección de arte: Francisca Tobar / Foodstyling: Paulina Salamé.

Preparación para 4 a 5 porciones.

Apto para niños y niñas de más de 12 meses.

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Dificultad: media.

Ingredientes:

1 ¾ de taza de frutillas (260 g)

2 cucharadas de agua (20 ml)

2 láminas de colapez o 5 g de gelatina en polvo sin sabor

½ plátano mediano maduro (80 g)

½ taza de yogurt natural sinn endulzar (de leche o vegetal) (120g)

Preparación:

1. Cortar 5 frutillas en cubitos pequeños. Cocinar en un sartén a fuego medio junto con 2 cucharadas de agua. Revolver constantemente hasta obtener una textura similar a una mermelada. Reservar.

2. Procesar una taza de frutillas (8 unidades medianas aprox. - 150 g), el plátano y el yogurt hasta obtener una mezcla homogénea. Reservar.

3. Hidratar el colapez en abundante agua con hielo hasta que se ablande por completo y adquiera una textura flexible y gelatinosa. Escurrir el líquido y disolver las hojas calentándolas durante 20 segundos en el microondas (o a baño maría).

4. En caso de utilizar gelatina en polvo, colocar los 5 g en un recipiente y cubrir con 5 veces su peso en agua fría (25 g de agua). Dejar reposar hasta que absorba el líquido y se forme una esponja firme. Calentar 15 segundos en el microondas, hasta que se vuelva líquida.

5. Para equiparar temperaturas, agregar una cucharada de la mezcla de yogurt y frutas a la gelatina líquida y mezclar.

6. Añadir la gelatina temperada al resto de la mezcla de yogurt e integrar de inmediato, idealmente con un batidor de mano, para evitar que se formen grumos.

7. En un vasito o pote pequeño, disponer la base de frutillas cocidas y cubrir con la mezcla anterior. Refrigerar por un mínimo de 4 horas o hasta que la preparación esté firme.

*Nota: Para niños mayores de 2 años, si deseas añadir un toque de dulzor, puedes utilizar yogurt endulzado.

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Waffles Choconutella

Foto: Francisca Valenzuela / Dirección de arte: Francisca Tobar / Foodstyling: Paulina Salamé.

Para los waffles:

Preparación para 6 unidades.

Apto para niños y niñas de más de 2 años.

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Dificultad: baja.

Ingredientes:

2 plátanos maduros (280 g)

1 huevo

3 cucharaditas de jarabe de agave o syrup dátil o miel (20g)

1 taza de harina de avena (110 g)

1 cucharadita de cacao en polvo semi-amargo o dulce

1½ cucharadita de polvos de hornear

1 cucharadita de aceite de canola u oliva extra virgen

Preparación:

1. Procesar los plátanos, el huevo y el jarabe o la miel.

2. Traspasar la mezcla a un bowl.

3. Agregar la harina de avena. el cacao y los polvos de hornear, mezclando hasta obtener una consistencia suave y homogénea.

4. Calentar la wafflera, engrasar con un poco de aceite y cocinar la mezcla hasta que los waffles estén levemente dorados y cocidos por dentro.

Para la nutella casera:

Apto para niños y niñas de más de 12 meses.

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Dificultad: baja.

Ingredientes:

1 ¾ de taza de avellanas europeas sin piel (245 g)

8 dátiles sin carozo

1 cucharada de cacao en polvo 100% cacao (+12m) o cacao semi-amargo o dulce (+2 años)

2 cucharaditas de extracto de vainilla natural

⅓ de taza de bebida vegetal sin endulzar (sugiero sabor coco o almendras) o agua de remojo de los dátiles (85 ml)

Preparación:

1. Dejar los dátiles en reposo en agua hirviendo durante 20 minutos. Colar, reservando por separado el agua de remojo.

2. Procesar todos los ingredientes, deteniendo la máquina de vez en cuando para raspar las paredes y reincorporar la mezcla.

3. Continuar procesando hasta obtener una textura suave y homogénea.

4. Si se prefiere una consistencia más ligera, añadir un poco más de bebida vegetal o del agua de remojo reservada y mezclar nuevamente. Conservar refrigerado.

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Puedes conseguir el libro a través de la web www.unaactrizenlacocina.cl o por Buscalibre.cl