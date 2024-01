Ley corta: isapres respiran tras reducción de deuda en el Senado, pero expertos estiman que eso se revertirá en la Cámara

Una tramitación bastante movida ha tenido la ley corta de isapres en los nueve meses que lleva en el Congreso, proyecto que ingresó el gobierno para poner en marcha principalmente el fallo que dictó la Corte Suprema sobre tabla de factores, pero que también contiene medidas para mitigar la baja de ingresos que genera el fallo GES.

Este lunes salió humo blanco del Senado, ya que dicha instancia aprobó el proyecto y lo despachó a la Cámara de Diputados. La iniciativa ha sufrido varios cambios en el camino, y en la sala del Senado este lunes se hizo uno fundamental: se rebajó la deuda de las isapres con sus afiliados, desde los US$ 1.180 millones que establecía el gobierno, a US$ 451 millones.

Esto ocurre por el modo en que se calcula la deuda, dado que el comité de expertos que convocó la Comisión de Salud del Senado propuso que en dicha metodología se incorpore el concepto de mutualización, lo que genera que la deuda quede en menos de la mitad de lo que ha proyectado la Superintendencia de Salud. Esa indicación que presentaron parlamentarios de oposición se aprobó con 23 votos a favor, siendo respaldada por la centroderecha y Demócratas.

Los expertos valoran que se haya incorporado esa metodología de cálculo de la deuda, pero anticipan que al no tener el respaldo del gobierno, será eliminada en la tramitación en la Cámara de Diputados que parte en marzo, por lo que estiman que será una Comisión Mixta la que finalmente zanjará el tema.

También destacó este resultado el presidente del directorio de Clínicas de Chile A.G, Javier Fuenzalida: “Por los pacientes y las certezas urgentes que necesita el sector, es positivo que la ley corta haya avanzado en su trámite legislativo en el Senado, incorporando variables como la mutualización. Ello permite cumplir la sentencia de la Corte Suprema por tabla de factores, con elementos que posibiliten la sostenibilidad futura de todo el sistema de salud”, sostuvo.

El académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, cree que “para que el sistema sea viable, y se legitime en el mediano y largo plazo, se requiere un acuerdo transversal con tres puntos o ejes”, pero sostiene que “solo el primer punto se logró y lo demás esta pendiente, y yo creo que si alguna viabilidad tiene esto, es de una negociación que se va a dar en Comisión Mixta”.

Para Inostroza, el primer punto es “disminuir el monto de la deuda para hacer viable el sistema. Y eso se logró en la tramitación de este proyecto de ley”.

En segundo lugar, el también exsuperintendente de Salud menciona que hay que “acotar los reajustes de precio base, para que solo afecten a los planes que están en cuestionamiento por el fallo de la tabla de factores, y no signifique un alza desmedida o sin control, y que termine afectando a los demás planes de salud que no están afectados por el fallo y eso signifique una disminución de la cartera que también los haga inviable en el mediano y largo plazo”.

Para eso, Inostroza estima que hay que volver a tomar “las sugerencias de la comisión de expertos del Senado, que propuso un reajuste acotado por isapre, y no sin techo, sin límite, con abierta discrecionalidad, como está siendo aprobado hasta ahora por parte del superintendente de Salud, y eso está pendiente”.

El también director de isapre Esencial plantea que lo tercero “es que todo esto no puede ser a cambio de nada, tiene que ser a cambio de una reforma importante y que ya hay acuerdo de hacer, con la eliminación de la declaración de salud, con un plan único o estándar de isapre, con un fondo de compensación de riesgo, y con varias medidas que ayuden a la contención de costos, no con la mera declaración de contención de costos, y de eso prácticamente no hay nada, un par de cosas que se prometen desde octubre en adelante, cuando todo el mundo va a estar en elecciones y no se va a poder aprobar”.

Por su parte, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, valora que se haya incorporado la mutualización. “Esto reconoce la lógica propia de los seguros en el sentido de que se va a permitir compartir los riesgos asociados a los costos de las prestaciones de salud”, puntualiza.

Fernández dice que “esto en la práctica puede contribuir a las otras medidas de la ley corta”, en el sentido de que al disminuir el monto de la devolución, el alza de precios base que el proyecto permite a las isapres concretar de manera excepcional a sus afiliados, debería ser menor de lo que se había pensado.

“Cosa distinta es la viabilidad política, lo que vaya a ocurrir en la Cámara de Diputados, donde es altamente probable que esa medida relacionada con la mutualización sea nuevamente desechada, y que esta situación se extienda finalmente hasta una Comisión Mixta”, manifiesta Fernández.

Comenta que “efectivamente estas medidas permiten dar viabilidad a las isapres. Creo que lo más grave en estos momentos es garantizar la estabilidad del sistema producto de la merma de ingresos que están experimentando las isapres desde enero de este año, cerca de $38 mil millones mensuales, y que sin duda, de no aprobarse la ley corta a fines de mayo como plazo máximo, probablemente las isapres van a estar muy complicadas desde el punto de vista de los ingresos y de asumir sus responsabilidades”.

Inostroza afirma que “la derecha, con su mayoría en el Senado, desestimó técnica y políticamente el proyecto hacia la derecha, ahora va a ser desfondado por el lado de la izquierda en la Cámara de Diputados, porque no tiene ninguna viabilidad de ser aprobado, y si realmente tiene voluntad de resolver el problema, el gobierno tiene que asumir estos tres ejes que le ha propuesto la comisión de expertos, sino, no va a haber solución a este problema”.