El tardío estreno de Gonzalo Vial hijo en la empresa que creó su padre hace 68 años

A sus 88 años, Gonzalo Vial Vial sigue presidiendo la mayor empresa agroalimentaria chilena, Agrosuper, el gigante que creó en 1955. Pero por primera vez se sentará en el directorio con toda su descendencia.

Hace diez días, antes del feriado largo de fines de octubre, Agrosuper comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero, un cambio que podía resultar menor, pero que estaba cargado de simbolismo: Gonzalo Vial Concha, 61 años cumplidos en octubre, el menor de sus cuatro hijos, ingresaba por primera vez al directorio de Agrosuper. Su ingreso derivó en la salida de Fernando Barros, el abogado y socio de Barros Errázuriz que acompañó al patriarca durante décadas como su asesor legal más estrecho.

El único hijo varón de Gonzalo Vial Vial nunca estuvo en el directorio de Agrosuper. Cuando su padre decidió en 2010 profesionalizar el gobierno corporativo de la compañía, hace casi quince años, formó un directorio solo con profesionales externos. En esos años, además de Vial estaban Barros, el economista Canio Corbo Loi, el exejecutivo de empresas Antonio Tuset, el expresidente de la CPC, Juan Claro, y la ingeniera comercial Verónica Edwards. Todos ellos se han mantenido hasta ahora. Más tarde se les sumó José Guzmán, el histórico gerente general de Agrosuper, que hoy oficia como vicepresidente.

En 2020 se produjo una transformación aún más significativa: el directorio creció de seis a diez integrantes y las tres hijas mayores de Gonzalo Vial Vial pudieron tener representación directa en Agrosuper. Aunque antes participaban como oyentes, en abril de 2020 debutaron en la mesa María del Pilar (63) y María José Vial Concha (62). Por la mayor, María Cristina Vial Concha (65), entró su marido, Andrés Vial Sánchez. Y el menor no ingresó. De los cuatro hermanos Vial Concha, el único hijo hombre del fundador del grupo no estaba directa o indirectamente en el grupo, distanciado y alejado de su padre por razones que en el entorno del grupo se niegan a ventilar. “Hablaban, pero tarde, mal y nunca”, dice una persona que conoció de la relación entre ambos. Pero aquello habría quedado atrás. A su avanzada edad, la pretensión de Vial padre era tener sentados a sus cuatro descendientes en el directorio. La relación se habría recompuesto hace ya tiempo y en los últimos meses se trabajó su tardío ingreso a Agrosuper.

Gonzalo Vial Concha

La llegada del hijo menor, dice alguien que conoció el proceso, fue por decisión y a petición del patriarca. Vial hijo, dicen sus cercanos, no había querido entrar a Agrosuper para privilegiar sus propios negocios, los que montó al alero del holding de su padre: hace décadas creó Graneles de Chile (importador de maíz y trigo) y Vitra (fertilizantes). Cerca de 2 millones de toneladas que moviliza -más de la mitad del volumen que transa esa empresa- lo gestiona para Agrosuper. Por ello, para entrar a esa firma, Gonzalo Vial Concha abandonó el directorio de la matriz de sus propios negocios: la sociedad Graneles del Sur.

La estructura del grupo

A inicios de la década pasada, Agrosuper ya era un gigante, pero no tenía el tamaño de hoy. En 2011 facturaba US$ 2.156 millones. En 2022 reportó ingresos por US$ 4.179 millones, de los cuales un 60,3% se exportó a 64 países. En total, el negocio de las carnes de pollo, cerdo y pavo representan el 64,2% del negocio, el otro tercio son los negocios acuícolas que manejan a través de Empresas Aqua Chile. A esa empresa, que hace años compraron a Víctor Hugo Puchi y los hermanos Fischer, también entró Gonzalo Vial Concha el 26 de octubre, otra vez en reemplazo de Barros.

El peso de Agrosuper en Chile es incontrarrestable, según recitan sus participaciones de mercado por segmento. El grupo se adjudicaba en 2022 el 50% del mercado chileno de pollo (incluyendo su producción propia e importaciones); el 54% del de cerdo y el 65% del de pavo. A nivel mundial, tiene el 0,4% del mercado de las aves y el 0,3% de los cerdos. Todo ese grupo es controlado por Promotora Doñihue Limitada, cuyo gerente general es José Guzmán. Promotora Doñihue, donde está la base del grupo, tiene el 98% de Agrosuper. Arriba de Doñihue está Vial Concha Limitada, cuyos accionistas son, en partes iguales, los cuatro hijos de Gonzalo Vial Vial. Pero el padre se reservó el rol de administrador vitalicio de todo.

Poco antes de la reforma de 2020 que permitió el ingreso de sus hijas al directorio, Vial padre modificó los estatutos de Promotora Doñihue. Ahí estableció que a su muerte, los cuatro hermanos serán directores fundadores de Doñihue -que durará hasta 2046- y que toda decisión se debe adoptar con al menos tres votos. Los temas repartos de dividendos deben ser unánimes. A futuro, cada hermano podrá elegir dos directores cada uno en Agrosuper. También se dejó en 2010 otro rol a Fernando Barros: en caso de conflicto, será el árbitro de las diferencias entre los hermanos Vial Concha. Aquello podría cambiar a futuro.

Dividendos millonarios

El menor de los cuatro hermanos atravesó dificultades financieras hace poco más de dos años, las que se arrastraban desde hacía tiempo. El grupo Graneles de Chile y Agrogestión Vitra habían llegado a acumular deudas por US$ 600 millones con la banca. Renegoció y redujo el monto, pero en 2021 el saldo que aún mantenía, por US$ 290 millones, lo forzó a renovadas y tensas tratativas con el sistema financiero. El Banco Santander, entonces, intentó llevar al ruedo a Gonzalo Vial padre y exigió que distribuyera dividendos hacia las sociedades aguas arriba. Y que Vial hijo tuviese así flujos para saldar sus compromisos. La defensa de Vial la asumió Fernando Barros: “Agrosuper ha tenido una política de solo repartir dividendos en dos oportunidades en 65 años, porque ha invertido y reinvertido y hecho crecer su negocio”, dijo.

Ese 2021, Gonzalo Vial hijo negoció una fórmula que implicó la participación de terceros. Fue CHL Capital, la sociedad de Canio Corbo, Tomás Hurtado y Nicolás Larraín, la que ofreció a los bancos comprar la deuda de US$ 290 millones a un 40% de su valor. Pero hubo otro acuerdo entonces: en la medida que Vial recibiera flujos de Agrosuper, y estos llegaran a CHL, la mitad iría a los bancos. Y Vial, tras años sin repartos de dividendos, ha comenzado a recibir flujos del grupo agroalimentario.

En 2022, Agrosuper reportó distribución de dividendos por US$ 203 millones, cifra que en el ejercicio 2021 alcanzó la astronómica cifra de US$ 502 millones. El monto sube a los accionistas y a Vial le toca un cuarto de lo que cada sociedad de inversiones distribuya.

El grupo Graneles de Chile ha recuperado vitalidad con esos flujos y con la mejoría de sus operaciones. Este año facturará unos US$ 550 millones y tendrá un Ebitda de US$35 millones, una cifra similar a la de 2022. La dirección de ese grupo fue el que dejó Gonzalo Vial Concha ahora, en 2023. Para aterrizar finalmente al imperio que forjó su padre.