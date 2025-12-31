Warren Buffett en cifras y su legado en su último día como CEO de Berkshire Hathaway

En mayo de este 2025, Warren Buffett golpeó a los mercados al anunciar la retirada de la primera línea del mundo de los negocios con 95 años. Una renuncia del “Oráculo de Omaha” que se materializa esta jornada, la última del año.

Buffett se retira como director ejecutivo de Berkshire Hathaway tras 60 años en la firma, pero de igual forma se mantiene como presidente del directorio.

Berkshire Hathaway era una empresa textil que con el paso del tiempo se fue diversificando a la compra de acciones. Hoy es la empresa número 11 de mayor valor en bolsa del mundo, con una capitalización bursátil de un poco más de un billón de dólares.

Además, según resaltó Forbes España, Berkshire Hathaway gestiona cerca de 400.000 empleados, controla 189 negocios operativos y acumula una liquidez récord cercana a los US$350.000 millones.

“Desde 1965 hasta 2024, las acciones clase A de Berkshire Hathaway crecieron a una tasa compuesta anual del 19,9%, frente al 10,4% del S&P 500, incluyendo dividendos. Esa diferencia, multiplicada por seis décadas, equivale a una ganancia acumulada de más de 5.500.000%, frente al 39.000% del S&P500. Para los analistas, es una revolución silenciosa de la asignación de capital”, destacó Bloomberg en Línea.

En los últimos 20 años, el S&P 500 ha subido un 704%, mientras que las acciones de Berkshire han escalado un 769%, destacó Expansión en una nota. En el año, la acción sube 11,57% y el S&P 500 sube 15,66%, en un año donde registró su máximo histórico.

El reporte también destaca que Berkshire Hathaway, en 2024, pagó cerca de US$27.000 millones en impuestos corporativos, la mayor cifra de su historia y, según el mismo Buffett, una de las más altas jamás registradas en EE.UU.

Al cierre de septiembre de 2025, el portafolio accionario de la empresa estaba compuesto por 41 activos y alcanzaba un valor de mercado estimado en US$267.300 millones. En perspectiva, las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile para este año rondan los US$340 mil millones.

Por acción, Apple seguía siendo la posición principal de Berkshire, representando un 22,69% de la cartera, “a pesar de una venta reciente de más de 41 millones de acciones que recortó la exposición en casi 15%”, recordó Bloomberg En Línea. En contraste, el único movimiento neto de compra fue la incorporación de una nueva posición en Alphabet (GOOGL), con una inversión de US$4.338 millones, equivalente al 1,62% del portafolio total, agregó.

La nota de Bloomberg también destaca las mayores adquisiciones realizadas por Warren Buffett. La compra más grande fue Burlington Northern Santa Fe (empresa ferroviaria de Estados Unidos) por un valor aproximado de US$35.767 millones; luego está Precision Castparts (fabricación de productos metálicos), adquirida por US$35.658 millones. En tercer lugar se encuentra Kraft Heinz (alimentos), cuya adquisición alcanzó los US$27.597 millones.

El listado continúa con General Re (reaseguradora), por US$17.654 millones, y Alleghany (inversiones), con un valor de US$13.661 millones. Otras operaciones fueron las firmas ligadas a la electricidad de NV Energy (US$10.366 millones), PacifiCorp (US$9.403 millones) y Berkshire Hathaway Energy (US$9.144 millones). Otras inversiones destacadas fueron en el sector industrial y químico: OxyChem (US$9.700 millones) y Lubrizol (US$9.218 millones).

El legado

Buffett nació en Omaha, una ciudad del Estado de Nebraska en Estados Unidos, donde la primera incursión en el mundo de los negocios que se le reconoce es la venta de chicles y Coca-Cola puerta a puerta cuando era un niño. Una época donde Estados Unidos vivía la Gran Depresión. Sus primeras acciones las compró a los 11 años.

Warren Buffett

En general, el mercado aplaudió sus cualidades como las de investigación, amplio conocimiento en los negocios, correcto análisis para encontrar oportunidades de negocio y sus inversiones contra la tendencia del mercado.

Sin embargo, sus mayores admiradores también apuntan a conceptos como la integridad, algo que habría facilitado la opción de cerrar diversos negocios.

"Buffett ya no es la persona más rica del mundo, pero solo porque ha donado muchas de sus acciones de Berkshire a organizaciones benéficas a lo largo de los años. Su generosidad no se limita a esas causas. Sus cartas anuales han transmitido una valiosa sabiduría sobre la inversión y la vida", destacó The Wall Street Journal.

En operaciones que se recuerdan están las de Goldman Sachs y Bank of America, cuando Buffett en 2008 invirtió en estas firmas cuando todos perdieron la confianza por el sector bancario tras la crisis subprime.

“Al retirarse en la cima, Buffett deja algo más valioso que rentabilidades históricas: deja una cultura empresarial basada en la paciencia, la integridad y la autonomía de gestión. Como resumió Charlie Munger antes de fallecer, “Berkshire no es una colección de negocios, es una forma de pensar”, destacó Forbes España.

Según el ranking de millonarios de Bloomberg, Warren Buffett es la décima fortuna del mundo con US$151 mil millones.

Warren Buffett. PHOTO: SCOTT MORGAN/REUTERS

Uno de los mejores

Ante el retiro de Buffett, The Wall Street Journal (WSJ) abrió el debate sobre el mejor inversionista de la historia. Para el medio, en el Olimpo está Warren Buffett, donde destaca su consejo para quienes aspiran a una grandeza similar: “Si te gusta dedicar de seis a ocho horas semanales a invertir, hazlo. Si no, invierte en fondos indexados con el costo promedio en dólares”.

Otro nombre de este listado es Peter Lynch, que “se hizo cargo del Fondo Magellan de Fidelity cuando este contaba con apenas US$18 millones en activos. Para cuando se jubiló, 13 años después, había alcanzado los US$ 14 mil millones (...) Enseñó a una generación a enriquecerse poco a poco”.

El mantra de Lynch era “compra lo que conoces”.

Jim Simons es otro de los nombres que destacó WSJ. “Entre 1988 y 2018, su Fondo Medallón tuvo una asombrosa rentabilidad bruta del 66%. A ese ritmo, un dólar se habría convertido en casi US$7 millones antes de comisiones”. En su receta está la contratación de científico en reemplazo de personas del mundo financiero.

Simons falleció el año pasado a los 86 años “con una fortuna estimada en US$31 mil millones, que en gran parte se ha destinado a obras de caridad. En sus propias palabras: ‘Hice muchos cálculos, gané mucho dinero y lo doné casi todo. Esa es la historia de mi vida’“.

En nombres menos contemporáneos están Jesse Livermore, quien “logró ganancias legendarias yendo contra el mercado”. Así, destaca su venta de acciones en corto en 1929, meses antes del desplome por la Gran Depresión. “Se llevó US$100 millones al comienzo de la Gran Depresión, el equivalente a casi US$2.000 millones actuales”, destaca WSJ.

“Si hubiera dinero fácil disponible, nadie te lo metería a la fuerza en el bolsillo”, fue una de sus frases recordadas.

Hetty Green es la única mujer del listado y brilló a finales del siglo XIX y principios del XX, una época donde no podía votar ni realizar muchas transacciones financieras sin la presencia de sus maridos. Su apodo era a Bruja de Wall Street" por su fama de avara, pero se le destaca por rescatar “discretamente a la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX”.

Se estima que su riqueza ascendió a US$5 mil millones en el dinero actual vía acumular los dólares originales emitidos durante la guerra de Secesión y cuando estaban devaluados.

“Compro cuando los precios están bajos y nadie los quiere. Los guardo hasta que suben y la gente se vuelve loca por conseguirlos”, destacó WSJ sobre sus frases.