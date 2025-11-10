OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio

    “La aceleración de mis donaciones no refleja ningún cambio en mi visión sobre las perspectivas de Berkshire”, aclaró el denominado “Oráculo de Omaha”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fans of Warren Buffett will flock to Omaha, Neb., on Saturday for Berkshire Hathaway’s annual meeting .

    Warren Buffett delineó un plan para acelerar la entrega de su enorme patrimonio valorado en US$ 149 mil millones a las fundaciones de sus hijos, al tiempo que busca dar espacio a los accionistas de Berkshire Hathaway para ganar confianza en el próximo CEO, Greg Abel.

    En una carta de Acción de Gracias —que el inversionista anunció como una nueva tradición anual— Buffett explicó que la avanzada edad de sus tres hijos lo ha llevado a adelantar las donaciones de sus acciones.

    Según el empresario, este paso “mejorará la probabilidad de que ellos dispongan de prácticamente todo mi patrimonio antes de que otros fideicomisarios los reemplacen”.

    Abel, de 63 años, asumirá como CEO de Berkshire a comienzos del nuevo año, mientras Buffett, de 95, permanecerá como presidente del directorio.

    “Quiero conservar una cantidad significativa de acciones clase ‘A’ hasta que los accionistas de Berkshire desarrollen la misma confianza en Greg que Charlie y yo disfrutamos durante años”, escribió Buffett en referencia a su histórico socio, Charlie Munger, fallecido hace dos años.

    En tal contexto, el denominado “Oráculo de Omaha” aseguró que tanto sus hijos como el directorio de Berkshire “están 100% detrás de Greg”, según la información que recoge CNBC.

    Buffett mantiene un valor aproximado de US$ 149 mil millones en acciones de la compañía, principalmente en títulos clase A, que cotizan en torno a US$751.480 cada uno.

    Qué hará Warren Buffett con su fortuna Brendan McDermid

    El inversionista informó que 1.800 de esas acciones A fueron convertidas en 2,7 millones de acciones B y donadas a cuatro fundaciones familiares: la Susan Thompson Buffett Foundation, la Sherwood Foundation, la Howard G. Buffett Foundation y la NoVo Foundation. La transferencia supera los US$1.300 millones.

    “La aceleración de mis donaciones no refleja ningún cambio en mi visión sobre las perspectivas de Berkshire”, aclaró Buffett en el documento, su primera comunicación relevante desde que anunció su retiro como CEO.

    El empresario indicó además que Abel, hoy vicepresidente a cargo de las operaciones no aseguradoras, tomará la posta en la redacción de la tradicional carta anual a los accionistas —iniciada por Buffett en 1965—, mientras él continuará publicando una carta especial cada Día de Acción de Gracias.

    En un tono personal poco habitual, Buffett se refirió también a su estado de salud: “Para mi sorpresa, generalmente me siento bien. Aunque me muevo lento y leo con más dificultad, estoy en la oficina cinco días a la semana trabajando con gente maravillosa”, escribió.

    Qué hará Warren Buffett con su fortuna

    Desde que tomó el control de Berkshire en 1965, Buffett transformó una textil en dificultades en un conglomerado de un billón de dólares que abarca seguros, ferrocarriles, energía y consumo masivo. En su carta reafirmó la fortaleza de la empresa, señalando que “Berkshire tiene menos posibilidades de un desastre devastador que cualquier otro negocio que conozca”.

    La gigantesca “caja” de Berkshire Hathaway

    La compañía cerró septiembre con un récord de US$381.600 millones en efectivo, reflejo de su prudencia financiera y de una política de ventas continuas de acciones durante 12 trimestres consecutivos. Su beneficio operativo creció 34% en el tercer trimestre.

    Aun así, Buffett reconoció los límites de tamaño del grupo: “En conjunto, las empresas de Berkshire tienen perspectivas algo mejores que el promedio, pero dentro de una o dos décadas habrá muchas compañías que lo hayan hecho mejor; nuestro tamaño pasa la cuenta”.

    El papel de Berkshire sube alrededor de 10% en 2025, superando a varias acciones defensivas, aunque por debajo del S&P 500 impulsado por el sector tecnológico.

    “El precio de nuestra acción se moverá caprichosamente, cayendo 50% en ocasiones, como ha ocurrido tres veces en 60 años. No desesperen: América volverá, y también las acciones de Berkshire”, concluyó Buffett.

    Lee también:

    Más sobre:MercadosWarren BuffettBerkshire Hathaway

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?
    Chile

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio
    Negocios

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Chile se desacopla de sus pares de la Ocde y registra una caída de ingresos de los hogares

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso
    Mundo

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cómo la tropas estadounidenses entrenan en Puerto Rico para un eventual ataque a Venezuela

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte