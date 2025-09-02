Kraft Heinz Company dividirá su negocio en dos empresas y Warren Buffett dice estar decepcionado

The Kraft Heinz Company decidió por una unanimidad de su consejo dividir la compañía en dos empresas distintas e independientes entre sí. La firma busca con la división mejorar el rendimiento del conglomerado.

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y muy queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz del capital, la priorización de iniciativas y el impulso de la escala en nuestras áreas más prometedoras”, dijo Miguel Patricio, presidente ejecutivo del consejo de administración de Kraft Heinz.

Una será Global Taste Elevation Co, que incluye marcas como Heinz, Philadelphia y Kraft Mac & Cheese.

“Esta empresa estará bien posicionada para impulsar un crecimiento líder en el sector en categorías y geografías atractivas, aprovechando un modelo de comercialización probado y el sistema de crecimiento de la marca para ofrecer escala y rendimiento”, explicó.

Una empresa que, con las cifras de 2024, es considerada un firma de aproximadamente US$15.4 mil millones en ventas netas en 2024.

La otra será North American Grocery Co, que tendrá una cartera escalada de productos básicos de América del Norte. Esta empresa, que estará dirigida por Carlos Abrams-Rivera, incluirá una cartera de marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables.

“Se espera que esta empresa genere un flujo de caja libre fiable gracias a la eficiencia operativa en categorías de crecimiento estable y a la búsqueda de oportunidades de crecimiento para sus marcas en categorías existentes, adyacentes y fuera del hogar”, dijo la firma.

La firma, con datos del año pasado, la considera de US$10.4 mil millones en ventas netas en 2024.

En la foto: Warren Buffet.

Reacción de Warren Buffet

Ante la división de la firma, Warren Buffett dijo a CNBC que está decepcionado con Kraft Heinz por el anuncio de su división, ya que fue Buffet quien fue responsable de la unión entre Heinz Foods y Kraft Foods en 2015, hace una década.

Además, Berkshire Hathaway de Buffett es el mayor accionista de Kraft Heinz.

Ante este contexto, las acciones de la compañía cayeron más de un 7% tras los comentarios de Buffett.

Buffett le dijo a CNBC el martes que la fusión no resultó ser una idea brillante, pero no cree que desmantelar la compañía solucionará sus problemas.

En la nota de CNBC también se destaca que Greg Abel, quien tomará las riendas de Berkshire Hathaway de manos de Buffett a finales de año, expresó su decepción con Kraft Heinz, según Buffett a CNBC.