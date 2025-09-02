SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Kraft Heinz Company dividirá su negocio en dos empresas y Warren Buffett dice estar decepcionado

La firma separará sus negocios alimenticios en dos y tras 10 luego de la fusión. Por su lado, los dichos del magnate contra la medida hicieron caer la acción de la firma más de un 7%.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Brendan McDermid

The Kraft Heinz Company decidió por una unanimidad de su consejo dividir la compañía en dos empresas distintas e independientes entre sí. La firma busca con la división mejorar el rendimiento del conglomerado.

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y muy queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz del capital, la priorización de iniciativas y el impulso de la escala en nuestras áreas más prometedoras”, dijo Miguel Patricio, presidente ejecutivo del consejo de administración de Kraft Heinz.

Una será Global Taste Elevation Co, que incluye marcas como Heinz, Philadelphia y Kraft Mac & Cheese.

“Esta empresa estará bien posicionada para impulsar un crecimiento líder en el sector en categorías y geografías atractivas, aprovechando un modelo de comercialización probado y el sistema de crecimiento de la marca para ofrecer escala y rendimiento”, explicó.

Una empresa que, con las cifras de 2024, es considerada un firma de aproximadamente US$15.4 mil millones en ventas netas en 2024.

La otra será North American Grocery Co, que tendrá una cartera escalada de productos básicos de América del Norte. Esta empresa, que estará dirigida por Carlos Abrams-Rivera, incluirá una cartera de marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables.

“Se espera que esta empresa genere un flujo de caja libre fiable gracias a la eficiencia operativa en categorías de crecimiento estable y a la búsqueda de oportunidades de crecimiento para sus marcas en categorías existentes, adyacentes y fuera del hogar”, dijo la firma.

La firma, con datos del año pasado, la considera de US$10.4 mil millones en ventas netas en 2024.

En la foto: Warren Buffet.

Reacción de Warren Buffet

Ante la división de la firma, Warren Buffett dijo a CNBC que está decepcionado con Kraft Heinz por el anuncio de su división, ya que fue Buffet quien fue responsable de la unión entre Heinz Foods y Kraft Foods en 2015, hace una década.

Además, Berkshire Hathaway de Buffett es el mayor accionista de Kraft Heinz.

Ante este contexto, las acciones de la compañía cayeron más de un 7% tras los comentarios de Buffett.

Buffett le dijo a CNBC el martes que la fusión no resultó ser una idea brillante, pero no cree que desmantelar la compañía solucionará sus problemas.

En la nota de CNBC también se destaca que Greg Abel, quien tomará las riendas de Berkshire Hathaway de manos de Buffett a finales de año, expresó su decepción con Kraft Heinz, según Buffett a CNBC.

Más sobre:MercadosKraft Heinz CompanyWarren Buffett

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves

Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista para Fiestas Patrias: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista para Fiestas Patrias: revisa los precios y artistas confirmados

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central
Chile

Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Suprema rechaza demanda de personas no vacunadas contra el Covid-19 que invocaron la Ley Zamudio por dichos de exministros

Licitación de Puerto Exterior de San Antonio ya tiene tres empresas precalificadas
Negocios

Licitación de Puerto Exterior de San Antonio ya tiene tres empresas precalificadas

Kraft Heinz Company dividirá su negocio en dos empresas y Warren Buffett dice estar decepcionado

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Arturo Vidal aborda la primera práctica de Fernando Ortiz en Colo Colo
El Deportivo

Arturo Vidal aborda la primera práctica de Fernando Ortiz en Colo Colo

No va más: La Calera termina el ciclo de Walter Lemma

Nicolás Córdova traza el nuevo plan de la Roja: “No podemos pensar en el 2030 viviendo de lo que hicimos 10 años atrás”

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves
Cultura y entretención

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves

Sex Pistols suspende su show en Chile

Retrasos y ajustes: la polémica en torno al Premio Municipal de Literatura y los Juegos Literarios Gabriela Mistral

Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela
Mundo

Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Un juez cuestionado y la acusación contra el hombre fuerte de “Chiqui” Tapia: las claves de la censura a los audios de Karina Milei

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo