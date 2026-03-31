La advertencia de Warren Buffett sobre Irán y el aumento del peligro nuclear

Warren Buffett advirtió que la expansión de las armas nucleares está volviendo al mundo un lugar más peligroso, señalando que la posibilidad de que Irán adquiera una bomba aumentaría el riesgo de un conflicto de consecuencias catastróficas.

El emblemático inversionista de Berkshire Hathaway sostuvo que el creciente número de países con armamento nuclear ha modificado de forma estructural el panorama global de riesgos, intensificando preocupaciones que —según indicó— ha planteado durante décadas sobre la proliferación.

“Ahora tienes… nueve países”, dijo en el programa “Squawk Box” de CNBC. “Nos preocupaba enormemente cuando había dos… No se trataba de personas inestables ni nada por el estilo. El rumbo cambió”.

Buffett apuntó específicamente al aumento de las tensiones geopolíticas que involucran a Irán y Corea del Norte, sugiriendo que la eventual presencia de armas nucleares en esas regiones eleva significativamente los riesgos.

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“Solo piensa cómo te sentirías con Corea del Norte teniendo eso y con Irán queriendo obtenerlo”, afirmó. “Lo más peligroso es, en realidad, alguien que tiene la mano en el interruptor, que está muriendo o enfrenta una enorme presión o vergüenza… No sé cuál es la respuesta, pero sí sé que será más difícil si Irán tiene la bomba que si no la tiene”.

El inversionista, de 95 años, reiteró que la expansión de las capacidades nucleares incrementa la probabilidad de un escenario extremo. Consultado sobre qué consejo daría a un presidente de Estados Unidos frente al problema del uranio enriquecido, adoptó un tono fatalista respecto del largo plazo.

“Diría que, de una forma u otra… en los próximos 100 años —o quizás 200, quién sabe— algo ocurrirá que llevará a que se utilicen”, señaló. “Y no podemos ignorar lo que ya existe”.