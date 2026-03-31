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    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    El técnico albo sufre. Maximiliano Romero presenta problemas físicos y Yastin Cuevas está en la Roja Sub 20. El DT debe buscar opciones si pretende mantener el sistema.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Jerall Astudillo, la opción ofensiva que le queda a Fernando Ortiz.

    Este miércoles, Colo Colo recibe a Huachipato, en el estadio Monumental. Los albos aspiran a retomar el primer puesto del grupo A de la Copa de la Liga, que por ahora ostenta Coquimbo Unido, antes de ir por la consolidación en el sitial de privilegio en la Liga de Primera.

    En ese afán, Fernando Ortiz sufre por un problema específico. Este lunes, Maximiliano Romero entrenó diferenciado respecto de sus compañeros, una señal inequívoca de un problema físico que, cuando menos, amenaza su presencia ante los acerereros.

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque ante Huachipato?

    Romero, quien llegó como refuerzo desde O’Higgins, se ha transformado en una pieza importante para el ataque albo. En la práctica, terminó desplazando a Javier Correa, quien atraviesa por una considerable sequía goleadora. Suma tres goles, dos más que el transandino, quien está descartado para el choque ante los siderúrgicos por un problema físico.

    El panorama lo empeora la ausencia de Yastin Cuevas. El juvenil está incorporado a la selección Sub 20. De hecho, anotó en el triunfo sobre Perú, en el complejo deportivo José Sulantay, en Quilín. Para este martes está programada la revancha.

    Jerall Astudillo, en un duelo por los juveniles albos.

    En ese escenario, a los albos solo les queda un especialista para la posición de centrodelantero: el juvenil Jerall Astudillo.

    ¿Quién es Jerall Astudillo?

    Astudillo es oriundo de Villa Alegre. Nació en 2007 y hasta el momento no registra participaciones con los albos en el profesionalismo. Arribó a Macul a los 13 años, después de ser descubierto por los cazatalentos del club popular mientras actuaba en el Leonardo Gutiérrez, de su ciudad natal.

    Es diestro, mide 1,70 metros y pesa 63 kilos. A fines de 2024, firmó su primer contrato profesional con el Cacique. Su nombre comenzó a generar interés después del triplete que le anotó a Universidad Católica en la definición del certamen Sub 18 de esa temporada. Esa actuación atrajo la atención del cuerpo técnico que encabezaba Jorge Almirón.

    Sus buenas actuaciones a nivel juvenil se mantuvieron, por lo que Fernando Ortiz también recibió informes favorables respecto de sus condiciones. De hecho, un encuentro preparatorio entre el primer equipo albo y una mezcla entre las categorías Sub 20 y Sub 18, en septiembre del año pasado, permitió que el Tano lo registrara como uno de los elementos a los que prestarles atención, con el objetivo de transformarlo en una alternativa para la escuadra principal.

    En algunas intervenciones públicas, ha declarado admiración por Damián Pizarro y Javier Correa, a quienes ha podido seguir de cerca en Macul.

    El retorno del Rey

    Ortiz podrá considerar a una pieza clave: Arturo Vidal. El ahora líbero del Cacique superó los problemas físicos que presentó en el partido frente a Coquimbo Unido, que le impidieron actuar en el choque ante Deportes Concepción. El Rey practicó con normalidad en la primera sesión de trabajos de esta semana.

    Ahora, será el técnico transandino quien decida si lo hace actuar en el choque ante el equipo de Talcahuano o lo reserva para el duelo frente a Deportes Concepción, de este domingo, en el retorno de la Liga de Primera.

    Más sobre:Colo ColoJerall AstudilloJavier CorreaMaximiliano RomeroFútbolFútbol Nacional

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