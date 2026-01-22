SUSCRÍBETE POR $1100
    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    El arquero albo hizo su debut en el primer equipo de los albos en el choque contra Peñarol consiguiendo tapar uno de los penales que iban dirigidos dentro de los tres postes.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Gabriel Maureira debutó en el primer equipo de Colo Colo enfrentando a Peñarol. FOCOUY/PHOTOSPORT

    Colo Colo consiguió un triunfo en el duelo amistoso contra Peñarol en el marco de la Serie río de La Plata. El Cacique, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, se impuso a través de una insólita tanda de penales.

    En este partido, además se dio la oportunidad para que Gabriel Maureira hiciera su debut en el primer equipo de los albos y cumplió con la tarea.

    El técnico Fernando Ortiz realizó el cambio en los últimos diez minutos sacando a Fernando de Paul cuando el marcador favorecía por 1-0 a los colocolinos. Desde entonces, el meta de 18 años fue el encargado de proteger el arco de un Peñarol que buscaba con todo la igualdad.

    Una de sus mejores intervenciones se dio en los 90+1′. Tras un mal despeje en el área, la pelota le quedó a Leonardo Fernández quien sacó un tiro potente desde el borde del área que acabó desviándose en el camino, lo que obligó a Maureira a reacomodarse para evitar el tanto.

    Sin embargo, dos minutos más tarde llegó la igualdad a través de Facundo Batista lo que terminó llevando el partido a los lanzamientos penales.

    En esta instancia, de los cuatro tiros que fueron dentro de los tres postes (de un total de 9), Maureira consiguió contener uno, evitando la chance de Stiven Muhlethaler.

    Qué lindo debut, Gabo”, celebró Colo Colo en sus redes sociales. “Gabriel Maureira sumó sus primeros minutos con la camiseta del Cacique e ingresó en el tramo final del partido, siendo protagonista en la definición a penales”, añadieron.

    Las palabras de Fernando Ortiz

    El técnico de Colo Colo Fernando Ortiz también se mostró sorprendido por lo ocurrido durante la definición a penales. “No había visto nunca algo así ni en mi carrera como jugador ni como técnico. Pero bueno, se pudo sacar adelante y me voy satisfecho de esta serie de amistosos que tuvimos en Uruguay”, expresó tras el encuentro.

    “Realmente me gustó el equipo. El equipo no pierde ese ADN que tenemos con este sistema. Ha sido intenso en el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. En el segundo tiempo, si bien pusimos otro sistema, también me gustó”, añadió sobre el funcionamiento del equipo.

