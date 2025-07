Marcelo Ramírez: “Si me das a elegir, primero un título, después un clásico; es lo que queda para la historia”

¿Tiene opciones este Colo Colo ante la U?

Sé que suena como a lugar común siempre esto de que un clásico es un clásico, pero es verdad. En los clásicos no importa mucho la posición en que lleguen o el momento futbolístico. Es más, yo creo que para Colo Colo es una gran oportunidad de revertir un poco toda la situación que le ha tocado vivir, todos los malos resultados que le ha tocado pasar. Va a estar durísimo, con un estadio azul completo, pero así debe verlo.

¿Tienes argumentos Colo Colo para llevarse el partido?

Lo he comentado. Lo principal es el aspecto emocional. En estos partidos es clave cómo llegas mentalmente. No ha sido un buen semestre y toca enfrentar a una Universidad de Chile que viene jugando bien, en su cancha, estadio lleno. Va a ser muy importante que los jugadores estén bien preparados. Que sepan que van a estar ahí solos en ese estadio, pero que detrás de ellos hay millones de personas siguiéndolos y apoyándolos. Y desde lo futbolístico, claro, hay muchas cosas que mejorar. No sé si en ese sentido Almirón ha podido resolver todos los problemas. En la oportunidad que tiene Colo Colo va a ser clave que tenga carácter.

Ante la UC ni siquiera pateó al arco.

Me pareció un Colo Colo muy tímido, sin el protagonismo que tiene que tener el equipo y el jugador del club. Colo Colo, donde esté, por historia, es el protagonista en cada partido. Juegue quien juegue y en la cancha que sea. Y eso lo extrañamos todos los colocolinos, sin duda. Esa falta de protagonismo y de carácter. Colo Colo tiene que salir a buscar este partido. Cuando peor se ve la U es cuando la salen a buscar, cuando la presionan en la salida. Espero que Marchant, que ojalá juegue, y Cepeda estén cerca del área. Que Correa sea bien asistido. Y para eso hay que salir a buscar a la U en su terreno. Contra la UC se esperó más.

¿Comparte las críticas por las vacaciones que tuvo el plantel antes del partido con la UC?

Todos hubiésemos preferido que hubiesen tenido, quizás, menos días. Dos o tres. Igual ha sido un semestre complejo, en que les ha tocado vivir situaciones ajenas a lo deportivo. A veces es mejor desconectar. Necesitas esos dos o tres días. Quizás una semana me pareció exagerado, porque había cosas que mejorar. Después, de lo del entrenamiento del lunes no sabemos qué pasó antes de esos 40 minutos en la cancha. Si hicieron pesas, por ejemplo. También es cierto que todo es exitista. Que todo lo valida el resultado.

¿Es más importante ganar un Superclásico que un título?

No. Después de un título viene un clásico. Si me das a elegir, primero el título, que es lo que queda para la historia.

Brayan Cortés, en un partido de Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

¿Quién tiene que atajar ante la U?

Cortés. Es cierto que no ha tenido el rendimiento del año pasado, pero si uno analiza los goles ante la UC no hay errores suyos. En el primero sale incómodo, porque había dos rivales encima suyo. Era difícil que el rechazo terminara fuera del área. El segundo es un balón muy fuerte, que alcanza a rozar. Ahora, entiendo a la gente de Colo Colo, porque lo que uno espera del arquero de Colo Colo es que en esos momentos te salve. Y, en ese sentido, Cortés ha estado por debajo del nivel del año pasado, por un montón de razones. En la semana, el entrenador tiene que leer a los jugadores. Los cuerpos hablan y tiene que ver si está bien, si está con ganas, si está enchufado, si está mentalmente fuerte. De eso, muchas veces, observando al jugador entrenar te puedes dar cuenta.

Viéndolo ante la UC, ¿qué sensación le dejó en ese sentido?

No tengo reparos viéndolo jugar. Yo creo que la única diferencia, y lo único que yo puedo entender a la gente que pide que salga, es que claro, uno espera que te salve en situaciones difíciles. Como lo hacía el año pasado, que 0-0 el partido y jugaba de gol, pum, aparece la mano del arquero y te salva y mantiene 0-0.