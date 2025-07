Colo Colo está convulsionado. Las derrotas frente a Audax Italiano y Universidad Católica volvieron a enrarecer el ánimo en Macul. Lo había estado antes, cuando la continuidad de Jorge Almirón estuvo seriamente amenazada. Incluso Aníbal Mosa llegó a declarar que la administración del club había sido autorizada para negociar la salida del DT.

Antes del choque frente a los cruzados, la relación se recompuso, al menos públicamente. Sin embargo, el revés ante el equipo de Daniel Garnero revivió los cuestionamientos sobre el DT. Puntualmente, a raíz de una decisión reciente: la de concederles vacaciones a sus dirigidos, quienes tuvieron solo una semana para preparar el choque ante la escuadra de la franja.

Ayudante de Mirko Jozic en Colo Colo 91 explota por las vacaciones que dio Almirón: “Fue una falta de criterio enorme”

Eddio Inostroza fue el ayudante técnico de Mirko Jozic en la histórica campaña de 1991, en la que el Cacique obtuvo la Copa Libertadores de América y, meses después, el tricampeonato nacional. Solo esos antecedentes lo transforman en una referencia importante. De hecho, a propósito del enfrentamiento ante la UC, en Macul no se olvida que, frente a la negativa cruzada de suspender el duelo, los albos golearon al equipo cruzado por 4-1 apenas cuatro días después de haber vencido a Olimpia para quedarse con el cetro continental. Rubén Martínez, en dos ocasiones, Leonel Herrera y Marcelo Barticciotto anotaron los tantos del Cacique. José Percudani marcó el descuento estudiantil.

Almirón frente a Erick Wiemberg (Foto: Photosport). ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Estar a las puertas de dos clásicos y darles una semana de descanso para retomar antes de enfrentar a la UC no fue cuerdo para nada. Desgraciadamente, fue una falta de criterio enorme. Y pagan las consecuencias los jugadores. Su técnico no les ha dado la orientación adecuada”, sentencia Inostroza, evidentemente molesto por la situación.

“Raya en lo absurdo”

La mirada es mucho más profunda. Incluso apunta a quienes, según Inostroza, no fueron capaces de advertir el escenario ni de criticarlo con la energía que merecía el camino que adoptó Almirón. “Raya en lo absurdo. No sé cómo los periodistas no le dieron importancia a esa medida. Nadie dijo nada en ese momento. Nosotros comentamos, los que nos retiramos, que cómo podía ser posible. Incluso aunque el equipo viniera jugando bien, no hay ninguna justificación posible”, enfatiza el exmediocampista

Y refuerza. “Ni el descanso. Nada sirve para explicar algo así. Es irrisorio. Ya no vale la pena. Ya lo hizo y siguen pagando las consecuencias. Colo Colo no viene bien. No juega a algo siquiera. Fue un descriterio no haber continuado trabajando”, insiste.

En esa línea, la mano derecha del croata apunta la decisión que considera más adecuada en el escenario de que el equipo popular acusara desgaste. “Si quería hacerlos descansar, tenía que bajar las cargas, no mandarlos de vacaciones. Al margen de lo futbolístico, ante la UC a Colo Colo le faltó físico. A nosotros, jamás se nos hubiera ocurrido algo así”,