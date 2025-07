Jorge Almirón no lo está pasando bien. El domingo, Colo Colo cayó ante Universidad Católica, en su quinta derrota de la temporada. Los albos marchan en un discreto noveno puesto en la tabla de posiciones y enfrentarán a Universidad de Chile en el último partido pendiente que les queda por cumplir. Lejos de representar un alivio, el choque ante los azules eleva al máximo la presión sobre el estratega.

El lunes, el entrenador citó a sus dirigidos a una sesión de trabajo, lo que ya llamó la atención, considerando que lo habitual es que descansen después de disputar un partido. Sin embargo, lo más llamativo fue otra incidencia.

La pataleta de Almirón por la caída de los suplentes de Colo Colo ante los juveniles

El técnico argentino determinó que quienes no habían tenido acción en la caída frente a los cruzados se enfrentaran en una práctica de fútbol a la categoría Proyección del club. Es decir, a los talentos que asoman como los más próximos a sumarse al primer equipo en virtud de sus condiciones físicas y futbolísticas. Los que habían jugado en Independencia realizaron rutinas regenerativas.

La idea salió mal. El equipo de Eduardo Rubio se tomó en serio el apronte y, por momentos, hizo ver mal a los jugadores de alternativa del primer equipo. Ahí, Almirón perdió la paciencia.

Almirón dialoga con jugadores de Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Según consigna la radio Cooperativa, el entrenador se hastió cuando los mayores recibieron el segundo gol. Ahí optó por interrumpir el entrenamiento de fútbol, paralelo a la sesión de trabajo regenerativo que desarrollaban quienes, el domingo, habían caído ante la escuadra de Daniel Garnero.

El desencanto se produce en el inicio de otra semana clave. El domingo, ante los azules, en el Estadio Nacional, los albos no tienen margen de error. Una caída ante los laicos desestabilizará aún más a un entrenador que no ha cumplido ninguno de los objetivos que se le plantearon para la temporada 2025, justo las más emblemática para los albos, pues corresponde a la del centenario institucional. A nivel internacional, se despidió tempranamente de la Copa Libertadores y tampoco entró en la Copa Sudamericana. El encanto que se había generado después de un 2024 exitoso y auspicioso para el calendario siguiente, derechamente, ya no existe.

Tensa calma

El domingo, después del revés ante el equipo de Daniel Garnero, Almirón había intentado aquietar los ánimos. "Ninguno de los dos equipos fue superior, intentamos jugar, pero la cancha estaba en muy mal estado. Antes del gol, ellos tampoco habían hecho mucho, les queda un rebote y hacen el gol. Era un tanto de diferencia y perdimos. Pero no veo en esto una crisis.Tenemos que jugar todo lo que viene, debemos entregar todo. Muchas veces no podíamos darle rapidez al juego, en eso el árbitro debería haber aplicado otro criterio, nunca sacó tarjetas amarillas para esas jugadas puntuales. Fallamos en el gol”, sentenció.

"Yo no expongo a mis jugadores. El líder no expone a su gente, ese análisis es para adentro, siempre las evaluaciones tienen que ser así. Levantar situaciones como esta es algo que he hecho muchas veces. De los malos momentos surgen las mejores cosas de los buenos equipos. Ahora hay que lavarse las heridas, pero estoy con mucha bronca. Lo vamos a superar y lo haremos juntos como grupo”, añadió. Menos de un día después, los mandó antes de tiempo a las duchas.