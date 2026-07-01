Sigue el drama en Alemania: revelan que referente se negó a patear un penal en la eliminación del Mundial ante Paraguay

La eliminación de la selección de Alemania en el Mundial 2026 sigue dejando esquirlas. Si jugadores históricos como Lothar Matthäus exhibieron su decepción por la derrota contra Paraguay, los medios germanos también replicaron el lamento. En sus crónicas del partido, tildaron de “vergüenza” y “pesadilla” el batacazo del combinado guaraní.

Sin embargo, con el correr de las horas, los portales también desclasificaron una situación que, a juicio de ellos, desencadenó el caos en la definición desde los 12 pasos. El sitio Bild aseguró que, en medio de la tanda, un referente se negó a ejecutar un penal.

Para sostener esta postura, el citado medio reveló un video que captó la discusión entre el capitán Joshua Kimmich y Leon Goretzka, ambos compañeros en el Bayern Múnich. El lateral derecho le pidió al volante que se hiciera responsable de cara al sexto lanzamiento, sin embargo, se negó rotundamente.

Tras rechazar el expreso pedido de Kimmich, Goretzka se quedó inmóvil y fue Jonathan Tah el que tuvo que asumir la responsabilidad. ¿La consecuencia inmediata? El defensor central, al no tener experiencia en este tipo de instancias, la mandó a las nubes y derivó en la eliminación de su selección a manos de la Albirroja.

⛔️🇩🇪 Joshua Kimmich LE PREGUNTÓ DOS VECES A GORETZKA si quería patear el sexto penal, y lo propio hizo con Anton, Brown y Thiaw.



😳 Todos LE DIJERON QUE NO POR EL MIEDO, y el único que se animó fue TAH, que NUNCA EN SU VIDA había pateado un penal.



Increíble lo de Alemania. ⚠️ pic.twitter.com/wn1W55VvYj — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 30, 2026

El traumático desenlace en el Boston Stadium no hizo otra cosa que profundizar el drama que viven los teutones. La tempranera salida en los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 se suma a un extenso historial de decepciones. Y es que hay que recordar que desde que tocaron la gloria en Brasil 2014, han protagonizados una serie de fracasos: tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022 se fueron en fase de grupos.