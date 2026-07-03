SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Jürgen Klopp en el horizonte de die Mannschaft? El gran anhelo de Alemania tras la crisis desatada posterior al Mundial

    La eliminación de los teutones provocó un remezón en la federación y dejó en el aire el futuro de Julian Nagelsmann. Ante su presunta inminente salida, el extécnico del Liverpool emerge como el gran favorito para sustituirlo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Jürgen Klopp es el principal candidato para reemplazar a Julian Nagelsmann en Alemania. Foto: Reuters/Andrew Boyers. Andrew Boyers

    La selección de Alemania vive un verdadero caos. La eliminación del Mundial 2026 a manos de Paraguay desató una crisis dentro del fútbol teutón. A la salida de algunos referentes se suma la partida anticipada de Julian Nagelsmann, quien pareciera tener los días contados. En ese contexto es que surge el gran anhelo para sucederlo: Jürgen Klopp.

    Desde que dejó el Liverpool en 2024, el técnico de 59 años ha sido vinculado a diferentes clubes, aunque sin llegar a concretar su regreso a los banquillos. Su respuesta siempre ha sido negativa. Actualmente se desempeña como director deportivo del grupo Red Bull.

    Ahora, ante la inminente salida de Nagelsmann, apareció como opción. Según varios medios europeos, entre ellos Sky y Süddeutsche Zeitung, el principal periódico de Múnich, Jürgen Klopp, exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool, es el principal candidato para el puesto. También aseguran que estaría dispuesto a aceptar la conducción del nuevo proyecto alemán.

    Por otra parte, según reportó el diario Bild, este jueves, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y el actual estratega de die Mannschaft mantuvieron una reunión de casi tres horas. Conforme a lo señalado por el medio citado, el técnico estuvo con el presidente Bernd Neuendorf, el director deportivo Rudi Völler, el director Andreas Rettig y Hans-Joachim Watzk, presidente de la Bundesliga.

    Un nuevo proyecto

    En la reunión, Nagelsmann expuso su visión sobre el desempeño de la selección alemana en el Mundial, además de reconocer errores deportivos y complicaciones en el ambiente en la concentración. Bild también informó sobre que los directivos le habrían sugerido renunciar.

    El actual entrenador de die Mannschaft tiene contrato hasta 2028. En ese sentido, si la DFB pretende interrumpir el vínculo contractual con dos años de anticipación, el estratega accedería a cerca del 50% de las cantidades pendientes. Teniendo en cuenta que tiene un salario cercano a los US$ 8 millones por temporada, esa misma cifra sería la que recibiría si es despedido.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoSelección de AlemaniaJulian NagelsmannJürgen KloppDFB

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”

    Encuentran auto abandonado con tres perros en su interior en Santiago

    La fractura de los Bolsonaro: ¿un tsunami para las presidenciales de Brasil?

    Presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN): “No es el momento de estar hablando de coaliciones políticas”

    Más de 210 viviendas dañadas tras sistema frontal con fuertes vientos entre las regiones del Maule y Los Lagos

    Ossandón y discusión del megaproyecto: “Tenemos que ganar esta reforma, y si es por un voto, será por un voto”

    Lo más leído

    1.
    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    2.
    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    3.
    “Estaba tan feliz cuando cancelamos sus visas”: secretario de seguridad de Estados Unidos celebra la eliminación de Irán

    “Estaba tan feliz cuando cancelamos sus visas”: secretario de seguridad de Estados Unidos celebra la eliminación de Irán

    4.
    La nueva polémica de Gianni Infantino: los numerosos viajes del presidente de la FIFA y su enorme daño al medio ambiente

    La nueva polémica de Gianni Infantino: los numerosos viajes del presidente de la FIFA y su enorme daño al medio ambiente

    5.
    Luka Modric arremete contra el arbitraje del Mundial: “Usan el VAR de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”

    Luka Modric arremete contra el arbitraje del Mundial: “Usan el VAR de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”

    6.
    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Egipto en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este viernes 3 de julio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 3 de julio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, viernes 3 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 3 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”
    Chile

    Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”

    Encuentran auto abandonado con tres perros en su interior en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Egipto en TV y streaming

    Todos los multifondos de pensiones anotaron rentabilidades reales positivas en junio
    Negocios

    Todos los multifondos de pensiones anotaron rentabilidades reales positivas en junio

    Lagarde no descarta adelantar su salida del BCE de cara a la carrera presidencial francesa de 2027

    Precios de mercado anticipan inflación en 3,6% a fin de año y apuntan a una rebaja de la tasa del Banco Central

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios
    Tendencias

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones

    Lucas Assadi, a la venta: las razones de Fernando Gago para dejar fuera de las citaciones al 10 de la U
    El Deportivo

    Lucas Assadi, a la venta: las razones de Fernando Gago para dejar fuera de las citaciones al 10 de la U

    La UEFA se sigue desmarcando de la FIFA y asegura que no sancionará la Ley Prestianni en sus torneos

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Ruidosa anuncia su line up con figuras como Tokischa, Ana Tijoux y Pabllo Vittar
    Cultura y entretención

    Ruidosa anuncia su line up con figuras como Tokischa, Ana Tijoux y Pabllo Vittar

    Duco aclara cancelación de shows de BTS en el Estadio Nacional y responsabiliza a productora: “Nosotros no confirmamos las fechas”

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    La fractura de los Bolsonaro: ¿un tsunami para las presidenciales de Brasil?
    Mundo

    La fractura de los Bolsonaro: ¿un tsunami para las presidenciales de Brasil?

    Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en una localidad ocupada en Zaporiyia

    Trump reitera sus críticas a los aliados en la OTAN por el gasto militar y por no secundar la guerra en Irán

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido