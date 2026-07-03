¿Jürgen Klopp en el horizonte de die Mannschaft? El gran anhelo de Alemania tras la crisis desatada posterior al Mundial

La selección de Alemania vive un verdadero caos. La eliminación del Mundial 2026 a manos de Paraguay desató una crisis dentro del fútbol teutón. A la salida de algunos referentes se suma la partida anticipada de Julian Nagelsmann, quien pareciera tener los días contados. En ese contexto es que surge el gran anhelo para sucederlo: Jürgen Klopp.

Desde que dejó el Liverpool en 2024, el técnico de 59 años ha sido vinculado a diferentes clubes, aunque sin llegar a concretar su regreso a los banquillos. Su respuesta siempre ha sido negativa. Actualmente se desempeña como director deportivo del grupo Red Bull.

Ahora, ante la inminente salida de Nagelsmann, apareció como opción. Según varios medios europeos, entre ellos Sky y Süddeutsche Zeitung, el principal periódico de Múnich, Jürgen Klopp, exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool, es el principal candidato para el puesto. También aseguran que estaría dispuesto a aceptar la conducción del nuevo proyecto alemán.

Por otra parte, según reportó el diario Bild, este jueves, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y el actual estratega de die Mannschaft mantuvieron una reunión de casi tres horas. Conforme a lo señalado por el medio citado, el técnico estuvo con el presidente Bernd Neuendorf, el director deportivo Rudi Völler, el director Andreas Rettig y Hans-Joachim Watzk, presidente de la Bundesliga.

Un nuevo proyecto

En la reunión, Nagelsmann expuso su visión sobre el desempeño de la selección alemana en el Mundial, además de reconocer errores deportivos y complicaciones en el ambiente en la concentración. Bild también informó sobre que los directivos le habrían sugerido renunciar.

El actual entrenador de die Mannschaft tiene contrato hasta 2028. En ese sentido, si la DFB pretende interrumpir el vínculo contractual con dos años de anticipación, el estratega accedería a cerca del 50% de las cantidades pendientes. Teniendo en cuenta que tiene un salario cercano a los US$ 8 millones por temporada, esa misma cifra sería la que recibiría si es despedido.