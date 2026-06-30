Escoltado por la policía y amenazado de muerte: el hostil recibimiento a DT de Corea del Sur tras eliminación en el Mundial

Tras la tempranera eliminación en el Mundial 2026, la indignación es total en Corea del Sur. El combinado asiático tenía la gran chance de meterse en dieciseisavos de final en la última jornada del Grupo A. En el papel, el panorama era abordable, pues un empate ante la modesta Sudáfrica (que no tenía triunfos) les servía para clasificarse. Sin embargo, el conjunto peninsular cayó contra los Bafana Bafana y se despidió del certamen planetario.

En territorio surcoreano, la eliminación rápidamente trajo coletazos. Lee Jae-Myung, presidente de la república, estalló en sus redes sociales y tildó al entrenador Hong Myung Bo de “incompetente”. Además, cargó en duros términos con los miembros del ministerio del Deporte, quienes fueron los encargados de designarlo en el banquillo.

“Siento no solo confusión, sino también perplejidad ante este resultado inesperado. Al final, se ha demostrado una vez más que el dicho ’la elección de las personas es el principio de todas las cosas’ es cierto. Si se valora más a los aliados que a la competencia y se elige a una persona incompetente como comandante, el resultado es obvio. Dado que una gran cantidad de impuestos de los ciudadanos se invierten en la participación en la Copa del Mundo, pido al ministerio que aborde minuciosamente la situación exacta de este incidente, con un análisis de las causas y medidas para prevenir su recurrencia y para su mejora”, dijo el mandatario.

Por la magnitud del reclamo del jefe de Estado, al seleccionador asiático no le quedó más remedio que renunciar al cargo. No obstante, lo que no esperaba era la molestia generalizada que se iba a generar con su arribo al aeropuerto internacional de Incheon.

En su aterrizaje en el país, el director técnico fue recibido con duros insultos e, incluso, fue víctima de amenazas de muerte por los cientos aficionados que estaban en el terminal aéreo. En ese sentido, fue tal el agobio del público, que tuvo que ser escoltado por la policía durante todo su trayecto. De igual forma, los jugadores y dirigentes que lo acompañaban también fueron hostigados al punto en el que tuvieron que retirarse velozmente y sin dar declaraciones.