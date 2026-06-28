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    Otro caído que deja el Mundial: Corea del Sur se queda sin entrenador tras su eliminación

    Luego de que los surcoreanos no alcanzaran a meterse en dieciseisavos de final como uno de los terceros, el técnico Hong Myung-bo dimitió. Esto sucedió luego de duras críticas del propio presidente del país hacia el equipo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Corea del Sur se queda sin entrenador tras eliminación del Mundial / Xinhua Lucio Tavora

    El Mundial 2026 está dejando esquirlas en los elencos que quedaron afuera. Sucedió con Escocia, con la salida de Steve Clarke de la dirección técnica. Ahora se repite con Corea del Sur. El seleccionador Hong Myung-bo renunció este domingo, un día después de concretarse la eliminación de los asiáticos de la Copa del Mundo. Estaban esperando los últimos resultados de la fase grupal para conocer si alcanzaban a entrar como uno de los mejores terceros, cosa que finalmente no ocurrió.

    El excapitán del combinado surcoreano, de 57 años, volvió a fracasar en su segunda etapa al frente de los Tigres de Asia, que apenas sumaron tres puntos en el grupo A. Comenzó dejando buenas sensaciones venciendo a República Checa, sin embargo las derrotas sucesivas con México y Sudáfrica los dejó en la tercera posición.

    “Aunque abandono la selección nacional, no estoy dejando de lado el fútbol coreano”, dijo Hong a los periodistas en México, según la agencia de noticias Yonhap. “Animaré a la selección desde lo más profundo de mi corazón y espero que el equipo vuelve a ser confiado y querido por el pueblo”, añadió.

    La dimisión del entrenador se produjo horas después de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Mying, arremetiera contra el desempeño del equipo, señalando a “personas incompetentes” y pidiendo disculpas a la nación.

    “Cuando la lealtad y el faccionalismo se valoran por encima de la competencia, y se nombran personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable”, dijo el mandatario en una publicación en X.

    Hong Myung-bo, quien jugó el Mundial de Corea-Japón 2002, donde su seleccionado llegó hasta semifinales, era profundamente impopular entre los aficionados y los medios surcoreanos, incluso antes del fracaso en Norteamérica 2026, según indican los reportes de medios internacionales.

    Una de las medidas controversiales fue dejar fuera a Heung-min Son, la estrella del equipo, para el partido contra Sudáfrica, donde solo necesitaban un empate para clasificar, pero la apuesta salió mal. El exdelantero del Tottenham, hoy en la MLS, disputó su último Mundial y ya había insinuado anteriormente que podría retirarse de la selección (está por cumplir 34 años).

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalCorea del SurHong Myung-boCopa del Mundo

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