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    Escocia se queda sin técnico: Steve Clarke renuncia tras la eliminación en el Mundial

    Los resultados que se dieron en el grupo L terminaron con la ilusión de la escuadra europea. Su entrenador asumió las consecuencias.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Steve Clarke.

    Escocia tenía una ligera esperanza de seguir en el Mundial. Los europeos aspiraban a quedar entre los mejores terceros, pero su suerte no estaba en manos propias: dependía de la resolución del grupo L. Las victorias de Inglaterra y Croacia sentenciaron la eliminación.

    La principal consecuencia tardó poco en producirse. Steve Clark, el entrenador que condujo a los británicos en el torneo planetario, anunció su dimisión.

    Escocia se queda sin técnico: Steve Clarke renuncia tras la eliminación en el Mundial

    A través de sus redes sociales, el estratega comunicó su adiós al cargo que ocupaba desde 2019. Incluso, dejó sin efecto la renovación del contrato que había suscrito antes del Mundial. El acuerdo era por cuatro años. Es decir, el ciclo previo al torneo global que se jugará en España, Portugal y Marruecos, con una fecha inaugural en Sudamérica, en 2030.

    La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin quienes no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora”, dijo Clarke mediante una declaración pública.

    Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben, y fue un verdadero honor ser su entrenador. Gracias por haberme tenido y mucha suerte a mi sucesor”, añadió.

    La decepción se suma a la que había sufrido en la última Eurocopa, en la que tampoco logró avanzar de ronda.

    Agradecimiento

    La federación escocesa valoró su gestión. “Agradecemos a Steve su contribución sin precedentes y sabemos que, cuando pase la decepción de la eliminación mundialista, los aficionados escoceses recordarán con orgullo haber desfilado una vez más en grandes torneos”, declaró Ian Maxwell, director ejecutivo de la Asociación Escocesa de Fútbol, ​​oficializando el alejamiento del entrenador.

    Escocia remató en el tercer puesto del grupo C, con tres puntos, producto del triunfo sobre Haití. Sin embargo, esa producción no le alcanzó para conseguir un cupo en los 16avos de final.

    Más sobre:Steve ClarkeMundial 2026EscociaFútbolFútbol Internacional

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