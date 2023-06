La furia de Mourinho contra el juez Anthony Taylor: “El árbitro parecía español; no tuvo una, sino muchas”

La sexta fue la vencida para José Mourinho. Después de cinco finales continentales ganadas, el técnico de la Roma cayó en la definición de la Europa League ante el Sevilla, que logró su séptima estrella en el equipo en la historia del torneo.

“El grupo lo dio todo. O salimos con la copa o salimos muertos. Estamos muertos física y mentalmente. El resultado es injusto. Estábamos cansados, podemos perder un partido de fútbol, gané 5 finales europeas y perdí esta, pero nunca había vuelto a casa tan orgulloso. la verdad es que todos estamos muy tristes. Llegamos a casa muertos de cansancio y diciendo que es injusto”, dijo The Special One.

Sin embargo, el portugués se quejó del estricto arbitraje del inglés Anthony Taylor quien amonestó a siete jugadores italianos y seis del equipo ganador.

“El árbitro parecía español; no tuvo una, sino muchas… Pero ya está, se acabó. Lo dimos todo, pero el juez sacó muchas tarjetas amarillas”, afirmó Mou tras el encuentro.

Asimismo, aseguró que hubo una jugada clave que los afectó: “Yo creo que a Erick Lamela tenía que sacarle la segunda tarjeta amarilla. No la sacó y luego marcó uno de los penales”.

En la misma línea agregó que “estoy un poco cansado de ser un entrenador, un hombre de comunicación, la cara del club que dice que nos robaron después de cada partido. Estoy cansado de actuar en todos los frentes”.

Consultado sobre su futuro, el entrenador lusitano insistió en que le quedaba una temporada más con el cuadro de la Ciudad Eterna. Sin embargo, también aclaró que existe una fluida comunicación con los dirigentes del elenco italiano.

“Soy un hombre serio. Les dije a los dueños que en cuanto algún club se pusiera en contacto conmigo serían los primeros en saberlo. En diciembre hablé con el club porque tenía la situación relacionada con el banco de Portugal. Hablé de eso entonces y no ha habido más contacto. Todavía tengo un año de contrato con la Roma, esta es la situación”, explicó el DT europeo.

De la misma manera, sostuvo que “el lunes me voy de vacaciones, si tenemos tiempo de hablar antes del lunes decidimos, sino lo hacemos más tarde. Tengo que pelear por estos muchachos, no puedo decir objetivamente que me quedo”.

La alegría de “Mendi”

Con 62 años, el vasco José Luis Mendilibar se alzó como el técnico de más edad en lograr el título de la Europa League. El técnico español fue el tercero del Sevilla en esta temporada, tras las salidas de Julen Lopetegui y el argentino Jorge Sampaoli.

Tras conseguir el primer título de su historia, el extécnico del Athletic de Bilbao analizó el partido de su equipo, a, que también salvó del descenso en las últimas fechas.

“Cuando coja vacaciones sabré lo que hemos hecho. Hemos empezado mal y ellos han jugado cómodos. En el segundo tiempo hemos cambiado y luego ha sido duro. En la prórroga no se ha jugado nada. Pero hemos tenido el acierto de los penales”, aseguró el DT hispano.

Sobre el lanzamiento que le dio el título, Mendi aclaró que “Montiel iba a ser el quinto, pero luego se han cambiado el orden. Solo queda disfrutar este momento y luego me imagino algo hablaremos. Estoy muy a gusto aquí incluso aun no ofreciéndome la renovación”.