Nicolás Jarry revela su fobia a las redes sociales: “Ya no las aguantaba más y di un paso al costado”

Una pausa. Un momento íntimo. Un espacio para la reflexión. Eso es lo que se dio Nicolás Jarry en medio de la voraz competencia. El tenista nacional se olvidó por un momento de Roland Garros y compartió lo qué siente ante un fenómeno de nuestros tiempos: las redes sociales.

“Desde el año pasado que no las veo. Ya no las aguantaba más y di un paso al costado”, aseguró en París. Pero sus declaraciones, publicadas por la página Kenotrotamundos, no terminaron ahí, ya insistió en que “no estoy a favor de las redes sociales. No me gustan y si bien son parte de este mundo, es como muchas cosas que pueden no gustarme”.

Eso sí, el actual número 35 del ranking ATP sabe que no puede estar ausente de este mundo, pues es una forma de comunicarse con sus seguidores. Por lo mismo, explicó que “hay que adaptarse y saber usarlas de la mejor manera posible. Así es como yo lo enfrento: Tengo a gente que me las ve y realmente trato de estar presente. Es mi imagen y estoy al tanto de qué quiero transmitir”.

Su paso por Francia

Jarry viene de ganar el ATP de Ginebra y en la jornada de este miércoles, avanzó en el doble del torneo parisino. Junto al suizo Marc-Andrea Huesler, se impuso por 6-3, 6(4)-7 y 6-3 a la pareja conformada por el brasileño Marcelo Demoliner y el italiano Andrea Vavassori. Lo que le da la chance de ir a los octavos de final, dónde se medirá con la pareja que salga del duelo entre el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek contra los argentinos Sebastián Báez y Guillermo Durán.

En tanto, tras ganarle al al boliviano Hugo Dellien (160°), su próximo desafío individual será este jueves cuando enfrente al estadounidense Tommy Paul (17°), quien superó por 6-3, 6-2 y 6-4 al suizo Dominic Stricker (116°), por la segunda ronda del Grand Slam.

“Hay que seguir progresando, seguir estables en nuestra actitud, en nuestra confianza, en nuestra energía y en nuestro juego, y al final cuando él consigue esta estabilidad, su juego es totalmente destructivo. Hay que seguir así, veremos dónde está el techo”, señaló hace algunos días su entrenador, Juan Ozón, a El Deportivo.