De la calma a la desesperación: el show de José Mourinho en la final de la Europa League

El mítico José Mourinho nunca pasa desapercibido. El actual entrenador de la Roma busca su segundo título internacional con el club, luego de conseguir la Conference League la temporada anterior. En la final de la Europa League de este miércoles, el portugués dejó postales increíbles.

Primero tras el gol de Paulo Dybala a los 34 minutos. En lugar de ir a festejar con todo el tanto de su escuadra, caminó en dirección contraria del festejo de sus futbolistas e hizo un gesto de que vuelvan a su lugar. Una sorprendente calma que, incluso, molestó a algunos en el banquillo sevillano.

Posteriormente, en la segunda parte, estalló cuando el juez cobró un penal para los españoles por una falta sobre Ocampo. El portugués se agarraba la cabeza y no lo podía creer. Eso hasta que el VAR llamó a Anthony Taylor, quien revirtió su cobro. Tras esto, el ex DT del Real Madrid no dudó en exigir tarjeta amarilla por simular.

Tal vez lo más llamativo vino al minuto 80, tras un centro que dio en la mano de Fernando, mediocampista del Sevilla. Los jugadores de la Roma no dudaron en hostigar al árbitro para que cobrara la pena máxima, en tanto que Mou, que estaba sentado en la banca, salió corriendo y gritando con sus asistentes para reclamar la jugada.