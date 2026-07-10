La participación de menores de edad en delitos casi se ha duplicado entre 2021 y 2025: subió de 2,5% a 4,8%

La participación de menores de edad en toda clase de delitos casi se ha duplicado durante los últimos cinco años y han regresado a porcentajes vistos durante 2018. Esa situación revelan las cifras manejadas desde el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Según las cifras manejadas por la institución, a las que tuvo acceso La Tercera, en 2018 se registraron en total 805.019 delitos en total. De ese universo, 38.957 fueron cometidos por menores de edad , equivalente al 4,8% del total.

Mientras en 2019 la participación de menores de edad en delitos bajó a un 4,7% (o 39.435 delitos del total de 838.432), la pandemia de coronavirus marcó un descenso importante en 2020, con solo un 2,7% de los delitos siendo cometidos por menores de edad (27.082 de 997.830).

En 2021, la participación de menores de edad en delitos en comparación al total del registro de ese año resultó equivalente al 2,5%: 21.891 delitos de 872.873.

Sin embargo, el regreso a las actividades presenciales también mostró un importante aumento en la participación de menores en delitos. En 2022, un 3,9% del total de delitos cometidos fueron realizados por menores de edad (26.238 de 666.347 cometidos).

Desde esa fecha en adelante, se ha registrado un aumento constante en su participación hasta llegar a 2025 al porcentaje observado en 2018 . En 2023, un 4,3% de los delitos fueron cometidos por menores (27.889 de 644.859). Al año siguiente -2024-, el porcentaje aumentó a 4,6% del total (28.416 de 613.788). Finalmente, en 2025 se regresó al porcentaje visto en 2018: 4,8% del total (30.196 de 625.168).

Aumentan delitos contra la vida o integridad de las personas

La encerrona que en junio pasado cobró la vida del menor de 12 años Alejandro Águila en San Bernardo, en la que participó un grupo de menores de edad, lamentablemente no resulta una excepción.

Durante los últimos años, la participación de menores de edad en delitos contra la vida o integridad de las personas solo ha aumentado.

El CEAD desglosa los delitos cometidos de la siguiente manera:

Delitos contra la vida o integridad de las personas

Robos violentos

Violencia intrafamiliar

Delitos asociados a drogas

Delitos asociados a armas

Incivilidades

Otros delitos o faltas

Las cifras que maneja el CEAD muestran que la participación de menores de edad en delitos contra la vida o integridad de las personas ha aumentado porcentualmente si se comparan las cifras de 2018 y 2025.

En 2018, el centro registró que menores de edad participaron en 5.375 delitos de ese tipo, equivalente al 13,8% del total de 38.957 cometidos ese año.

Mientras tanto, en 2025 se registraron 8.848 delitos contra la vida o integridad de las personas del total de 30.196 cometidos por menores. Es decir, un 29,3% de los cometidos ese año.

Y aquella cifra ha visto un aumento constante desde 2022, cuando terminó la pandemia de coronavirus. Ese año se registraron 6.988 delitos de este tipo, equivalentes al 26,6% del total con participación de menores.

En 2023, la cifra se mantuvo en 26,6%, al registrarse 7.553 delitos de este tipo del total de 27.889. Al año siguiente, la cifra subió a un 29,1% del total, o 8.289 delitos de 28.416.

Sube participación de menores en delitos durante 2026

A pesar que el año todavía sigue en curso, la CEAD ha llevado un registro de los delitos cometidos hasta mayo de este año. Y las cifras muestran una tendencia al alza.

Según los datos de la entidad, se han registrado 13.634 delitos por parte de menores de edad, equivalentes al 5,1% del total de 268.580 cometidos en el país .

El mayor porcentaje cometido se encontró en la categoría de “Delitos contra la vida o integridad de las personas”. Hasta mayo de este año menores de edad han participado en 4.325 de estos delitos, un 31,7% del total.

A esta cifra le sigue la categoría “Otros delitos o faltas”, que registran un 25,6% del total, o 3.492 casos.

Finalmente, la tercera categoría de mayor participación se encuentra en los casos de “Delitos contra la propiedad no violentos”, que alcanzaron el 12,8% del total, equivalente a 1.748 casos.