SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional

    La próxima administración aspira a rayar la cancha a los organizadores de espectáculos con la creación de un nuevo reglamento que busca dejar atrás las controversias del pasado. Los deportistas tendrán siempre la prioridad.

    Por 
    Matías Parker
     
    Carlos González
    El Parque Estadio Nacional comprende 64 hectáreas, donde están repartidos distintos recintos. JAVIER SALVO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

    Días intensos se viven previo al cambio de mando. Casi todos los ministerios han sido testigos de las reuniones bilaterales entre las autoridades salientes y las entrantes. Uno de los casos más particulares se da en Deporte, donde están contempladas varias jornadas de trabajo.

    Así, por ejemplo, el lunes se produjo el encuentro entre Natalia Duco y Jaime Pizarro, este martes está contemplada la cita entre el futuro subsecretario Andrés Otero y el subrogante Álvaro Ipinza, mientras que este miércoles la reunión será entre Duco y Otero con Juan Pablo Salgado, director (s) del Instituto Nacional de Deportes.

    El IND no solo es clave por ser la institución que maneja la mayoría del presupuesto asignado ($ 116 mil millones), sino también administra recintos fundamentales en la estructura del deporte chileno como el Parque Estadio Nacional, que en los últimos años ha sufrido las mayores transformaciones de su historia.

    En ese contexto, la nueva administración ve con preocupación el dominio que ejercen las productoras de espectáculos musicales durante sus eventos, afectando incluso a los propios deportistas, quienes son los principales usuarios de las instalaciones del paño de 64 hectáreas, de las cuales 30 mil metros cuadrados corresponden a infraestructura deportiva.

    Un ejemplo de esto ocurrió durante enero, cuando se llevó a cabo el concierto de Bad Bunny. Aquella presentación coincidió con la realización de dos torneos M25 en el Court Central Anita Lizana, donde los tenistas sufrieron con el estricto control de parte de la productora a cargo. De hecho, las autoridades del torneo tuvieron que mostrarse firmes e interceder ante la administración para que los jugadores no tuvieran problemas para acceder a las dependencias. Una burocracia excesiva que aspiran cambiar.

    El concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional reunió a más de 50 mil personas en el coliseo ñuñoíno.

    No son quejas aisladas, pues esta situación también ha ocurrido con otros exponentes, quienes han tenido problemas para utilizar otras dependencias. Uno de los casos más evidentes se dio en diciembre del año pasado, cuando un festival de metal iba a coincidir con la final del Mundial femenino de hockey sobre césped en Ñuñoa. Solo tras los reclamos de las deportistas, se terminó sacando el evento, lo que desató la furia de las productoras.

    Dado ese contexto, hace varias semanas que está instalada la convicción en las próximas autoridades de rayarles la cancha a las productoras, pues hay un consenso pleno de que la prioridad tiene que ser para los deportistas y que las empresas a cargo de los espectáculos deben supeditarse al mandato del IND y no al revés.

    Una de las ideas que maneja la nueva administración apunta a la confección de un protocolo para regular el rol de las productoras, con una serie de derechos y deberes que buscan preservar las instalaciones, especialmente la cancha central, priorizar el uso de los deportistas y facilitar una convivencia armónica. No se trata de prohibir los eventos musicales, pero sí dejar en claro que el deporte siempre tendrá la prioridad.

    Los encuentros

    El lunes se realizó la primera de las tres reuniones de esta semana. En aquella cita, el ministro Pizarro realizó una presentación a Natalia Duco y su comitiva sobre las principales medidas adoptadas durante su administración, destacando la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, así como otros eventos deportivos de gran envergadura desarrollados entre los años 2022 y 2026.

    Natalia Duco y Jaime Pizarro sostuvieron una reunión bilateral en el Mindep. Mindep

    También se habló de la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde es finalista junto a Tailandia y Paraguay y los próximos meses serán decisivos para poder concretar este histórico anhelo.

    Este tema es clave en la agenda, pues en marzo, deberá enviarse el dossier aumentado y renovado de la candidatura, el que debe incluir las garantías estatales firmadas. Estas últimas son un respaldo que exige el COI con el propósito de resguardar distintos aspectos. Las garantías deben estar firmadas por el actual gobierno y también por el gobierno entrante, según fuentes consultadas.

    “La continuidad institucional y el trabajo colaborativo son fundamentales para seguir proyectando al país en grandes eventos y, sobre todo, para avanzar en más y mejores oportunidades para nuestras comunidades”, señaló Pizarro tras la cita que se extendió por cerca de tres horas.

    Al encuentro de subsecretarios de este martes, se sumará una cita la próxima semana entre Otero y Emilia Ríos, la actual subsecretaria y exalcaldesa de Ñuñoa, quien se encuentra de vacaciones por estos días.

    Más sobre:La Tercera PMINDNatalia DucoJaime PizarroAndrés OteroEstadio Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    Cancillería reparte folleto para promover la campaña de Bachelet a la ONU

    El 24-0 de la Corte de Santiago que selló la debacle de la Fiscalía y deja a Orrego a un paso del sobreseimiento en caso ProCultura

    En busca de likes: la OPE baja la línea a los ministros de Kast con instructivo que advierte qué subir o no a sus redes

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Las razones de Valencia para elegir a Jacir como el nuevo fiscal regional de la poderosa jurisdicción Centro Norte

    Lo más leído

    1.
    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    Durará tres días: los ejes de las reuniones bilaterales entre Jaime Pizarro y Natalia Duco por el Ministerio del Deporte

    2.
    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    3.
    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    4.
    “No está bien su reacción”: el duro castigo que arriesga Javier Correa por su tarde de furia tras salir lesionado en Colo Colo

    “No está bien su reacción”: el duro castigo que arriesga Javier Correa por su tarde de furia tras salir lesionado en Colo Colo

    5.
    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Juventus por la Champions League

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola
    Chile

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    Cancillería muestra imagen oficial de la campaña de Bachelet a la secretaría general de la ONU

    El 24-0 de la Corte de Santiago que selló la debacle de la Fiscalía y deja a Orrego a un paso del sobreseimiento en caso ProCultura

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026
    Negocios

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Valparaíso lideró el crecimiento de las ventas regionales del comercio en 2025

    Bilateral en Obras Públicas: ministra López y Martín Arrau se reúnen y cierran polémica por “corte de cintas”

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años
    Tendencias

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica

    Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional

    No ocurre hace 62 años: la operación de mercado que sacude a la Premier League

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”

    Cumbres borrascosas: entre las críticas mixtas del filme y el revival de la novela

    Parque de los Gasómetros tendrá por primera vez una fiesta electrónica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab
    Mundo

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Irán da a conocer un pacto “general” con Estados Unidos sobre “principios rectores” para un posible acuerdo nuclear

    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad