Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional

Días intensos se viven previo al cambio de mando. Casi todos los ministerios han sido testigos de las reuniones bilaterales entre las autoridades salientes y las entrantes. Uno de los casos más particulares se da en Deporte, donde están contempladas varias jornadas de trabajo.

Así, por ejemplo, el lunes se produjo el encuentro entre Natalia Duco y Jaime Pizarro, este martes está contemplada la cita entre el futuro subsecretario Andrés Otero y el subrogante Álvaro Ipinza, mientras que este miércoles la reunión será entre Duco y Otero con Juan Pablo Salgado, director (s) del Instituto Nacional de Deportes.

El IND no solo es clave por ser la institución que maneja la mayoría del presupuesto asignado ($ 116 mil millones), sino también administra recintos fundamentales en la estructura del deporte chileno como el Parque Estadio Nacional, que en los últimos años ha sufrido las mayores transformaciones de su historia.

En ese contexto, la nueva administración ve con preocupación el dominio que ejercen las productoras de espectáculos musicales durante sus eventos, afectando incluso a los propios deportistas, quienes son los principales usuarios de las instalaciones del paño de 64 hectáreas, de las cuales 30 mil metros cuadrados corresponden a infraestructura deportiva.

Un ejemplo de esto ocurrió durante enero, cuando se llevó a cabo el concierto de Bad Bunny. Aquella presentación coincidió con la realización de dos torneos M25 en el Court Central Anita Lizana, donde los tenistas sufrieron con el estricto control de parte de la productora a cargo. De hecho, las autoridades del torneo tuvieron que mostrarse firmes e interceder ante la administración para que los jugadores no tuvieran problemas para acceder a las dependencias. Una burocracia excesiva que aspiran cambiar.

El concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional reunió a más de 50 mil personas en el coliseo ñuñoíno.

No son quejas aisladas, pues esta situación también ha ocurrido con otros exponentes, quienes han tenido problemas para utilizar otras dependencias. Uno de los casos más evidentes se dio en diciembre del año pasado, cuando un festival de metal iba a coincidir con la final del Mundial femenino de hockey sobre césped en Ñuñoa. Solo tras los reclamos de las deportistas, se terminó sacando el evento, lo que desató la furia de las productoras.

Dado ese contexto, hace varias semanas que está instalada la convicción en las próximas autoridades de rayarles la cancha a las productoras, pues hay un consenso pleno de que la prioridad tiene que ser para los deportistas y que las empresas a cargo de los espectáculos deben supeditarse al mandato del IND y no al revés.

Una de las ideas que maneja la nueva administración apunta a la confección de un protocolo para regular el rol de las productoras, con una serie de derechos y deberes que buscan preservar las instalaciones, especialmente la cancha central, priorizar el uso de los deportistas y facilitar una convivencia armónica. No se trata de prohibir los eventos musicales, pero sí dejar en claro que el deporte siempre tendrá la prioridad.

Los encuentros

El lunes se realizó la primera de las tres reuniones de esta semana. En aquella cita, el ministro Pizarro realizó una presentación a Natalia Duco y su comitiva sobre las principales medidas adoptadas durante su administración, destacando la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, así como otros eventos deportivos de gran envergadura desarrollados entre los años 2022 y 2026.

Natalia Duco y Jaime Pizarro sostuvieron una reunión bilateral en el Mindep. Mindep

También se habló de la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde es finalista junto a Tailandia y Paraguay y los próximos meses serán decisivos para poder concretar este histórico anhelo.

Este tema es clave en la agenda, pues en marzo, deberá enviarse el dossier aumentado y renovado de la candidatura, el que debe incluir las garantías estatales firmadas. Estas últimas son un respaldo que exige el COI con el propósito de resguardar distintos aspectos. Las garantías deben estar firmadas por el actual gobierno y también por el gobierno entrante, según fuentes consultadas.

“La continuidad institucional y el trabajo colaborativo son fundamentales para seguir proyectando al país en grandes eventos y, sobre todo, para avanzar en más y mejores oportunidades para nuestras comunidades”, señaló Pizarro tras la cita que se extendió por cerca de tres horas.

Al encuentro de subsecretarios de este martes, se sumará una cita la próxima semana entre Otero y Emilia Ríos, la actual subsecretaria y exalcaldesa de Ñuñoa, quien se encuentra de vacaciones por estos días.