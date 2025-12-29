Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

El Estadio Techado Parque O’higgins, más conocido como Movistar Arena, es uno de los centros de eventos más relevantes en Chile. Hasta hace poco, la concesión era controlada por la familia Hiller, pero este mes el gigante estadounidense Live Nation pasó a tomar el control de la sociedad que tiene un contrato con el Ministerio de Obras Públicas hasta septiembre del 2026.

Al ser una concesión, la sociedad reporta mes a mes el desempeño del recinto. Hasta septiembre, el Movistar Arena generó ingresos por $13.382 millones, entre arriendo de oficinas, arriendo de domo y salones, arriendo de equipos y servicios, auspicios, ticketera y venta de alimentos y bebidas.

Entre estos elementos, los que más generan ingresos para la sociedad son el arriendo del domo y los salones que suman en los 10 primeros meses del año $9.119 millones, como también la ticketera, que suma $1.239 millones, y los auspicios que, incorporando los dos big sponsors que se materializaron durante este año, suman $1.105 millones. Entre estos, se concentra el 86% de los ingresos generados en lo que va del año.

El mes en el que se alcanzó el mayor número de ingresos fue julio. Con $2.504 millones de ingresos, más que duplica lo registrado en muchos de otros meses como marzo, julio y septiembre. Esto, al ser el mes con el mayor número de eventos realizados, con los más relevantes que se han llevado a cabo en el Movistar Arena durante este año.

Movistar Arena es un recinto multipropósito, con capacidad total para unas 15.000 personas. Cuenta con 12.000 butacas numeradas, 3.200 sillas móviles en cancha, 9 suites, 28 boxes y más de 10 configuraciones posibles. En total, cuenta con una superficie de 44 mil metros cuadrados.

Los eventos del Movistar Arena en 2025

En lo que va del año hasta octubre, el recinto ubicado en el Parque O’higgins ha celebrado un total de 135 eventos, en los cuales se reunieron un total de 1.434.126 personas que asistieron a los eventos.

El mes en el que se realizaron más espectáculos fue julio, con un total de 26, casi uno al día: El Mundo de Fede, Grupo 5, James Blunt, 31 Minutos, Los Galácticos, Nicole, La Gran Noche de la Corazón, Alexandre Pires, Bluey, Reggaeton Night, Drad Mar I, Easy Kid, Master of Dirt, Kidd Voodoo, Pedro Ruminot, Illapu, y Bacilos. Todos estos sumaron un total de 325.986 asistentes, equivalentes al 23% del total del año, con varios eventos que destacaron. Kidd Voodoo, con siete fechas y un promedio de 17.150 personas por día, sumó en total 120.048 asistentes.

Octubre también es relevante, con 17 eventos: Silvio Rodríguez, Omar Courtz, Jessi Uribe vs Paola Jara, Lucybell, Ivy Queen, Carlos Vives, Raw Alejandro, Il Volo, Maka, Super Junio, Steve Wilson, Alvi y Giser. Entre todos estos, recibieron un público de 192.862 asistentes, equivalentes al casi 13% del total.

Entre los artistas más convocantes del año, además de Kidd Voodoo, estuvieron Silvio Rodríguez, con 64 mil espectadores en varios conciertos, de los cuales 51.430 se concentraron en su concierto del 1 de octubre. También destaca Chayanne, que en cinco fechas de agosto sumó 61.750 personas.

El mes más difícil para el Movistar Arena fue enero con solo un evento, correspondiente a la grabación de un comercial con 250 personas de público. En abril se realizaron 9 eventos con 92.528 personas, y en febrero 8, con 77.867 asistentes.