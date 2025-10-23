SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric tiene responsabilidad de proyectar el panorama de la AC presentada por la oposición contra el exministro de Energía. En ese marco coordina gestiones con Presidencia, Segegob, Hacienda, Energía y Economía para enfrentar el libelo.

David TralmaPor 
David Tralma
Álvaro Elizalde y Diego Pardow en el Congreso.

La relación entre el exministro de Energía, Diego Pardow (FA) y La Moneda quedó trizada después de que el presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia, responsabilizándolo políticamente por la crisis generada tras el millonario sobrepago en las cuentas de la luz.

Él no pensó salir, pero el mandatario tras regresar de su gira en Italia le recriminó no haber transparentado que supo con anticipación del error de cálculo que cometió la Comisión Nacional de Energía (CDE).

Pardow, a su vez, resintió la forma en que el equipo de gobierno abordó la crisis que terminó con su salida.

Los puentes entre el exministro y el gobierno seguirían cortados de no ser porque esta semana la oposición anunció la presentación de una acusación constitucional en su contra frente a la cual arriesga quedar cinco año fuera de la posibilidad de asumir cargos públicos.

Frente a esa realidad, Pardow comenzó a prepararse para hacer frente al libelo ante el cual no tiene asegurado el apoyo cerrado del oficialismo.

El vaso comunicante entre el exministro y la Moneda para coordinar las acciones frente a la AC hoy es el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

Esto, dicen en La Moneda, se dio de manera natural, al ser él quien cumple la labor de jefe político del equipo del Mandatario.

Elizalde asumió la responsabilidad de proyectar el panorama ante la acusación constitucional y coordinar con Pardow la manera en la que se hará frente a la ofensiva presentada por la oposición, pero que ha recibido apoyos de figuras del oficialismo y la Democracia Cristiana.

Dichos votos son claves e inclinan la balanza, motivo que ha llevado al gobierno a asumir una posición más complicada que las anteriores ocho ofensivas constitucionales, que han sido rechazadas por el Congreso.

Por lo mismo, más allá de la labor de Elizalde, en La Moneda se han lanzado gestiones que han incluido a representantes de la Presidencia, el Ministerio del Interior; de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), que encabeza Camila Vallejo (PC); Energía y Economía, lideradas por el biministro Álvaro García (PPD); Hacienda, a cargo de Nicolás Grau (FA) y, ahora con la acusación anunciada, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), de la ministra Macarena Lobos.

Se trata, en todo caso, de las mismas carteras que ya estaban mirando las implicancias del escándalo previo a la solicitud de renuncia de Boric a Pardow. El día antes de la reunión entre ambas figuras del Frente Amplio, de hecho, el entonces ministro de Energía había hecho llegar a la Presidencia un plan para contener la crisis, que se centró en tres aspectos: solicitar la renuncia de Marco Mancilla, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía (CNE); contactar a la Contraloría, e iniciar auditorías para analizar en detalle el caso.

Hasta ahora, Pardow aún no ha definido cómo será su defensa ante el Congreso, aunque el exministro ya está evaluando diversos escenarios y ha tomado contacto con diversas figuras para recibir asesoría. En La Moneda, en cambio, creen que hay dos caminos. El primero es que el abogado y militante del Frente Amplio decida costear su propia coraza jurídica, y la segunda es recibir el apoyo del gobierno. En ambos casos contará con la ayuda del despliegue legislativo de La Moneda, donde la dupla Elizalde-Lobos asume el protagonismo, junto a otros rostros como el subsecretario de la Segpres, Nicolás Facuse (PS).

En Palacio también se recuerda otro caso similar al de Pardow: el de la exministra de Defensa, Maya Fernández, quien fue acusada constitucionalmente tras dejar su cargo por asumir los costos políticos de la crisis de la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

Ella, sin embargo, apostó por tener defensa propia, más allá del respaldo del Ejecutivo. Esto, dicen algunos en La Moneda, porque la ofensiva opositora no fue por algo que Fernández haya causado en su repartición.

Control de daños con los partidos y pronóstico complejo

Mientras se define la defensa de Pardow, en La Moneda ya iniciaron con las gestiones para ordenar a los partidos. Esto comenzó incluso antes de que se confirmara la arremetida constitucional contra el exministro.

Fue el martes, en el marco del habitual comité político ampliado que reúne semanalmente a los principales ministros de Boric con los jefes de partido. A dicha cita llegaron Constanza Martínez (FA), Lautaro Carmona (PC), Óscar Oyarzo (AH) y Bartolomé Reus (PL). Por el lado del Ejecutivo estuvieron Elizalde, Vallejo y Lobos.

En la instancia, los presentes coinciden en que el tema principal fue la polémica por las cuentas de la luz. Allí, La Moneda defendió su postura de que las instituciones deben funcionar y que las empresas deben devolver el dinero que les llegó gracias al error metodológico.

En esa línea, también se hizo una cerrada defensa a Diego Pardow, ante la amenaza de una acusación constitucional.

Desde el gobierno se enfatizó en que él, como titular de Energía, fue quien pagó las responsabilidades políticas de la crisis y que, ante ese escenario, no se entiende la idea de presentar un libelo acusatorio.

Públicamente, el propio Boric también ha salido a abordar el tema. Este jueves, sin ir más lejos y sin citar particularmente el caso, hizo un llamado a los parlamentarios a legislar para sacar proyectos pendientes, en vez de estar distraídos en otros temas.

“Lograr sacar la ley de sala cuna para Chile, no me cabe duda que sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicar el tiempo legislativo a eso en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones porque los diputados no llegan a trabajar o porque se dedican a otras cosas. Yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este”, dijo Boric desde una actividad en San Felipe.

El escenario, sin embargo, es entendido como adverso tanto por La Moneda, como por Pardow y el oficialismo. Esto principalmente por el clima electoral que se ha tomado el Congreso ad portas de las elecciones parlamentarias y presidenciales de mediados de noviembre.

Más sobre:Gabriel BoricDiego PardowAcusación constitucionalÁlvaro ElizaldeLa Moneda

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

“No llegan a trabajar”: Boric reprocha ausencias en la Cámara y llama a diputados a dedicar su tiempo a legislar

Tribunal criticó a Fiscalía por violar derecho a ser juzgado en tiempo razonable, pero se tomará plazo máximo de 10 meses para redactar fallo de SQM

La declaración en defensa de Diego Pardow que no vio la luz y profundizó el desorden oficialista

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”
Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios
Negocios

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios

Candidato sorpresa en la carrera por Carrefour en Argentina complicaría las aspiraciones de Cencosud

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League

“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20

La ANFP y TNT explican las nuevas reglas para las reprogramaciones: “En Chile nos acostumbramos a suspender partidos”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas
Cultura y entretención

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania
Mundo

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

La Unesco condena el robo en el Louvre y avisa de “graves consecuencias” ante el tráfico de bienes culturales

Ascienden a doce los muertos por la explosión de una fábrica militar en Rusia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales