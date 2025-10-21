SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La señal de Carmona y la nueva oportunidad de la derecha: cómo reflotó la acusación contra Pardow

Uno de los primeros en reabrir la puerta a un libelo acusatorio contra el otrora secretario de Estado fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien aseguró que debe ser “analizada en su mérito”, mientras que en la oposición ya se activó una conversación entre los jefes de las bancadas.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones
13 ENERO 2025 MINISTRO DE ENERGIA, DIEGO PARDOW, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Un nuevo antecedente sobre el cobro de las cuentas de la luz, revelado por el bimistro de Economía y Energía, Álvaro García (PPD), reactivó la posibilidad de que Diego Pardow (FA) pueda ser acusado constitucionalmente.

La amenaza de un libelo acusatorio que pesaba contra el extitular de Energía fue detonada por un error metodológico que derivó en un cobro excesivo en las cuentas de la luz.

Su salida del gabinete había llevado a la UDI a desactivar el anuncio de la acusación. Sin embargo, lo revelado por el ministro García en relación a que hubo otro error en un cobro adicional de Transelec en las cuentas de la luz, que fue puesto en conocimiento de la autoridad hace un año, volvió a agitar las aguas en el Congreso.

Pero la primera señal vino de parte de la máxima autoridad del Partido Comunista, Lautaro Carmona. En conversación con radio Infinita, el timonel del PC sostuvo que la posibilidad de una acusación “tiene que ser vista en su mérito”.

“Yo no me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del Partido Comunista, que ha estado en más de una vez manifestando la inquietud sobre el costo de la energía eléctrica, va a, en conocimiento de antecedentes y en comparación de otros proceso, tomar la posición correcta”, complementó Carmona.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, en Desde la Redacción de La Tercera. 15 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

A pesar de los dichos del presidente del PC, diputados de esta colectividad, consultados por este medio, aseguraron que no están pensando en redactar un libelo, pero que si la derecha presentara un texto para varios miembros del oficialismo será díficil rechazarla.

Por ahora, la apuesta es tratar de encontrar una solución legislativa (una “ley corta”) y levantar la comisión especial investigadora que solicitó el diputado Luis Cuello (PC).

El representante por Valparaíso aseguró que “lo que nosotros estamos haciendo hoy día es hacer uso de nuestras facultades fiscalizadoras”. “Yo he presentado, junto a la diputada Placencia, una comisión investigadora y estamos invitando a todos los parlamentarios que transversalmente se sumen”, dijo Cuello.

Consultado respecto a la responsabilidad política de Pardow, el legislador comunista afirmó que “el Presidente Boric aceptó la renuncia del exministro, por lo tanto, el gobierno actuó y se hizo valer”.

La subjefa de la bancada del PC, Daniela Serrano, complementó que “lo que nosotros y nosotras tenemos, como consagración principal, es resolver la devolución de este sobreprecio de las tarifas y, por otra parte, establecer cuáles son las responsabilidades a través de una comisión investigadora”.

El jefe de la bancada de diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que si bien están tomando “la acusación con la mayor rigurosidad que corresponde”, complementó que “en la medida en que las cosas se vayan explicando, en una sesión especial, en una comisión investigadora y legislando para poder retribuir el daño causado a los consumidores, me parece que esa es la vía por la que hay que ir avanzando, más que una acusación constitucional”.

Consultado directamente por los dichos de Carmona, Sáez afirmó: “No soy comentarista de lo que digan los presidentes de partido”.

De igual manera, posterior al comité político ampliado que tuvo lugar en La Moneda, Carmona sostuvo que, de acuerdo a las conversaciones que ha tenido “con algunos” de los parlamentarios de su colectividad, “para ellos esto no da ha lugar toda vez que ya el ministro Pardow no está en la misión de ser ministro. Por consiguiente, el capítulo se cierra en el caso nuestro”.

“El gobierno ha sido muy claro, asumió responsabilidades políticas a pesar de que este es un asunto que tiene caracteres y temas técnicos”, señaló, por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.

Oposición se rearticula

La crisis provocada por el cobro en las cuentas de la luz ha provocado un fuerte movimiento telúrico en las filas de la alianza gubernamental. De hecho, la semana pasada, dos presidentas de partido, Paulina Vodanovic (Partido Socialista) y Constanza Martínez (Frente Amplio), protagonizaron un round.

Este escenario ha llevado a la oposición a reconsiderar su decisión de bajar la acusación a Pardow, lo que se acentuó con los antecedentes que reveló el biministro García.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, sostuvo: “No descartamos la posibilidad de una acusación constitucional por este nuevo error de cálculo. Los chilenos merecen saber por qué se han demorado un año en licitar, por qué no lo supimos hace un año, ¿lo sabía el Presidente Boric?

Y añadió: “Estas son preguntas que merecen ser respondidas. Por eso, la posiblidad de presentar una acusación sigue sobre la mesa”.

El jefe de bancada de los diputados de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que “es evidente que se ha ido sumando nueva información que nosotros como oposición estamos recabando para evaluar una posible acusación constitucional en contra del exministro Pardow”.

“En un ejercicio de realismo político, vamos a analizar si están los votos, y obviamente, en base a todos estos antecedentes, más la realidad política que hoy día estamos viviendo, vamos a evaluar la presentación de una nueva acusación constitucional”, añadió Sauerbaum.

El titular de la bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, añadió que “los nuevos antecedentes que han hecho agravar aun más el caso, creemos que ameritan para la revisión de una acusación constitucional que inhabilite definitivamente al ministro Pardow del ejercicio de cargos públicos”.

“Estamos completamente abiertos a apoyar esta opción porque nos parece que el exministro Pardow cometió errores gravísimos y debe responder por ellos, por lo que nos parece que una acusación constitucional es algo justificado, a pesar de que ya no pertenezca al gobierno”, sostuvo la presidenta del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha.

05 MAYO 2025 DIPUTADOS DE OPOSICION INGRESAN ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL DELEGADO PRESIDENCIAL DE LA REGION METROPOLITANA GONZALO DURAN. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

A la arremetida de la oposición se sumó el propio presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN).

Sobre la presentación del libelo, el timonel de la Cámara sostuvo que “es algo que estamos analizando debido a la gravedad que se ha generado con este tema, y si hay temas para resolver en términos de que hay culpabilidad de parte del ministro, yo no veo por qué no pueda seguir adelante una acusación constitucional simplemente porque él renuncia”.

“Aquí no se trata de decir renuncie, me lavo las manos y siguen pagando todos los chilenos”, complementó Castro.

Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalDiego PardowLa Tercera PMCuentas de luzMinisterio de Energía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno no se cierra a evaluarlo

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Sigue el cruce entre Boric y Kast: republicano lo emplaza a “no usar el cargo para trabajar por una candidatura”

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

4.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado
Chile

Fiscalización por Halloween: en la RM se han cursado más de 12 sumarios sanitarios y 6.400 productos han sido retirados del mercado

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno no se cierra a evaluarlo

Sigue el cruce entre Boric y Kast: republicano lo emplaza a “no usar el cargo para trabajar por una candidatura”

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa
Negocios

Continúan los movimientos en Falabella: familia Del Río disuelve Dersa

El rol de Chile en la millonaria compra de OxyChem por parte del magnate Warren Buffet

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

En la ANFP abordan la chance de que Manuel Pellegrini se transforme en el DT de la Roja
El Deportivo

En la ANFP abordan la chance de que Manuel Pellegrini se transforme en el DT de la Roja

La razón por la que Gamadiel García deja la presidencia del Sifup

En vivo: Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid por la Champions League

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”
Cultura y entretención

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Tronic publica su nuevo disco Traspaso Generacional

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo
Mundo

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Televisión, refrigerador y teléfono en la celda: los beneficios que tendrá Sarkozy en la famosa prisión de La Santé

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales