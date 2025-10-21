Carmona y posible apoyo PC a acusación constitucional contra Pardow si revive la ofensiva: “Tiene que ser vista en su mérito”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió la mañana de este martes a la posibilidad de que, ante los nuevos antecedentes dados a conocer ayer en medio del escándalo por el error en el cobro de las tarifas eléctricas, se reabra la ofensiva en contra del exministro de Energía, Diego Pardow (FA).

Esto, luego que el biministro de Economía y Energía, Alvaro García, sorprendió al revelar que existe otro error tarifario dando vueltas en el sector y que podría significar una nueva devolución de más de US$100 millones en las cuentas de la luz de los usuarios.

Previo a la salida de Pardow, la UDI, con apoyo de otros partidos opositores, había anunciado una AC contra el exministro, pero tras la decisión del Presidente Gabriel Boric retiró la ofensiva. De todas maneras, el mecanismo puede ser utilizado hasta seis meses después de la renuncia de una autoridad.

De hecho, esta misma mañana, el diputado Diego Schalper (RN), apuntó en entrevista con radio Pauta que “tengo la sensación de que esto (los nuevos antecedentes) va a traducirse en que va a revivir una acusación constitucional contra mi exministro Pardow”.

En diálogo con radio Infinita, el timonel comunista no cerró la opción de que la bancada parlamentaria de su tienda respalde un eventual libelo acusatorio si se da este escenario.

“El tema de la acusación constitucional tiene que ser vista en su mérito . Yo no me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del Partido Comunista, que ha estado más de una vez manifestando la inquietud sobre el tema del costo de la energía eléctrica, en conocimiento de antecedentes y en comparación con otros procesos va tomar posición correcta” , remarcó Carmona.

El líder del PC también abordó que se desarrolle una comisión especial investigadora por el caso, señalando que “le doy mucha importancia a cuánto se consolide, se le dé solidez, porque al rato las comisiones investigadoras de la Cámara, a la segunda sesión pierden fuerza, y al final sale un informe que nadie nunca conoce, y no tiene grandes consecuencias frente al hecho investigado”.

“Eso es como son, terminan con recomendaciones para que nunca más ocurra. Bueno, en este caso yo creo que hay que poner mucho ojo y poner mucha expectativa para que los parlamentarios que les corresponde a esa comisión investigadora sientan que le están haciendo una respuesta a toda la comunidad nacional”, enfatizó.

Militancia PC de Jara

Carmona, por otra parte, se refirió a las declaraciones de Guido Girardi (PPD), quien planteó que la candidata oficialista Jeannette Jara debe congelar su militancia en el Partido Comunista para posicionarse tras la primera vuelta.

“La verdad es que no lo comprendo, no lo entiendo, no me explico, porque el tema había sido largamente intercambiado en distintos momentos y siempre con la misma conclusión. Y la conclusión es la que ha expresado muy bien Jeannette Jara como candidata presidencial de nuestra coalición Unidad por Chile, y que si eso fuera un tema, es un resorte propio de ella y lo va a determinar cuando ella eventualmente creyera que esa es una situación que hay que abordar”, dijo.

La propia abanderada, en la jornada de ayer, ya había respondido por este emplazamiento de la figura del Socialismo Democrático: “Estoy acostumbrada. Entiendo que hay mucha gente que tiene mucho interés de aportar y encuentra que la vía adecuada es hacerlo por la prensa. Hay otra que lo hace en privado, en reuniones. Yo no tengo problema. Lo que sí, que hoy día no es un tema que esté sobre la mesa. Y cuando llegue la segunda vuelta se va a discutir la estrategia de segunda vuelta. Pero no es un tema que esté sobre la mesa.Pero no me molesta, estoy acostumbrada.Es así un poco la política en Chile”.