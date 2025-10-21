“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), planteó que están “analizando” una posible acusación constitucional con el exministro de Energía, Diego Pardow.

El debate volvió a estar en la mesa luego de que se revelara que la empresa transmisora Transelec realizó cobros extras por 100 millones de dólares y que esto fue informado al Ministerio de Energía hace un año, con Pardow encabezando la cartera. Además, la situación se suma al error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que generó cobros excesivos durante los últimos meses.

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad que se ha generado con este tema y si hay temas para resolver en términos de que hay culpabilidad de parte del ministro, yo no veo por qué no pueda seguir adelante una acusación constitucional simplemente porque él renuncia”, señaló el diputado.

El presidente de la Cámara apuntó que “el desastre del Ministerio de Energía, en base a las acciones del ministro Pardow, que no tomó cuando al parecer supo de las condiciones de las eléctricas, la verdad es que es un misil directo a este gobierno, que no ha sabido ni ha tenido la capacidad de manejar las finanzas públicas, ni tampoco el control a las empresas”.

Junto con ello, Castro indicó que es el gobierno quien debe arreglar el problema, y que como parlamentarios están dispuestos a colaborar con una ley corta.

“Pero las medidas administrativas son las que obviamente se pueden hacer más rápido para que a la gente le llegue el dinero no en enero, sino que ahora”, explicó.