Biministro García reporta “cobro adicional” de Transelec en las cuentas de la luz por un monto similar al error tarifario

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, dio cuenta un nuevo error relacionado con el cálculo del cobro de la luz. García ahora apuntó a la empresa transmisora Transelec.

“Hemos comprobado que una empresa transmisora, en particular, también tuvo un cobro adicional al que correspondía”, dijo el ministro en prensa.

Ante este contexto, el secretario de Estado informó que ya están en contacto con la empresa para revertir el cobro. “Ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas (...) es por un monto equivalente al otro (error de cálculo), por lo tanto, se van a sumar a la próxima reducción tarifaria”, dijo.

“El monto es similar al que hemos conversado con las empresa generadoras, un poco más de US$ 100 millones”, detalló.

Respecto al error, el ministro Gracia lo explicó como “una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital. El capital se usa para fijar las tarifas y la propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver”.

“Hemos convenido en que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente, reduciendo las tarifas de que las personas recibirán en enero próximo”, añadió.

El secretario de Estado también comentó que Transelec reportó el caso “hace un tiempo atrás y se ha tenido un proceso de diálogo e investigación, para tener una evaluación propia desde el gobierno sobre este hecho, donde hemos llegado a los mismos números recién ahora”.

