Gobierno insiste en que acusación constitucional contra exministro Pardow “no tiene mérito”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), reiteró su negativa a la acusación constitucional que la oposición impulsará hacia el exministro de Energía Diego Pardow (FA) a causa del cobro adicional del suministro eléctrico.

En conversación con Chilevisión Noticias, la portavoz reiteró el planteamiento que ha expresado el gobierno respecto de que “las acusaciones constitucionales son para remover ministros y establecer responsabilidades políticas y eso ya sucedió con el exministro Pardow”.

“En segundo lugar, nosotros estamos abocados en solucionar el problema y en hacer que la gente vea en su boleta lo más pronto posible reflejado la devolución de lo que se le cobró de más. En tercer lugar, una acusación constitucional no solamente no tiene mérito, no se justifica, distrae del objetivo central, no es pertinente", añadió.

Adicionalmente, la secretaria de Estado argumentó que son los organismos técnicos, en este caso, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico los “mandatados a establecer tarifas o a detectar problemas en el establecimiento de las tarifas” y que, por tanto, "las obligaciones legales respecto a esto están en esas instancias".

“Por eso, pues, nosotros ha sido muy claros en decir que efectivamente, claro, el Presidente estableció una responsabilidad política porque igual somos gobierno y hay cosas del manejo, probablemente, en términos políticos que se pudieron haber hecho mejor, pero en cuanto a las responsabilidades legales y técnicas, están radicadas en esas instancia y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía también se le hizo valer su responsabilidad administrativa", reafirmó.