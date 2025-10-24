SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Dejar las aulas por cinco años: la pesadilla que le quita el sueño a Diego Pardow en la antesala de su eventual AC

De prosperar el libelo que la derecha -y algunos parlamentarios del oficialismo- pretenden presentar contra él, a raíz de la crisis asociada a las tarifas eléctricas, el abogado quedaría impedido para desempeñarse como profesor en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, actividad que realiza desde 2008.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

A diferencia de Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde y otros personeros que han integrado el gabinete del Presidente Gabriel Boric, el hoy exministro de Energía y militante del Frente Amplio (FA) Diego Pardow no es un animal político.

Su llegada al ministerio, en septiembre de 2022, respondió a su larga amistad con el Mandatario -desde los tiempos universitarios- y a su interés en reforzar el proyecto con el que el exdiputado llegó a La Moneda. Sin embargo, ser un protagonista de la primera línea política no es algo que él busque.

El presidente Gabriel Boric y el ministro Energía Diego Pardow. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por la mente de Pardow no ha pasado la idea de ser parlamentario. Tampoco iniciar una carrera política fuera de Energía. Si bien ha estado dispuesto a colaborar, lo ideal -para él- es hacerlo en un segundo plano, tal como lo hizo durante la campaña de Boric para llegar a La Moneda y, antes de ser nombrado ministro, como parte del equipo del Segundo Piso de Palacio.

Por ese motivo, no poder postular a nuevos cargos políticos no es el principal temor que tiene el extitular de Energía de cara a la acusación constitucional en su contra que planea presentar la oposición, con apoyo de algunos diputados oficialistas descolgados. Esto a raíz de la crisis asociada al error metodológico en las tarifas eléctricas.

Uno de sus peores miedos, transmiten quienes lo conocen, es que, en caso de que el libelo prospere, estaría impedido -por cinco años- es dejar de participar de espacios que involucren lo público, como cuando integró el directorio de Espacio Público. Por ejemplo, desempeñarse como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, casa de estudios de la que egresó y en la que hizo clases desde 2008 hasta el segundo semestre de 2022, cuando fue nombrado ministro.

El último ramo que impartió el abogado, de acuerdo a su perfil en el sitio web de la universidad, fue Microeconomía y fallas de mercado. Anteriormente, dictó Introducción a la economía, Microeconomía y Regulación de servicios públicos, entre otros. El principal área de investigación de Pardow es el análisis económico del derecho.

Para intentar que la polémica deje de escalar y que el libelo no prospere, Pardow se esfuerza en pasar desapercibido, para abandonar pronto la primera plana. Por lo mismo, ha evitado pedir a su partido, el Frente Amplio, que hagan gestos en su defensa.

Pese a eso, los jefes de bancada de diputados de la colectividad, Jaime Sáez y Lorena Fries, junto con los de otros sectores del oficialismo, intentaron emitir una declaración que lo respaldaba. Luego de que la Democracia Cristiana (DC) evidenciara reparos, el texto no se publicó.

“A quienes se abren (a la acusación) les preguntaría si de verdad creen que el exministro Pardow debe estar inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años, más allá de la valoración política que se tenga por su gestión, con luces y sombras”, cuestionó Sáez.

Los cinco años fuera de cargos públicos hace que los políticos que fueron sujetos de una acusación constitucional se pongan creativos a la hora de decidir qué hacer con sus vidas. La actual senadora Yasna Provoste, por ejemplo, protagonizó un autoexilio a Canadá para trabajar en investigaciones. Andrés Chadwick, en tanto, inició una carrera académica en la Universidad San Sebastián, privada.

Más sobre:Acusación ConstitucionalLa Tercera PMCostos de la luzDiego PardowPolíticaPresidente Gabriel Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se suma a polémica por advertencia de Kast al Presidente: “Debe estar nervioso por las encuestas”

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela

MEO entrega detalles de la denuncia que ingresará por caso SQM: “La Fiscalía tiene que hacerse responsable”

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Ministerio Público presentará querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jara se suma a polémica por advertencia de Kast al Presidente: “Debe estar nervioso por las encuestas”
Chile

Jara se suma a polémica por advertencia de Kast al Presidente: “Debe estar nervioso por las encuestas”

MEO entrega detalles de la denuncia que ingresará por caso SQM: “La Fiscalía tiene que hacerse responsable”

Ministerio Público presentará querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina
Negocios

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina

Arauco coloca bono por más de US$800 millones y se convierte en la mayor emisión corporativa en Chile

Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU sufren revés en disputa contra Minsal por mensaje en alimentos con sellos

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft
Tendencias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West

En tiempo récord: hinchas de Coquimbo Unido agotan entradas para el duelo ante O’Higgins que puede coronar a los piratas
El Deportivo

En tiempo récord: hinchas de Coquimbo Unido agotan entradas para el duelo ante O’Higgins que puede coronar a los piratas

Las duras acusaciones de los jugadores de Lanús tras el ataque que sufrieron en la previa del partido frente a la U

Las dos caras de la U de Álvarez: las decisiones que el DT deberá tomar para llegar a la final de la Copa Sudamericana

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela
Mundo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela

Trump revela detalles de cómo presionó a Netanyahu para lograr el acuerdo sobre Gaza

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal