Oposición se alinea y anuncia acusación constitucional contra Diego Pardow por cobros erróneos en cuentas de luz
Las ocho bancadas que componen la oposición en la Cámara de Diputados acordaron presentar "de manera indeclinable y en el más breve plazo" el libelo acusatorio contra el exministro de Energía.
UDI, RN, Evópoli, Amarillos, Demócratas, republicanos, libertarios y el Partido Social Cristiano. Todas las bancadas de oposición se alinearon para anunciar la pronta presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA).
Esto en virtud de los últimos antecedentes relevados en cuanto al cobro erróneo aplicado en las tarifas eléctricas.
Mediante un comunicado, las ocho bancadas opositoras dieron a conocer sus razones para presentar el libelo acusatorio.
“Durante las últimas horas, hemos tomado conocimiento de nuevos antecedentes que demuestran que el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo”, se lee.
“La constatación de que el gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencian un intento inaceptable por ocultarla información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder”, continúa.
“Esta conducta irresponsable e incompetente no sólo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado”, se agrega.
“Por esta razón, ante los nuevos antecedentes que hemos conocido, como bancadas de oposición hemos resuelto presentar -de manera indeclinable y en el más breve plazo posible- una acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow, con el propósito de que asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos”, culmina el comunicado.
