Triple homicidio de La Reina: defensa de Ugalde mantiene dudas en participación de otros atacantes pese a informe del SML

Para el entorno de Jorge Ugalde, el principal imputado en el triple homicidio de Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos menores de edad, no está claro cómo se materializó el ataque que dio muerte al fotógrafo en esa fatídica tarde del 18 de octubre de 2025.

Cruz Coke fue atacado con más de 20 puñaladas en su cuello al interior de su domicilio ubicado en La Reina. Minutos antes, sus dos hijos habían sido asfixiados en una de las habitaciones de ese inmueble, luego de que se les suministrara una droga de sumisión. Hasta ahora, para el Ministerio Público el autor del crimen es nítido: Ugalde, quien, asimismo, es cuñado de Cruz-Coke y tío de los menores.

El imputado niega dicha imputación. En una carta escrita desde Santiago 1, donde está cumpliendo prisión preventiva, afirma que la fiscalía ha pasado por alto una serie de elementos. Parte de las dudas que hoy tiene Ugalde y su abogado, Marcelo Castillo, se sostienen en cómo se concretó el ataque contra Cruz-Coke.

Esas interrogantes giran en torno a si pudo haber más de un atacante. Después de todo, dice el abogado, el amplio número de puñaladas podría sugerir que hubo otra persona en el lugar. ¿Por qué? El primer informe del SML arrojó que las lesiones pudieron haber sido realizadas con un arma de punta roma y otra de punta aguzada .

El equipo de abogados hizo estas mismas interrogantes a la fiscalía, que para despejar dudas, ofició al Servicio Médico Legal. El resultado de ese informe, al cual tuvo acceso La Tercera, no dejó conforme al abogado.

El informe

El 28 de noviembre, la fiscal Carolina Remy-Maillet envió un oficio al médico tanatólogo Germán Tapia Coppa para complementar la autopsia de Cruz-Coke.

Allí se plantean varias solicitudes, una de ellas que se aclare “ si es posible que las lesiones de naturaleza cortante/corto punzante observadas en el plano cervical derecho de la víctima hayan sido ocasionadas por más de un arma blanca ”.

Otra de las solicitudes es que se despeje si es posible establecer cuál fue la primera lesión y cuál la última compatible con empleo de arma blanca que se le provocó a la víctima. “Y de ser posible determinar aquello, las características de dichas lesiones”, dice el texto de la fiscal.

El 17 de diceimbre el tanatólogo respondió las consultas en un documento de dos páginas. “ La multiplicidad de lesiones descritas al examen externo y objetivadas en la disección de cuello representan lesiones que tienen distinta profundidad , ocasionando algunas solo lesión en planos musculares (sin transfixiarlos), mientras otras presentan una profundidad mayor que secciona estructuras vasculares y otras resultan más profundas aún al impactar en cuerpos vertebrales de la columna cervical”, parte la respuesta técnica.

El especialista plantea dos escenarios para explicar el porqué las lesiones presentan distinta profundidad. “Un mismo y único objeto corto punzante es el que causa todas las lesiones y la morfología de las mismas en la piel de la víctima presentan diferencias entre sí producto del nivel de profundidad alcanzado” o que haya habido “más de un objeto corto punzante produce las lesiones”.

El tanatólogo, eso sí, se decantó por la primera opción en un comentario posterior. " En opinión del perito que suscribe, resulta más factible plantear que sea un solo objeto corto punzante el que produce las lesiones del lado derecho del cuello de la victima y que la variación en la morfología de las mismas puede ser explicada por el distinto grado de profundidad alcanzada por cada una de ellas".

Sobre la consulta de cuál sería la primera puñalada no hubo respuesta satisfactoria. “No resulta factible plantear algún tipo de cronología en la producción de las mismas”, dice el texto del SML. Pese a todo, para Castillo, quien asegura que Ugalde es inocente, el caso sigue lleno de interrogantes que la fiscalía no ha podido resolver.

Familia critica a la fiscalía

En diálogo con La Tercera, Pedro Sepúlveda Cruz-Coke, hijo de Trinidad, dice que el trabajo de la fiscalía ha sido deficiente. Afirma que hay varias pericias que el Francisco Lanas no ha encargado pese a que ya han transcurrido más de cinco meses. Por ejemplo, revisar el material genético que se encontró en las uñas de uno de los menores que no corresponde ni a Ugalde ni a su madre.

Asimismo, Sepúlveda asegura que no hay dudas de que hubo participación de más de un atacante. “La fiscalía ha hecho un trabajo realmente espantoso y primerizo”.

“Al día de hoy no tenemos planimetría ni los informes básicos para que se pueda hacer una defensa”, comentó. “Están las pruebas de que hubo más de un atacante. En una uña de los niños hay ADN de una persona desconocida. Eso está en la carpeta de investigación. Además, hay una pisada pequeña, de un pie 35 o 36 con sangre, que tampoco se consideró. Nosotros estamos seguros de que hubo otras personas involucradas en esto”, agregó Sepúlveda, quien afirma que no se ha revisado la totalidad del inmueble ni todas las cámaras.

“Se imputó a Jorge porque se cometió el error de decir que era un parricidio. (...) Hay pruebas suficientes para saber que fueron al menos dos personas las que hicieron esto”, señaló Sepúlveda, quien apuntó sus dardos contra el fiscal Lanas: “Él era de Flagrancia y de repente está en delitos de alta complejidad. Lo ascendieron entremedio. Le recomendaría al señor Lanas que fuera guionista de Netflix más que investigador”.