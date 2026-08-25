El reconocimiento de Juan Tagle a Buljubasich: “Su legado entra en la historia grande de la UC”

Universidad Católica dio un importante anuncio. En esta jornada Cruzados informó la salida de José María Buljubasich como gerente deportivo de la UC. A través de un comunicado oficial indicaron que “por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del Plantel de Honor de la UC, etapa en la que se tituló campeón en el año 2005 y logró el récord de imbatibilidad aún vigente en el fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco”.

Agregaron que “como gerente deportivo de los Cruzados, Tati asumió en el año 2010 y durante su gestión el club logró 7 Títulos Nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile. Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales”.

Algunos minutos después, el expresidente de Cruzados, Juan Tagle, le dedicó algunas palabras a través de sus redes sociales. “En 10 años de trabajo estrecho con Tati siempre demostró un profundo conocimiento de la industria, un trabajo intenso, lealtad y honestidad a toda prueba y un amor incondicional por la UC, poniendo siempre al club por delante”, señaló en X.

“Su legado como Gerente Deportivo, que incluye 7 títulos nacionales, entra a la historia grande de la UC, lo que se suma a sus títulos y récords como jugador. Tati, te mereces el reconocimiento de todos los cruzados”, añadió Tagle.

En 10 años de trabajo estrecho con Tati siempre demostró un profundo conocimiento de la industria, un trabajo intenso, lealtad y honestidad a toda prueba y un amor incondicional por la UC, poniendo siempre al club por delante. Su legado como Gerente Deportivo, que incluye 7… — Juan Tagle Quiroz (@JuanTagleQ) August 25, 2026

La despedida de Matías Claro

En esta jornada el actual presidente de Cruzados, Matías Claro, abordó la salida de Buljubasich desde la gerencia deportiva del equipo. En una conferencia de prensa conjunta con el exportero, indicó que “este es un momento difícil para Universidad Católica. Estaba viendo los números de Tati antes de venir para acá. Él estuvo 20 años con nosotros, cuatro como jugador, 16 como gerente deportivo. Participó activamente en el 50% de los campeonatos nacionales que tiene este club. Uno como jugador, siete como gerente deportivo. A veces los ciclos se cumplen, hay que renovar nuevos caminos, pero como cruzados no podemos estar más que agradecidos por tantos años de trabajo, tanto éxito, y tanta profesionalidad”, comenzó señalando en la ocasión.

“El legado del Tati es la gran persona. Obviamente en el tema directivo, no, no estaba dentro de las planificaciones. Uno no planifica un cambio tan importante como este. Lo que sí es que nosotros queremos potenciar el proyecto deportivo y queremos prepararnos bien para la ventana de contrataciones del verano para la temporada 2027 y probablemente eso adelantó las decisiones en el directorio”, expresó más adelante.

“Porque si necesitábamos hacer un recambio, necesitábamos tener el tiempo necesario para buscar una persona y que pudiera trabajar en un nuevo ciclo en el ámbito deportivo”, añadió.

Más adelante, dio a conocer los pasos a seguir para encontrar un sucesor: “Lo importante es encontrar lo antes posible un muy buen reemplazo, pero no queremos que el apuro no nos permita hacer eso. Es uno de los cargos más importantes. No solo por la búsqueda de los jugadores, sino porque hay mucha actividad en el día a día del club. En la relación con el plantel, con el fútbol formativo, con el fútbol femenino. Lo vamos a tomar con urgencia, pero con la responsabilidad que amerita un cambio tan importante”, remarcó Claro.