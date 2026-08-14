Mourinho, Riquelme, Menotti y Federer: las leyendas que se rindieron ante Marcelo Díaz en su carrera

Marcelo Díaz anunció el término de su carrera como futbolista. El mediocampista colgará los botines al final de la temporada vistiendo la camiseta de Universidad de Chile, club de sus amores y por el que siempre ha pregonado su reconocida afición.

Finalizará su carrera en el club que lo formó y en el que se convirtió en ídolo. Ahí vivió sus años más recordados tras consagrarse como multicampeón y obtener la Copa Sudamericana de 2011. No obstante, no solo dejó huella en la U, sino que también lo hizo en la Roja, tras obtener el bicampeonato de América en 2015 y 2016, o en los diferentes clubes que militó.

En Avellaneda es uno de los lugares donde más lo recuerdan, luego de su paso por Racing. Ahí, Díaz protagonizó su momento más célebre cuando le dio un heroico triunfo en el clásico ante Independiente, cuando la Academia tenía dos futbolistas menos.

En ese sentido, su paso por el fútbol argentino siempre fue bien visto. De hecho, en 2018, Juan Román Riquelme lo llenó de elogios: “Me gustan esos jugadores que la agarran (la pelota), la quieren todo el tiempo, intentan dar siempre un buen pase, que te dan la pelota para que vos se la vuelvas a dar…no es que te dan la pelota y arreglátelas”, reflexionó en Fox Sports Radio Argentina, en diciembre de ese año.

“Ver al ‘5’ de Racing, al chileno Díaz…no te da la pelota hasta que vos se la puedas devolver: eso es el fútbol para mí”, añadió el ídolo y actual presidente de Boca Juniors.

A dicho enaltecimiento también se sumó el del histórico César Luis Menotti, técnico de la selección argentina el Mundial 1978, donde la Albiceleste obtuvo su primera estrella.

Días después de Riquelme, el Flaco elogió a Díaz en una entrevista con El Deportivo: “De Díaz me gusta la facilidad con que entra en la conformación del juego. Su liderazgo en el juego, en la tenencia de la pelota en un fútbol argentino que está competitivo, sin grandes diferencias entre los equipos. No hay alguien que domine el torneo como antes”, aseguró.

“Díaz se ha ganado a la gente. Lo quieren mucho y es muy respetado por el hincha, más allá del fanático de Racing incluso. Acá en Argentina todo el mundo habla bien de él, más allá de la camiseta”, complementó.

“Si habla o no habla, a mí no me llama la atención. Lo que lidera es el conocimiento del juego, no el que corra mucho ni el que haga goles… Díaz tiene presencia, buen juego, equilibrio. Le he visto partidos muy buenos. Es un equipo en construcción, que está primero. Eso lo hace muy meritorio”, añadió.

Menotti se atrevió a compararlo con Andrés Iniesta o Pep Guardiola: “La gente se olvida de los que generan fútbol. Se habla de Messi, pero no de Iniesta o del mismo Guardiola. Eso lo ven los que entienden el juego. Díaz es uno de esos jugadores. El que sabe de fútbol, valora lo que hace”.

Marcelo Díaz festeja su recordado gol ante Independiente. Foto: JAM MEDIA/AGENCIAUNO. Jam Media/AgenciaUno

Mourinho y Federer se rinden ante Marcelo Díaz

Unos meses después, ya en febrero de 2019, José Mourinho fue comentarista para DAZN en una transmisión de un duelo entre Racing y Corinthians, por Copa Sudamericana.

El portugués, actual técnico del Real Madrid, se rindió ante Carepato: “Juega en pantuflas... es un jugador clave para la organización de Racing. Proyecta bien los laterales, tiene buen juego interior y es un equipo con mucha calidad táctica”, analizó. “Corinthians debió presionar a Marcelo Díaz porque estaba completamente solo y eso es fundamental para Racing. Es un equipo tácticamente fluído, parecía un equipo europeo en su modo de ocupar el campo”, añadió sobre el elenco que en ese entonces dirigía Eduardo Coudet, actualmente en un difícil momento en River Plate.

Tiempo antes, el mediocampista agarró notoriedad en el Basilea de Suiza, club que lo fichó desde la U y estuvo desde 2012 hasta 2015. Ahí se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo, jugó Champions League y se coronó como tricampeón.

Además, logró algo poco cuantificable al sumar como un admirador ilustre a uno de los nombres más grandes en la historia del deporte: Roger Federer.

El fanatismo de Su Majestad, reconocido hincha del Basilea, fue recordada por Fernando González. Según contó el Bombardero de La Reina, cada vez que se topaba con el suizo, este le pronunciaba el nombre de Carepato: “En los camarines me decía ‘Marcelo Díaz, Marcelo Díaz no sé dónde’. Te digo esta cuestión unos 15 años atrás”, contó en 2024, en el canal de YouTube de Kike Morandé.

Un día, en el que precisamente coincidieron el extenista nacional y el futbolista, se acordaron de Federer: “Me encontré con Marcelo Díaz jugando golf y él jugó en el Basilea, era ídolo del Roger. Le conté de esto a Marcelo Díaz, nos sacamos una selfie y se la mandamos a Roger. Me la respondió días después: ‘Oh, buena Marcelo Díaz’”, cerró.

Roger Federer junto a Marcelo Díaz.

Después del Basilea partió al Hamburgo, donde nuevamente fue autor de un momento que quedó en la historia, en julio de 2015. Con un agónico tiro libre, anotó el empate transitorio ante el Karlsruher y evitó el descenso de su equipo, que hasta ese entonces nunca había perdido la categoría.

“Me salvó el corazón. Se convirtió en leyenda”, reveló el histórico Uwe Seeler, ídolo máximo de la institución teutona y de la selección de Alemania. El exdelantero, fallecido en 2022, recibió uno de los cinco títulos de ‘capitanes honoríficos’ que Die Mannschaft otorgó. Los otros son Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus y Jürgen Klinsmann.