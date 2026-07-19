Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 37% y su desaprobación anota un 52%

Criteria: aprobación del Presidente Kast anota un 37% y su desaprobación baja a 52%

En una semana marcada por la aprobación de la Megarreforma en el Senado, la evaluación positiva del Presidente José Antonio Kast marcó un alza de cinco puntos en la última encuesta Criteria. La desaprobación, en tanto, bajó tres puntos.

Según los resultados dados a conocer este 19 de julio, la aprobación al Gobierno de Kast mostró un incremento por primera vez en cinco semanas , ubicándose en un 37%.

La desaprobación al mandatario revirtió su tendencia al alza de las últimas semanas y llegó a un 52%.

Criteria: aprobación del Presidente Kast anota un 37% y su desaprobación baja a 52%

La medición fue aplicada el 16 de julio con un panel online, que incorporó una muestra total de 802 casos. En ella, un 11% de los encuestados declaró no saber si aprueban o desaprueban la forma en la que Kast conduce su gobierno.

Aprobación de la ley de Reconstrucción Nacional

Sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputados, un 35% se declara a favor. Esta es una cifra que, durante las últimas tres mediciones, se ha mantenido estable.

En todo caso, la desaprobación a la iniciativa llegó a su cifra más alta , registrando un 34%, con un aumento de dos puntos. Un 31% manifestó no tener clara su postura, cifra que disminuyó tres puntos respecto a la última encuesta.

Sobre los efectos esperados de la megarreforma, es la primera vez desde el inicio de las mediciones que la percepción de resultados negativos supera a la de los positivos.

Un 35% cree que serán efectos más bien positivos para el país, cifra que lleva tres semanas consecutivas de disminución. Por otro lado, la sensación negativa creció un punto, llegando a un 36%.

Quienes no tienen una postura definida al respecto alcanzaron un 29%, con el aumento de un punto.

Criteria: aprobación del Presidente Kast anota un 37% y su desaprobación baja a 52%

En torno a quiénes serían los principales beneficiarios de la ley, la percepción de que la iniciativa favorecería principalmente a los sectores de mayores ingresos sigue ocupando el primer lugar, con un 46%, pese a disminuir un punto.

Por otro lado, la cifra de quienes consideran que el proyecto apunta fundamentalmente a la creación de empleos para la población general creció en un punto, situándose en un 36%. El sector que no se identifica con ninguna de las dos posturas se mantuvo estable en un 18%.

Percepción de posibles efectos de la megarreforma

Sobre las potenciales consecuencias de la ley en caso de ser aprobada, un 39% cree que la situación económica del país sería peor que ahora, un 34% que se mantendría igual y un 27% considera que mejoraría.

Según consignó Criteria, estas cifras varían significativamente según la identificación política de los encuestados: un 81% de quienes se identifican de izquierda sostiene que la situación económica del país empeoraría y un 9% de quienes se identifican con la derecha comparten esa postura.

Criteria: aprobación del Presidente Kast anota un 37% y su desaprobación baja a 52%

Respecto a la situación económica del hogar, un 34% estima que empeoraría con la aprobación de la ley, un 44% que se mantendría igual y un 22% que mejoraría. Quienes se identifican con la derecha creen en mayor proporción que la situación de su hogar permanecerá igual, con un 51%.

En torno a las perspectivas del mercado laboral, un 35% cree que la posibilidad de encontrar o mejorar un puesto de trabajo sería peor que ahora, un 37% piensa que se mantendría igual y un 28% sostiene que mejoraría.

La brecha por identificación política también muestra diferencias en esta pregunta. Un 71% de los encuestados que se identifican con la izquierda sostiene que la situación empeoraría, frente a un 9% de quienes se identifican con la derecha.