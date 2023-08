¿Tras los pasos de Camila Vallejo?: Quién es Catalina Lufín, la nueva presidenta de la Fech

“Militante comunista y feminista-disidente”.

Así reza el inicio de la descripción de perfil en X (exTwitter) de Catalina Lufín (22), la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). Fue justamente a través de esa red social que las Juventudes Comunistas comunicaban y celebraban la noche del martes la victoria de una de las suyas en las votaciones para elegir a los representantes de los alumnos de la Casa de Bello.

“Saludamos a nuestra compañera Catalina Lufín, electa como nueva presidenta de la Fech, y a toda la lista que conformada con el Frente Estudiantil Convergencia Social. Con toda la fuerza de la historia en una jornada difícil, seguimos disputando espacios para los cambios que los estudiantes y el pueblo de Chile necesitan”, decían desde la JJCC.

Así, tras semanas de campaña en que incluso el oficialismo se quebró y otros tantos años de una federación en crisis, la casa de estudios volvía a ver una mesa directiva estudiantil, con un colectivo del Partido Comunista (PC) y Convergencia Social (CS) arrasando entre quienes decidieron participar de unas elecciones que superaron con lo justo el quorum mínimo. Pero, además, el PC vuelve así a la cabeza de la Fech tras 12 años, cuando entre 2010 y 2011 la actual ministra Camila Vallejo la comandara con los mismos 22 años que tiene la electa presidenta de los estudiantes de la U. de Chile.

¿Y quién es la nueva máxima representante de la Fech?

Estudiante con gratuidad y proveniente de Puente Alto, actualmente va en quinto año de Literatura y Lingüística Hispánica, mención Literatura. Con una campaña que prometía una universidad democrática, feminista y disidente, en 2022 fue elegida como senadora universitaria. En ese contexto participó de una mesa negociadora por la subida de aranceles (ahora como presidenta se propondrá nuevamente frenar esta alza) y en el senado universitario integra las comisiones de Docencia e Investigación; Género y Diversidades; y Facultad de Educación.

Sus actividades de dirigenta estudiantil, en todo caso, comenzaron en su época escolar, cuando fue vocera del Centro de Estudiantes del Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago, participando activamente de las movilizaciones feministas de 2018. Al año siguiente entró a la U. de Chile y ahí, con una Fech comenzando su crisis, fue parte de la coordinadora de su carrera entre 2019 y 2020, participando de las negociaciones en su facultad para mejorar la calidad de vida de la comunidad en términos de salud mental. Por ese entonces también participó de la Asamblea de Disidencias de Filosofía y Humanidades.

Al igual que como lo fue Vallejo, es militante de las Juventudes Comunistas desde 2019, parte de la Dirección de Estudiantes Comunistas del Regional Universitario Isidora Aguirre y participó activamente de las primarias presidenciales apoyando a Daniel Jadue y luego, con el alcalde de Recoleta derrotado, hizo lo propio por el actual Presidente Gabriel Boric. De hecho, en 2021 dirigió la coordinación metropolitana de los comandos estudiantiles, primero por el Apruebo y luego por los entonces candidatos ya mencionados.

Como activa usuaria en la exTwitter comenta buena parte de la contingencia nacional, incluidos los capítulos de Gran Hermano, reality de Chilevisión. Pero también de la política chilena. “El deterioro de la educación pública no es culpa de un gobierno de nueve meses ni del movimiento estudiantil; es un problema que remite a la dictadura, esencialmente al proceso de municipalización y con ello, al abandono estatal del proceso de formación espiritual e intelectual del pueblo”, escribió, por ejemplo, hace algunos meses.

Amante de los perros y, acorde a la carrera que estudia, le gusta escribir e intenta dedicarle el mayor tiempo posible a esa actividad, al punto de ya contar con dos publicaciones literarias en la editorial Alicanto Azul: la primera es su texto premiado por la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) ‘Primera necesidad’ (2021) y en Invertido Ediciones con el cuento ‘Confesión’ (2022), incluso habiendo firmado ejemplares en el GAM. Además, en 2021 ganó el concurso ‘Amor en tiempos de Covid’ de la propia Alicanto Azul.

A las elecciones de la Fech se presentó como presidenta de la Lista A -Súbete a la Fech- que también componía CS y que originalmente incluía al Partido Socialista con la Brigada Universitaria Socialista, que poco antes de la elección decidió restarse de ese colectivo provocando un quiebre en el oficialismo, sin alcanzarle en todo caso para ir con una lista propia. “Fue lamentable”, comentó Lufín al respecto.

Pero fue también la primera vez que el PC iba junto a CS en una elección de la Fech. Esto supuso limar asperezas y aceptar algunas miradas distintas incluso para la propia Lufín, que en el pasado supo ser crítica de el Frente Amplio. Al menos públicamente la nueva presidenta de los estudiantes explicó la decisión de ir juntos señalando que se habían dado cuenta desde el Congreso Fech, la instancia refundacional de los estatutos, que tenían más cosas en común -incluso políticas- que diferencias.

Algunas críticas internas entre los estudiantes de la Casa de Bello -hacia la derecha y más hacia la izquierda- tildaron a esta lista como una sucursal del gobierno debido a la militancia de los estudiantes, muy similar a la de quienes están en el Ejecutivo. Pero Lufín lo ha descartado de plano. “Nos debemos al estudiantado y si eso exige protestas o tomarnos las calles, se hará”, dijo al respecto en El Ciudadano, donde además analizó el quehacer del gobierno de Boric: “Tiene una vocación transformadora que se expresaba en el programa, pero hoy esa vocación se ha ido extinguiendo no solo por voluntad, sino porque no hay mayoría en el Parlamento, tampoco hay fuerza de la calle. Me duele que sea en este año (50 años del Golpe). Es más doloroso que nunca el ascenso del neofascismo”.

Puertas adentro, además, Lufín y su lista son de la idea de que como una Fech revitalizada pueden salir del ámbito gremial y buscar aliados en otras organizaciones o movimientos. Pero también, por ejemplo, que pueden volver a poner en el tapete la discusión sobre educación sexual integral. Quienes han compartido con ella destacan su capacidad de diálogo, así como que creen que su experiencia en el senado universitario le servirá para este nuevo desafío.