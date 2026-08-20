La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

Aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, Bulgaria, el 17 de mayo de 2026. Foto: Archivo

A medida que la guerra de casi seis meses entre Estados Unidos e Irán se estanca, el presidente Donald Trump pretende desatar una “guerra económica” sin precedentes para arrinconar a Teherán, que se mantiene firme y se mofa de una “política fracasada”.

En un extenso mensaje en su red Truth Social, Trump anunció “¡LA OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS APLASTANTE JAMÁS EMPRENDIDA CONTRA NINGÚN PAÍS!”, al exigir que cese “el contrabando de petróleo, el intercambio de divisas” y “las transferencias de efectivo”, sin mencionar a ningún país ni dar detalles.

No one has given the Islamic Republic of Iran a greater opportunity to make a Deal than me. TRAGICALLY, for them, they have failed to take it. Therefore, today, I am announcing the MOST CRUSHING ECONOMIC OPERATION EVER TAKEN AGAINST ANY COUNTRY! This will be Economic Warfare and… pic.twitter.com/1CsO5S1KOy — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 19, 2026

“Anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez TREMENDAS consecuencias económicas”, agregó. “Esto va a ser un día D económico”, sostuvo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya había amenazado la semana pasada a Irán con un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”.

Para el canciller de la República Islámica, Abbas Araghchi, el plan anunciado por Trump el miércoles tiene como objetivo “distraer de la propia crisis de Estados Unidos”.

“Redoblar la apuesta por una política fracasada le acarreará una nueva derrota y la enemistad de los iraníes”, insistió el ministro de Asuntos Exteriores este jueves en la red social X.

Amenaza “real, pero limitada”

Trump ha mantenido una política de “máxima presión” contra Irán, consistente en imponerle sanciones económicas durante su primer mandato y restablecerlas una vez volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.

Pero Irán, por el momento, no ha claudicado. Teherán sigue incluso bloqueando el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave en Medio Oriente por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

The so-called “Economic D-Day” is a diversion from America's own crisis: unprecedented debt & surging interest costs.



Doubling down on failed policies will only bring further defeat—and enmity of Iranians. US economic terrorism threatens global economy and sovereignty worldwide pic.twitter.com/Qj5SzVBjvX — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 20, 2026

Los funcionarios iraníes mencionan abiertamente la posibilidad de llevar a cabo operaciones ofensivas en esa ruta, convertida en una palanca estratégica frente a Washington.

Y no solo eso. Según fuentes cercanas al régimen, Irán ha sopesado la posibilidad de atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si Donald Trump intensifica la guerra, mientras Teherán evalúa sus opciones para aumentar la tensión del conflicto.

Dos fuentes internas del régimen informaron al Financial Times que las fuerzas iraníes han evaluado la posibilidad de atacar objetivos estadounidenses en países del sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado autorizó el uso de su base aérea de Bezmer para el reabastecimiento de combustible de aviones estadounidenses.

Una de las fuentes añadió que Chipre, donde una base aérea británica fue atacada por un dron en marzo, también figura entre los posibles objetivos de represalia en caso de una nueva ofensiva estadounidense.

FT Exclusive: Iranian forces have assessed striking US assets beyond the Middle East, according to people close to the regime, as Tehran considers its options to increase the stakes of the conflict. https://t.co/LTBMDUkmJG pic.twitter.com/zFY3ezdAqe — Financial Times (@FT) August 19, 2026

Las fuentes indicaron que las fuerzas iraníes también han analizado la posibilidad de atacar los cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.

A juicio del periódico británico, las amenazas reflejan el espíritu desafiante que se respira en Teherán, donde muchos dentro del régimen ven cada vez más la reanudación de la guerra como una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros comandantes militares han advertido que, en cualquier nuevo conflicto a gran escala, Irán iría más allá de su estrategia anterior de atacar activos militares estadounidenses, instalaciones energéticas y otras infraestructuras en Medio Oriente, para atacar objetivos más lejanos, recordó el Financial Times.

El mes pasado, la Guardia Revolucionaria amenazó a Reino Unido por el uso estadounidense de bases militares británicas, afirmando que “cualquier base utilizada para lanzar un ataque contra territorio iraní será considerada un objetivo legítimo”.

Sidharth Kaushal, investigador del centro de estudios Royal United Services Institute (RUSI) de Londres, describió la amenaza que representan los misiles iraníes para objetivos en Europa y otros lugares como “real, pero limitada”.

Iran threatens to strike US bases in Europe if Trump escalates war: report https://t.co/mcnhlKcY19 pic.twitter.com/VbAvsoEziz — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Irán podría desplegar misiles balísticos de alcance medio contra objetivos estadounidenses en el sur y sureste de Europa, como su serie Shahab, pero Kaushal dijo que estos tendrían dificultades para causar daños a distancias mayores.

“Un mensaje para Europa”

Irán ha demostrado su disposición a atacar objetivos lejanos. En las semanas posteriores al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel en febrero, Washington acusó a Teherán de disparar varios misiles -ninguno de los cuales alcanzó su objetivo- contra Diego García, una base militar conjunta estadounidense-británica en el Océano Índico, a unos 4.000 km de distancia.

Nato vows to defend allies as Iran weighs strikes on US military targets in Europe, raising fears the Middle East war could spill across the continent.https://t.co/tE53BdRhpn pic.twitter.com/tl9sAZWanp — Gulf News (@gulf_news) August 19, 2026

Según fuentes internas, el ataque iraní del mes pasado contra la base estadounidense en Jordania, en el que murieron tres militares estadounidenses, fue la operación de largo alcance más precisa que la República Islámica ha llevado a cabo y demostró su capacidad para alcanzar objetivos a grandes distancias.

“Esto también fue un mensaje para Europa: puede recibir misiles, así que debe saber cuál es su posición en esta guerra”, dijo la primera fuente. “Un error muy grave, como atacar nuestra infraestructura, podría hacer que la guerra se extienda más allá de la región y llegue a Europa”.

Pero la OTAN dijo este jueves que está “preparada” para responder a un eventual ataque iraní y sigue comprometida a defender a todos los países aliados.

“La OTAN esta preparada para abordar cualquier amenaza y siempre hará lo necesario para defender a todos los aliados”, dijo a EFE un funcionario de la Alianza Atlántica.

Por parte de la Comisión Europea, la portavoz Anitta Hipper indicó que Bruselas quiere “hacer un llamado a la moderación de todas las partes y también a renovar los esfuerzos diplomáticos”. En ese contexto, añadió que desde la perspectiva de la UE, “solo la diplomacia puede aportar una solución sostenible a todas las cuestiones pendientes”.

Según el informe del Financial Times, el reciente ascenso de figuras de línea dura a altos cargos militares y de seguridad en Irán ha intensificado las expectativas internas en Teherán de un nuevo conflicto.

En referencia a Mohammad Bagher Ghalibaf, jefe negociador de Teherán, y Mohsen Rezaei, jefe de seguridad iraní, la segunda fuente interna afirmó que Irán “está enviando un mensaje claro: si no se llega a un acuerdo con Ghalibaf, habrá que negociar con Rezaei”.

“El mensaje es: ‘No se enojen, porque yo estoy más enojado que ustedes’”, añadió.

BREAKING: Qatar’s FM Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani has said traffic in the Hormuz Strait must go back to what it was before the US-Israeli war on Iran, with no party to the conflict “blackmailing” the other.



🔴 LIVE updates: https://t.co/n4lW8Md9iC pic.twitter.com/EzhRpQkp5f — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 20, 2026

Mientras tanto, las negociaciones para la reapertura del estrecho de Ormuz permanecen estancadas y Trump declaró que no había conversaciones programadas con Teherán.

Previamente al anuncio de la “guerra económica”, Trump había opinado que “quizá en algún momento” Washington y Teherán puedan retomar negociaciones para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz “es muy buena” y que muchos petroleros lo están transitando sin problema.

“Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento”, respondió Trump en la Casa Blanca al ser consultado por el estado de las conversaciones después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.