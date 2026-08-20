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    Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

    Superó a Fernando García-Huidobro y sucederá al actual timonel Alfredo Echavarría por los próximos dos años. “Nuestro desafío ahora es ser capaces de transformar esa diversidad en una sola voz, porque los tiempos que vienen no serán fáciles", dijo Rencoret tras su triunfo.

    Por 
    Valeria Vega
     
    Paulina Ortega
    Raimundo Rencoret

    Durante este jueves se llevaron a cabo las elecciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde Raimundo Rencoret fue elegido para suceder a Alfredo Echavarría por los próximos dos años, imponiéndose a Fernando García-Huidobro.

    Rencoret es socio fundador de la Constructora Rencoret y de la Inmobiliaria Renval, siendo actualmente, además, cabeza del directorio de la Mutual de Seguridad, perteneciente al mismo gremio. En la CChC es socio desde el año 1999, integrando el consejo regional de La Serena.

    Rencoret, secundado por Helen Martin, Francisco Costabal y Cristóbal Paúl, encabezó la Lista B, la que logró ganar en primera vuelta con 161 votos, frente a los 140 obtenidos por la Lista A, liderada por García-Huidobro.

    Este último es fundador y presidente de la constructora Inarco, y también es director de empresas como Unicon y Andes Solar. Anteriormente fue presidente de la Cámara Chileno Peruana de Comercio. En su postulación lo acompañaron Carmen Paz Cruz, Carlos Seguel Hintz y Félix Escudero.

    El nuevo presidente del gremio de la construccción asumirá sus funciones el próximo 10 de septiembre.

    “Nuestro desafío ahora es ser capaces de transformar esa diversidad en una sola voz, porque los tiempos que vienen no serán fáciles. Tenemos grandes desafíos por delante, recuperar el dinamismo de nuestra actividad, generar más empleo, impulsar la inversión, contribuir a resolver el déficit habitacional y de infraestructura, y hacer que nuestra voz sea escuchada con fuerza y respeto. Para enfrentar todo eso necesitamos estar unidos. No significa que tengamos que pensar todos iguales, significa que cuando se trate de defender aquello que es importante para nuestro sector, para Chile, seamos capaces de trabajar juntos, de escucharnos y de buscar acuerdos”, dijo Rencoret tras el anuncio de los resultados.

    Más sobre:CChCConstrucciónRaimundo Rencoret

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