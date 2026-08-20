Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

Durante este jueves se llevaron a cabo las elecciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde Raimundo Rencoret fue elegido para suceder a Alfredo Echavarría por los próximos dos años, imponiéndose a Fernando García-Huidobro.

Rencoret es socio fundador de la Constructora Rencoret y de la Inmobiliaria Renval, siendo actualmente, además, cabeza del directorio de la Mutual de Seguridad, perteneciente al mismo gremio. En la CChC es socio desde el año 1999, integrando el consejo regional de La Serena.

Rencoret, secundado por Helen Martin, Francisco Costabal y Cristóbal Paúl, encabezó la Lista B, la que logró ganar en primera vuelta con 161 votos, frente a los 140 obtenidos por la Lista A, liderada por García-Huidobro.

Este último es fundador y presidente de la constructora Inarco, y también es director de empresas como Unicon y Andes Solar. Anteriormente fue presidente de la Cámara Chileno Peruana de Comercio. En su postulación lo acompañaron Carmen Paz Cruz, Carlos Seguel Hintz y Félix Escudero.

El nuevo presidente del gremio de la construccción asumirá sus funciones el próximo 10 de septiembre.