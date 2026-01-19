SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco

    El Matador dijo que el volante no es prioridad para el cuadro de la Región de la Araucanía.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Diego Buonanotte pasa días complicados en Deportes Temuco. En plena pretemporada del cuadro pije, Marcelo Salas, el dueño y propietario del club, puso en duda la continuidad del volante. “Tiene contrato, pero no es una prioridad”, dijo el exdelantero.

    Las palabras tomaron por sorpresa al Enano, quien no ocultó su molestia ante las declaraciones del Matador. “Duelen algunas cosas, sí, duelen porque uno ya es grande, tiene o cree que tiene que tener otro trato porque uno se ha portado siempre bien”, reconoció al medio Primera B Chile.

    En esa línea, Buonanotte descartó estar buscando salir de Temuco. “No sé qué va a pasar mañana porque vivo el día a día, disfruto de entrenar, disfruto de venir todos los días acá. Estoy disfrutando la pretemporada y el fútbol, ustedes saben cómo es, es muy cambiante, muy dinámico y no sabemos qué puede pasar”, lanzó.

    Buonanotte y Salas.

    “Siempre supe que la pretemporada la iba a arrancar en Temuco; después veremos”, añadió el ex Universidad Católica.

    Finalmente, aseguró que no ha existido un diálogo formal con la institución albiverde para resolver una eventual partida. “Se han dicho tantas cosas que no quiero entrar en polémica, vivo el día a día… Hoy la única cara importante o la más importante que tenemos es la de Arturo (Sanhueza) y él hasta ahora a nosotros no nos ha comunicado nada; sí dijo que iban a llegar unos refuerzos más”, puntualizó.

    En la temporada 2025, donde Deportes Temuco estuvo complicado con la parte baja de la Liga de Ascenso, Buonanotte jugó 34 partidos, anotó cinco goles y dio 10 asistencias.

    Luego de las declaraciones del mediocampista, fue Roberto Rojas quien salió al paso. Tomatín le reprochó que buscó su salida a mitad de temporada. “Marcelo dijo que no era prioridad en el sentido de arreglar con Diego porque ya tenía contrato vigente por cláusula. Salas jamás se ha referido mal de él, ni nadie se ha referido mal de Diego”, aseguró a RedGol.

    “Lo que sí cayó mal a todos nosotros y no se dijo fue cuando habló con la gente Católica y nosotros estábamos a dos partidos del descenso. Habría que preguntarle, ‘¿es verdad que a dos fechas tú hablaste con gente de Católica para terminar tu carrera ahí?’”, añadió el ex gerente deportivo de Temuco.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoDeportes TemucoMarcelo SalasRoberto RojasDiego Buonanotte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    CDE no suelta a Cathy Barriga e ingresa demanda de indemnización de perjuicios por casi $33 mil millones

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    Lo más leído

    1.
    Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”

    Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”

    2.
    Se reactivan las alarmas en la U: en Brasil revelan al gigante que va a la carga por el fichaje de Lucas Assadi

    Se reactivan las alarmas en la U: en Brasil revelan al gigante que va a la carga por el fichaje de Lucas Assadi

    3.
    “El fuego pasó a dos metros del complejo”: el dramático testimonio y cómo el incendio moviliza a clubes del Biobío y Ñuble

    “El fuego pasó a dos metros del complejo”: el dramático testimonio y cómo el incendio moviliza a clubes del Biobío y Ñuble

    4.
    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    5.
    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas
    Chile

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    CDE no suelta a Cathy Barriga e ingresa demanda de indemnización de perjuicios por casi $33 mil millones

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX
    Negocios

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco
    El Deportivo

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco

    Mega transmitirá el camino de la selección chilena hacia el Mundial 2030: ANFP adjudica derechos de televisión de la Roja

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”