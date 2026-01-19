“Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco

Diego Buonanotte pasa días complicados en Deportes Temuco. En plena pretemporada del cuadro pije, Marcelo Salas, el dueño y propietario del club, puso en duda la continuidad del volante. “Tiene contrato, pero no es una prioridad”, dijo el exdelantero.

Las palabras tomaron por sorpresa al Enano, quien no ocultó su molestia ante las declaraciones del Matador. “Duelen algunas cosas, sí, duelen porque uno ya es grande, tiene o cree que tiene que tener otro trato porque uno se ha portado siempre bien”, reconoció al medio Primera B Chile.

En esa línea, Buonanotte descartó estar buscando salir de Temuco. “No sé qué va a pasar mañana porque vivo el día a día, disfruto de entrenar, disfruto de venir todos los días acá. Estoy disfrutando la pretemporada y el fútbol, ustedes saben cómo es, es muy cambiante, muy dinámico y no sabemos qué puede pasar”, lanzó.

Buonanotte y Salas.

“Siempre supe que la pretemporada la iba a arrancar en Temuco; después veremos”, añadió el ex Universidad Católica.

Finalmente, aseguró que no ha existido un diálogo formal con la institución albiverde para resolver una eventual partida. “Se han dicho tantas cosas que no quiero entrar en polémica, vivo el día a día… Hoy la única cara importante o la más importante que tenemos es la de Arturo (Sanhueza) y él hasta ahora a nosotros no nos ha comunicado nada; sí dijo que iban a llegar unos refuerzos más”, puntualizó.

En la temporada 2025, donde Deportes Temuco estuvo complicado con la parte baja de la Liga de Ascenso, Buonanotte jugó 34 partidos, anotó cinco goles y dio 10 asistencias.

Luego de las declaraciones del mediocampista, fue Roberto Rojas quien salió al paso. Tomatín le reprochó que buscó su salida a mitad de temporada. “Marcelo dijo que no era prioridad en el sentido de arreglar con Diego porque ya tenía contrato vigente por cláusula. Salas jamás se ha referido mal de él, ni nadie se ha referido mal de Diego”, aseguró a RedGol.

“Lo que sí cayó mal a todos nosotros y no se dijo fue cuando habló con la gente Católica y nosotros estábamos a dos partidos del descenso. Habría que preguntarle, ‘¿es verdad que a dos fechas tú hablaste con gente de Católica para terminar tu carrera ahí?’”, añadió el ex gerente deportivo de Temuco.