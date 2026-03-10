SUSCRÍBETE
    Nacional

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    La aspiración de realizar un acto conjunto con Boric y Kast como planeaba el alcalde de Providencia no se pudo llevar a cabo, mientras que su decisión de hacer el traslado antes del 11 de marzo provocó molestia en el jefe comunal de Santiago y en el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El monumento Baquedano.

    Aunque el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), cumplió su propósito de devolver el monumento del general Manuel Baquedano a la Plaza Baquedano antes del cambio de mando del 11 de marzo, otro plan, el de inaugurar el regreso con una foto transversal que reuniera tanto al mandatario saliente, Gabriel Boric, como el nuevo Presidente José Antonio Kast, no fue posible.

    Bellolio realizó una serie de gestiones para tener una puesta en escena común con ambos mandatarios. Su idea era promover la figura de la Plaza Baquedano como un lugar de unidad y celebración. Ese, de hecho, era uno de los argumentos para realizar la ceremonia de regreso del monumento antes del 11 de marzo.

    El alcalde de Providencia preparando la llegada del monumento Baquedano.

    En su entorno relatan que con ese afán incluso tuvo conversaciones con ambos aludidos. Por ejemplo, con Boric llegó a una especie de “acuerdo” de que el mandatario se haría presente si el acto de Baquedano se hacía en simultáneo con la inauguración del nuevo monumento a Gabriela Mistral. En tanto, con Kast había hablado en el pasado consejo general UDI del 15 de enero para invitarlo. Para ese entonces, según diversas fuentes, tanto Boric como Kast habían manifestado al alcalde su disponibilidad para un acto en conjunto.

    Pero las tensiones que se dieron luego entre los dos presidentes por el proyecto de un cable submarino chino que uniría a Chile con Asia provocó un quiebre entre ambos, al punto de suspender de manera abrupta una reunión bilateral que ambos sostuvieron el pasado 3 de marzo. Y si bien Kast y Boric dieron por superado el conflicto en una nueva reunión durante el fin de semana, finalmente la foto transversal no se logró.

    En todo caso, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) sostienen que si bien estaban al tanto de la idea inicial de Bellolio del hito conjunto, no se les extendió una invitación formal. Además, miembros del círculo del presidente electo consideraban malo el timing de la actividad, ya que la estatua de Baquedano y el simbolismo que acarrea puede volver a generar problemas de seguridad que deberá resolver el nuevo gobierno.

    Los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio, y de Santiago, Mario Desbordes.

    Disputa entre Desbordes y Bellolio

    Si bien el monumento a Baquedano se encuentra en Providencia, el mismo está al límite de la comuna de Santiago, que es liderada por el alcalde Mario Desbordes (RN). De ahí que todo lo que involucra a esa estatua ha implicado gestiones entre ambos.

    De hecho, el traslado de la estatua generó tensiones entre ambos, al punto que el edil santiaguino salió este martes a criticar públicamente cómo se realizó el proceso. “Yo hubiera preferido hacer esto en una zona de gran actividad. Porque ahora vienen una serie de otras reparaciones. Hubo una ceremonia chiquitita, después viene otra ceremonia más grande. Quizás menos apuro, y haberlo hecho con más tranquilidad, más ordenado de lo que vimos en la mañana. Pero el hecho de que vuelva el general, que es lo importante, me parece que es una buena noticia”, dijo primero en un punto de prensa.

    Algunas fuentes recalcan que Desbordes se enteró a través del nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que ocurriría el movimiento en la medianoche de este lunes. Providencia quiso guardarlo bajo reserva hasta último minuto, cosa que finalmente no sucedió. Por lo mismo, otros sostienen que un evento tan relevante ameritaba más celebración y que no pasara tan desapercibido al hacerlo “entre gallos y medianoche”. Es más: personeros de la derecha miran con recelo la cercanía de Bellolio con el progresismo -particularmente con Boric- y percibieron como un desaire que el alcalde no esperara a la llegada de las nuevas autoridades para hacer una reinauguración con Kast.

    Si bien el ministerio que dirigirá Poduje no tiene relación directa con el monumento de Baquedano -que pasa más por Cultura y Obras Públicas- desde un inicio el nuevo ministro se enfrentó con Bellolio por la fecha de inauguración. Siempre fue crítico de que el alcalde de Providencia insistiera en hacerlo antes del cambio de mando. “Nosotros estamos diciendo que el monumento tiene que volver cuando esté listo (...) y el alcalde tiene la idea de traerlo de vuelta con el Presidente Boric”, le criticó Poduje a fines de febrero.

    En radio Infinita Desbordes ahondó en su molestia y recalcó que “no había ningún apuro. Pudo haber sido el fin de semana, la próxima semana. Además hay una serie de arreglos que hacer todavía. El plinto requiere arreglos, la obra requiere arreglos. Hay que hacer una gran ceremonia militar, lo de anoche fue rendir honores. Una ceremonia pequeña. Además, hablando las cosas sin pelos en la lengua, yo creo que el Presidente Boric era de los que no querían que volviera el monumento. ¿Para qué hacerlo durante su gobierno? En circunstancias que el cambio es mañana. Es decisión del alcalde, tendrá sus razones".

    A pesar de esas declaraciones, en Providencia descartan de plano que existan tensiones.

    El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

