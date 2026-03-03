Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

La reunión por el cable chino entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda terminó de manera abrupta.

El republicano llegó minutos después de las 8.00 horas a Palacio. Lo hizo junto sus futuros ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Cancillería, Francisco Pérez Mackenna; Justicia, Fernando Rabat; Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

El encuentro se preveía extenso, debido a la tensión previa entre el gobierno saliente y la administración entrante. Esto, debido a que en el equipo de Kast han cuestionado las salidas comunicacionales de los ministros de Boric, falta de información y poca claridad sobre el estado del proyecto de China Mobile, y que abrió un flanco diplomático con Estados Unidos.

A las 8.24 horas, sin embargo, el Jefe de Estadio salió al patio de La Moneda y entregó una declaración a los medios, en la que partió dando cuenta de las materias a tratar en la frustrada cita. “La situación del cable chino, puesto que, ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos, que ya todos conocen. Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración estudiante".

“Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz”, recordó.

Y luego agregó: “Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo, José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”.

“Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad”, dijo.

Tras esto, apuntó: “Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación, antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

Esto, luego que ayer, en una entrevista con Mega, el Mandatario afirmó que había conversado sobre el cable chino con su sucesor semanas antes de que estallara la polémica. Esos dichos de la máxima autoridad fueron desmentidos en la misma jornada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Para este martes, además, estaba proyectado que, desde las 8.30 horas, luego de la bilateral de Boric y Kast se sumaran los representantes de cada administración, de Hacienda, Defensa, Cancillería, Transportes, Desarrollo Social y Justicia. Eso no sucedió.

En su alocución, el Presidente reafirmó que en su gobierno siguen disponibles para continuar el traspaso, con miras al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo.

“Acá, claramente, hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno, seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sean necesarias, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece”, afirmó.

Luego instó a Kast a cambiar de postura: “Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad”.