SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    La situación derivó en que además se suspendieran las reuniones bilaterales que estaban proyectadas con los representantes de cada administración, de Hacienda, Defensa, Cancillería, Transportes, Desarrollo Social y Justicia.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    La reunión por el cable chino entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda terminó de manera abrupta.

    El republicano llegó minutos después de las 8.00 horas a Palacio. Lo hizo junto sus futuros ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Cancillería, Francisco Pérez Mackenna; Justicia, Fernando Rabat; Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

    El encuentro se preveía extenso, debido a la tensión previa entre el gobierno saliente y la administración entrante. Esto, debido a que en el equipo de Kast han cuestionado las salidas comunicacionales de los ministros de Boric, falta de información y poca claridad sobre el estado del proyecto de China Mobile, y que abrió un flanco diplomático con Estados Unidos.

    A las 8.24 horas, sin embargo, el Jefe de Estadio salió al patio de La Moneda y entregó una declaración a los medios, en la que partió dando cuenta de las materias a tratar en la frustrada cita. “La situación del cable chino, puesto que, ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos, que ya todos conocen. Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración estudiante".

    “Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz”, recordó.

    Y luego agregó: “Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo, José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”.

    “Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad”, dijo.

    Tras esto, apuntó: “Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación, antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

    Esto, luego que ayer, en una entrevista con Mega, el Mandatario afirmó que había conversado sobre el cable chino con su sucesor semanas antes de que estallara la polémica. Esos dichos de la máxima autoridad fueron desmentidos en la misma jornada por el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado.

    Para este martes, además, estaba proyectado que, desde las 8.30 horas, luego de la bilateral de Boric y Kast se sumaran los representantes de cada administración, de Hacienda, Defensa, Cancillería, Transportes, Desarrollo Social y Justicia. Eso no sucedió.

    En su alocución, el Presidente reafirmó que en su gobierno siguen disponibles para continuar el traspaso, con miras al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo.

    “Acá, claramente, hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno, seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sean necesarias, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece”, afirmó.

    Luego instó a Kast a cambiar de postura: “Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad”.

    “Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información, yo les digo todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra. Mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición, y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo, de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable”, cerró.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastLa MonedaCable chinoEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Ad portas de reunión en La Moneda por cable chino: Muñoz afirma que se ha traspasado información “de la forma más responsable posible”

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Escalada bélica en Medio Oriente dispara el precio del gas y el petróleo llega a máximos desde mediados de 2024

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lo más leído

    1.
    Alvarado desmiente a Boric y dice que Kast “no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino”

    Alvarado desmiente a Boric y dice que Kast “no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino”

    2.
    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    3.
    Comisión de Constitución desoye informe jurídico y valida que simple mayoría decida continuidad de secretario del Senado

    Comisión de Constitución desoye informe jurídico y valida que simple mayoría decida continuidad de secretario del Senado

    4.
    Cable chino: choque de versiones tensiona la antesala de cita clave entre Boric y Kast

    Cable chino: choque de versiones tensiona la antesala de cita clave entre Boric y Kast

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Bolsas mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Dow Jones pierde más de 800 puntos antes de la apertura
    Negocios

    Bolsas mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Dow Jones pierde más de 800 puntos antes de la apertura

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia
    Tendencias

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”
    El Deportivo

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”

    “Por canchero, me lo cruzo y le meto una dura”: Arturo Vidal amenaza a Rodrigo De Paul

    Con chilenos en el top 20: sitio alemán entrega lista de agencias de representación con más traspasos en último mercado

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras