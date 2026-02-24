SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Poduje marca sus diferencias con Bellolio por regreso de monumento de Baquedano: “Esperamos que esto no se apure por razones políticas”

    "Nosotros estamos diciendo que el monumento tiene que volver cuando esté listo (...) y el alcalde tiene la idea de traerlo de vuelta con el Presidente Boric", sostuvo el futuro ministro de Vivienda.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó esta mañana el regreso de la estatua del general Baquedano a la plaza que lleva el mismo nombre.

    El tema ha generado controversia en el mundo político, pues el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, busca que el monumento esté de vuelta antes del cambio de mando del 11 de marzo, mientras que el futuro líder del Minvu defiende que debe volver cuando “esté listo”.

    “Entendemos que todavía no está listo. De hecho, uno visita el plinto y le faltan obras de adaptación. Está todavía vandalizado, no está el soldado conocido ahí, que lo sacaron. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el monumento tiene que volver cuando esté listo”, planteó Poduje en Tele 13 radio.

    Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En esa misma línea, sostuvo: “Esperamos que no se apure ni se retrase por razones políticas. El alcalde tiene la idea de traerlo de vuelta con el Presidente Boric, para él pareciera ser muy importante ese tema”.

    Luego reforzó: “Aquí hay una diferencia de criterios porque uno no puede apurar esto. El monumento debe volver cuando esté lista la estructura, no puede quedar a medias, eso no corresponde”.

    Reconstrucción en Viña del Mar, Biobío y Ñuble

    Con todo, el futuro ministro también se refirió a los procesos de reconstrucción -en Viña del Mar, Biobío y Ñuble- que liderará una vez asuma el nuevo gobierno, a propósito de los incendios que afectaron esas zonas.

    Consultado sobre cómo será su gestión, considerando sus constantes críticas al gobierno actual por el manejo de la reconstrucción en Viña del Mar, aseguró que esta vez habrá un cambio de “gobernanza”.

    En ese sentido, explicó que la reconstrucción estará a cargo de Vivienda y no de Desarrollo Social. “Nosotros nunca entendimos por qué el Presidente Boric puso a cargo de la reconstrucción al Mideso, que es un ministerio que no tiene experiencia en reconstrucción. En la práctica tuvo que formular el plan sin tener las competencias ni las atribuciones, que es lo más importante en el Estado", señaló.

    “El encargado de la reconstrucción debe ser el Ministerio de Vivienda y así va a ser”, afirmó.

    Más sobre:Iván PodujeEstatuaBaquedanoProvidenciaJaime Bellolio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Explosión en Renca: Minsal confirma nuevo fallecimiento y cifra llega a 11 muertos

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Embajador de China defiende cable submarino que remece relación de Chile con Washington: “No socava la seguridad regional”

    Cartel de El Mencho: piden 35 años de cárcel para presuntos miembros de Jalisco Nueva Generación que operaban en Lolol

    Ministra Arredondo y Undurraga sostienen reunión bilateral por traspaso de mando en Cultura

    “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”: viaje al origen del comediante venezolano Esteban Düch

    Lo más leído

    1.
    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    2.
    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    3.
    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    4.
    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda

    Crisis por cable submarino chino empaña el fin de la era Boric y desata lamentos (y críticas) en la izquierda

    5.
    Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

    Kast pide a La Moneda aclarar conflicto por cable chino y futuro canciller Pérez Mackenna monitorea la crisis con EE.UU.

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Poduje marca sus diferencias con Bellolio por regreso de monumento de Baquedano: “Esperamos que esto no se apure por razones políticas”
    Chile

    Poduje marca sus diferencias con Bellolio por regreso de monumento de Baquedano: “Esperamos que esto no se apure por razones políticas”

    Explosión en Renca: Minsal confirma nuevo fallecimiento y cifra llega a 11 muertos

    Embajador de China defiende cable submarino que remece relación de Chile con Washington: “No socava la seguridad regional”

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre
    Negocios

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Reforma previsional: ¿Cómo informarán las AFP a sus afiliados las cotizaciones del préstamo al Estado?

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    En vivo: Christian Garin debuta ante Juan Manuel Cerúndulo en el BCI Seguros Chile Open 2026
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin debuta ante Juan Manuel Cerúndulo en el BCI Seguros Chile Open 2026

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League

    En vivo: los hermanos Nicolás y Diego Jarry juegan los dobles del BCI Seguros Chile Open 2026

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Ministra Arredondo y Undurraga sostienen reunión bilateral por traspaso de mando en Cultura
    Cultura y entretención

    Ministra Arredondo y Undurraga sostienen reunión bilateral por traspaso de mando en Cultura

    “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”: viaje al origen del comediante venezolano Esteban Düch

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos
    Mundo

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer