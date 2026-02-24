Poduje marca sus diferencias con Bellolio por regreso de monumento de Baquedano: “Esperamos que esto no se apure por razones políticas”

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó esta mañana el regreso de la estatua del general Baquedano a la plaza que lleva el mismo nombre.

El tema ha generado controversia en el mundo político, pues el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, busca que el monumento esté de vuelta antes del cambio de mando del 11 de marzo, mientras que el futuro líder del Minvu defiende que debe volver cuando “esté listo”.

“Entendemos que todavía no está listo. De hecho, uno visita el plinto y le faltan obras de adaptación. Está todavía vandalizado, no está el soldado conocido ahí, que lo sacaron. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el monumento tiene que volver cuando esté listo”, planteó Poduje en Tele 13 radio.

Foto: Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En esa misma línea, sostuvo: “ Esperamos que no se apure ni se retrase por razones políticas. El alcalde tiene la idea de traerlo de vuelta con el Presidente Boric, para él pareciera ser muy importante ese tema”.

Luego reforzó: “Aquí hay una diferencia de criterios porque uno no puede apurar esto. El monumento debe volver cuando esté lista la estructura, no puede quedar a medias, eso no corresponde”.

Reconstrucción en Viña del Mar, Biobío y Ñuble

Con todo, el futuro ministro también se refirió a los procesos de reconstrucción -en Viña del Mar, Biobío y Ñuble- que liderará una vez asuma el nuevo gobierno, a propósito de los incendios que afectaron esas zonas.

Consultado sobre cómo será su gestión, considerando sus constantes críticas al gobierno actual por el manejo de la reconstrucción en Viña del Mar, aseguró que esta vez habrá un cambio de “gobernanza”.

En ese sentido, explicó que la reconstrucción estará a cargo de Vivienda y no de Desarrollo Social. “Nosotros nunca entendimos por qué el Presidente Boric puso a cargo de la reconstrucción al Mideso, que es un ministerio que no tiene experiencia en reconstrucción. En la práctica tuvo que formular el plan sin tener las competencias ni las atribuciones, que es lo más importante en el Estado", señaló.

“El encargado de la reconstrucción debe ser el Ministerio de Vivienda y así va a ser”, afirmó.