Reabre la Plaza Italia sin la estatua de Baquedano: Bellolio afirma que “solo faltan algunas voluntades” para el retorno

Con un monumento a la premio Nobel Gabriela Mistral y sin la figura del general Manuel Baquedano. Así, la mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, el que incluyó la remodelación de la histórica Plaza Italia.

El Mandatario llegó al evento acompañado de su hija Violeta y de varios ministros, también asistió el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, uno de los impulsores de esta iniciativa. Además asistieron los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio; Estación Central, Felipe Muñoz; y Lo Prado, Maximiliano Ríos.

Uno de los componentes del proyecto es el Nudo Baquedano, cuyo objetivo fue transformar la rotonda vehicular de la plaza en un espacio urbano. El diseño considera un aumento de 8.750 metros cuadrados de áreas verdes, con nuevas especies, arborización y jardines.

Dentro de las novedades está la incorporación de un monumento en homenaje a la premio Nobel Gabriela Mistral y las Mujeres de Chile. Sin embargo, hubo un gran ausente: la estatua del general Manuel Baquedano y su caballo.

¿Qué pasa con el monumento a Baquedano?

El pasado 25 de febrero, por unanimidad el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) confirmó el retorno de la estatua del general Baquedano a la Plaza Italia. Pese a ello, en la reapertura de la plaza el plinto que debe sostener el monumento estaba vacío.

Al respecto, el alcalde de Providencia, explicó que faltan los últimos detalles para que la figura vuelva al lugar donde se mantuvo por 93 años.

“Hoy se inaugura la Nueva Alameda Providencia y Gabriela Mistral junto a las Mujeres de Chile, pero tenemos todavía un ausente como el general Baquedano”, dijo el alcalde Bellolio.

Sobre su retorno, confirmó que se está “ trabajando a toda máquina para que retorne al lugar que nunca debió abandonar".

“Técnicamente hemos cumplido con todo y créanme que las exigencias han sido muchas. Solo faltan algunas voluntades para que ese ansiado retorno se concrete”, sostuvo.

En detalle, Bellolio explicó que falta " coordinar bien con el Ejército el que se pueda trasladar (la estatua), porque hoy día está en el Museo Histórico Militar, y que podamos hacer ese traslado".

“En términos técnicos nosotros vamos a estar listos en los próximos días para que pueda venir la escultura, y por eso yo decía que aunemos esas voluntades, para traerlo pero también para cuidarlo y honrarlo", indicó.

Junto con ello invitó al gobierno, al Ejército y a la próxima administración “a que pongamos todo de nuestra parte para traer, honrar y resguardar al general Baquedano y este espacio tan bonito para nuestra ciudad”.

Inaugurada el 18 de septiembre de 1928, la estatua de Baquedano fue testigo de celebraciones, protestas y manifestaciones que se desarrollaban en Plaza Italia. Sin embargo, el miércoles 10 de marzo de 2021 el CMN decidió remover el monumento para restaurarlo tras varios daños estructurales que había sufrido a propósito de las manifestaciones en torno al estallido social y de protestas posteriores. Desde ese entonces, la figura no ha vuelto al lugar, pese a que ya está restaurada.