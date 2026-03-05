En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

Hasta la Plaza Italia llegó el Presidente Gabriel Boric para encabezar la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, que reabre el histórico nudo Baquedano con varias renovaciones.

Fue ahí donde el Mandatario entregó unas palabras, valorando la colaboración entre los alcaldes y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, autoridades de distintos colores políticos que participaron de la iniciativa permitiendo sacar adelante el proyecto.

“Por eso es importante también la voluntad de diálogo, de un alcalde con el que no tenemos la misma visión política (aludiendo al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio), pero qué importa, somos chilenos y tenemos que trabajar juntos por todos", sostuvo.

A eso sumó: “Como se integran los diferentes espacios públicos, las diferentes autoridades para la ciudadanía, para Chile. A Chile nos debemos, a los chilenos y chilenas, por ustedes trabajamos”.

El Mandatario dijo alegrarse “muchísimo que antes de terminar nuestro gobierno podamos inaugurar esta parte”.

En ese sentido remarcó que al futuro Presidente, José Antonio Kast, “le tocará seguir adelante con esto, porque son obras de Estado. Le va a tocar inaugurar la Línea 7 del Metro en dos años más. Y le va a tocar también inaugurar con el gobernador Orrego la etapa tres de la Alameda que va a conectar hasta Pajaritos”.

“Entonces, acá no hay espacio para ninguna pequeñez. Es una visión de República de largo plazo lo que se instala", aseveró.

Las palabras se dan en medio de la tensión con el próximo mandatario, luego que Kast decidiera suspender las reuniones de traspaso de mando con Boric tras la controversia generada por el cable chino.

Desde el gobierno han insistido en retomar el diálogo, mientras que el futuro oficialismo se resiste. Eso sí, hay voces dentro de la derecha, particularmente de Chile Vamos, que han presionado a Kast para que se reanuden las conversaciones para el traspaso de mando.