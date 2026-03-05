SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    En medio de la inauguración de la renovada Plaza Italia, el Mandatario valoró la colaboración entre las autoridades de distintos colores políticos que permitieron sacar adelante el proyecto.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta la Plaza Italia llegó el Presidente Gabriel Boric para encabezar la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, que reabre el histórico nudo Baquedano con varias renovaciones.

    Fue ahí donde el Mandatario entregó unas palabras, valorando la colaboración entre los alcaldes y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, autoridades de distintos colores políticos que participaron de la iniciativa permitiendo sacar adelante el proyecto.

    Por eso es importante también la voluntad de diálogo, de un alcalde con el que no tenemos la misma visión política (aludiendo al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio), pero qué importa, somos chilenos y tenemos que trabajar juntos por todos", sostuvo.

    A eso sumó: “Como se integran los diferentes espacios públicos, las diferentes autoridades para la ciudadanía, para Chile. A Chile nos debemos, a los chilenos y chilenas, por ustedes trabajamos”.

    El Mandatario dijo alegrarse “muchísimo que antes de terminar nuestro gobierno podamos inaugurar esta parte”.

    En ese sentido remarcó que al futuro Presidente, José Antonio Kast, “le tocará seguir adelante con esto, porque son obras de Estado. Le va a tocar inaugurar la Línea 7 del Metro en dos años más. Y le va a tocar también inaugurar con el gobernador Orrego la etapa tres de la Alameda que va a conectar hasta Pajaritos”.

    “Entonces, acá no hay espacio para ninguna pequeñez. Es una visión de República de largo plazo lo que se instala", aseveró.

    Las palabras se dan en medio de la tensión con el próximo mandatario, luego que Kast decidiera suspender las reuniones de traspaso de mando con Boric tras la controversia generada por el cable chino.

    Desde el gobierno han insistido en retomar el diálogo, mientras que el futuro oficialismo se resiste. Eso sí, hay voces dentro de la derecha, particularmente de Chile Vamos, que han presionado a Kast para que se reanuden las conversaciones para el traspaso de mando.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastPlaza ItaliaPlaza Baquedano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta

    Inchcape proyecta un crecimiento con cautela para el mercado automotor chileno en 2026 y apuesta más para 2027

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños en Chile es obeso

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    La última ofensiva de AB InBev en contra de CCU que reflota “guerra de la cerveza” en el TDLC

    Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

    Lo más leído

    1.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    2.
    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    3.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    4.
    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    5.
    Los detalles del controversial proyecto aprobado en el Senado que podría conmutar las penas a presos por causas de DD.HH.

    Los detalles del controversial proyecto aprobado en el Senado que podría conmutar las penas a presos por causas de DD.HH.

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños chilenos es obeso
    Chile

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños chilenos es obeso

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta
    Negocios

    Boccardo acusa que la oposición no tiene interés de avanzar con el proyecto de sala cuna o tiene una iniciativa distinta

    Inchcape proyecta un crecimiento con cautela para el mercado automotor chileno en 2026 y apuesta más para 2027

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    DT de Palestino explica el baile táctico que le dio a Paqui Meneghini en la U para eliminarlo en la Sudamericana
    El Deportivo

    DT de Palestino explica el baile táctico que le dio a Paqui Meneghini en la U para eliminarlo en la Sudamericana

    Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima

    Joaquín Niemann tiene un tibio comienzo en el LIV de Hong Kong

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas
    Cultura y entretención

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Himnos y un abrazo discreto a David Bowie: descifrando Master of Puppets, el disco más ambicioso de Metallica

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”
    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana