    Consejo de Monumentos Nacionales aprueba reinstalación de estatua del general Baquedano

    El organismo presidido por la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari, dio su aprobación unánime al retorno a su sitio original, en la plaza que lleva su nombre, de la estatua que permanece en el Museo Histórico y Militar tras los daños sufridos durante el estallido social.

    Por 
    Lya Rosen
    17.10.2020 LIMPIAN ESTATUA DE GENERAL BAQUEDANO PLAZA ITALIA FOTO: RODRIGO GALVEZ WWW.FLICKR.COM/RODRIGO _HENRY_/PAGE1 WWW.INSTAGRAM/RODRIGO_GALVEZ_PHOTO +56984002954 +56958115498 - PLAZA ITALIA - PLAZA BAQUEDANO - MONUMENTO - ESTATUA - GENERAL MANUEL BAQUEDANO - CARABINEROS DE CHILE - CUSTODIA - RESGUARDO POLICIAL - RODRIGO GALVEZ

    El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) confirmó este miércoles el retorno de la estatua del General Baquedano a la plaza que lleva el mismo nombre, luego de que la medida fuera aprobada por unanimidad por su miembros.

    En la sesión ordinaria presidida por la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari, se dio a conocer que el “Consejo acuerda autorizar la propuesta de reinstalación de la escultura ecuestre del Monumento Público al General Baquedano, considerando las siguientes indicaciones que deberán ser remitidas para la etapa de timbraje”.

    Luego agregó que dichas indicaciones “tienen relación con actualizar la documentación ingresada respecto de la solicitud de reinstalación, conforme a los antecedentes solicitados por el CMN en las distintas instancias”.

    La aprobación se conoce luego de que la votación prevista originalmente para el 28 de enero fuera postergada, ya que el Consejo solicitó más antecedentes sobre seguridad que recibieron el 10 de febrero.

    El 27 de enero, el concejo municipal de Providencia en pleno, además del alcalde Jaime Bellolio, aprobó de forma unánime la licitación para devolver el monumento a su ubicación en el plinto ubicado en la explanada del mismo nombre, en el límite de dicha comuna con Santiago.

    El monumento permanece en la actualidad en el Museo Histórico y Militar tras los daños sufridos durante el estallido social.

    La reacción de Bellolio

    Poco después de conocerse la aprobación del retorno del monumento, Bellolio escribió en redes sociales: “ES OFICIAL: BAQUEDANO VOLVERÁ. El CMN aprobó el retorno de Baquedano al lugar que nunca debió abandonar. Esta restauración democrática devolverá a los chilenos su principal espacio de encuentro”.

    “La historia, la voluntad y el amor por Chile son más fuertes que la violencia”, afirmó el alcalde en su cuenta en X.

